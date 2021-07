Stars au T-Mobile Arena pour Conor McGregor contre Dustin Poirier

LAS VEGAS – Alors que les fans de l’UFC font leur retour à Las Vegas pour l’UFC 264, de nombreuses célébrités, athlètes et autres stars sont également présents pour assister au combat de trilogie entre Conor McGregor et Dustin Poirier.

L’accumulation de ce que l’ancien champion de l’UFC et analyste actuel Daniel Cormier a dit est « le plus grand combat de l’année », a attiré certains des plus grands noms de l’industrie du divertissement.

Certaines célébrités étaient impatientes de participer aux événements qui ont précédé le combat. La star de TikTok, Addison Rae, qui compte plus de 81,9 millions d’abonnés sur l’application, était présente pour la cérémonie de pesée vendredi soir.

Même si les préliminaires de samedi soir pour l’événement ont commencé quatre heures avant la carte principale, certaines célébrités se sont assurées de se présenter pour l’action matinale de la nuit. La star de « Jackass » Steve-O et la star de cinéma Mel Gibson ont été parmi les premiers à être présents. Steve-O a fait l’objet de critiques de McGregor cette semaine après avoir choisi Poirier pour remporter l’événement principal.

Juste au moment où les préliminaires sur ESPN devaient commencer, les fans ont vu « The Gang » se rendre à un événement UFC alors que Rob McElhenney, Glenn Howerton et Kaitlin Olson de « It’s Always Sunny in Philadelphia » ont été vus faire leur chemin dans l’arène avec » La star de Game of Thrones, Kit Harrington.

Si quelqu’un avait besoin d’une indication de l’ampleur de ce combat, la chanteuse Sia est dans l’arène montrant son visage, plutôt que de le cacher comme elle est connue. Rae est également de retour à la T-Mobile Arena, ainsi que l’acteur et leader de Thirty Seconds to Mars Jared Leto.

Plusieurs stars ont commencé à prendre place alors que la carte principale était sur le point de commencer, avec le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft, assis au premier rang. Pas trop loin se trouvait un autre propriétaire de l’équipe de la NFL, Mark Davis des Raiders de Las Vegas. De l’autre côté de l’octogone, au premier rang, se trouvait la star de cinéma Miles Teller.

La liste des invités célèbres ne fera que s’agrandir au fur et à mesure que la nuit avance. MMA Junkie a annoncé mercredi que la superstar de la pop Justin Bieber, le comédien Dave Chappelle, la star de la NBA Kevin Durant, la star de la NFL Odell Beckham Jr. et l’ancien président Donald Trump seront à l’intérieur de l’arène.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter : @jord_mendoza.