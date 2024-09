Stars and Stripes à Cincinnati : l’histoire de l’USMNT à Cincinnati

Mardi soir, l’équipe masculine de football des États-Unis jouera son cinquième match à Cincinnati, et son quatrième au stade TQL, contre la Nouvelle-Zélande. C’est le deuxième match que les États-Unis jouent depuis qu’ils n’ont pas réussi à se qualifier pour la phase de groupes de la Copa America de cet été, organisée par les États-Unis. Samedi, l’USMNT s’est inclinée face au Canada, 2-1, à Kansas City lors du premier match depuis le limogeage de Gregg Berhalter après l’échec de la Copa America. Mardi, les États-Unis ont un bilan de 2-1-1 dans la ville reine, avec des matchs joués aux stades Nippert et TQL. Avant le coup d’envoi mardi soir, nous revenons sur l’histoire des matchs masculins américains à Cincinnati, qui remonte à juillet 2019. Juillet 2019 : Défaite 0-3 contre le Venezuela lors d’un match amical de préparation à la Gold Cup Le stade Nippert a accueilli le tout premier match de l’USMNT à Cincinnati, contre le Venezuela lors d’une préparation à la Gold Cup 2019. Après une défaite 1-0 contre la Jamaïque, les États-Unis ont de nouveau été surclassés, s’inclinant 3-0 pour les visiteurs, qui ont encaissé les trois buts de la première mi-temps (16′, 30′, 36′). Si les États-Unis ont été tenus à l’écart du tableau d’affichage, ils ont écopé de trois cartons jaunes en deuxième mi-temps (Wil Trap, 47′ ; Walker Zimmerman, 48′ ; Duane Holmes, 62′) et a même surpassé le Venezuela en nombre de tentatives de tir (13 contre 9) et de coups de pied de coin (10 contre 1). Les États-Unis ont redressé le navire, et rapidement, en battant la Guyane 4-0 lors de leur dernier match amical avant le coup d’envoi de la Gold Cup. Dans les phases de groupe de la Gold Cup, l’USMNT a remporté 3-0 contre le Panama, la Guyane et Trinidad-et-Tobago et a gagné jusqu’à la finale du tournoi, où elle a perdu contre le Mexique, 1-0. Novembre 2021 : Victoire 2-0 contre le Mexique en qualifications pour la Coupe du monde Le premier voyage des États-Unis au TQL Stadium a été mémorable, puisque les Stars and Stripes ont battu le Mexique sur le score final emblématique de 2-0. C’était un résultat approprié pour une rivalité qui a fait ses débuts modernes dans l’État de Buckeye, avec « Dos a Cero » devenant le raccourci officieux de la rivalité des fans américains. Christian Pulisic a marqué le premier but du match à la 74e minute avant que Weston McKennie n’ajoute le deuxième 11 minutes plus tard, à la 85e minute. Zack Steffen a enregistré quatre arrêts dans la cage inviolée alors que l’USMNT a limité le Mexique à seulement huit tentatives de tir au total. Cette victoire a marqué la première séquence de trois victoires consécutives des États-Unis contre leurs rivaux du sud et a propulsé les États-Unis au sommet du classement des qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du monde. En terminant troisième de l’octogone, les États-Unis – ainsi que le Mexique et le Canada – se sont tous qualifiés pour la Coupe du monde, seule l’USMNT ayant atteint la phase à élimination directe. Juin 2022 : victoire 3-0 sur le Maroc lors d’un match amical de préparation à la Coupe du monde Le mois de juin suivant, l’USMNT est retournée au TQL Stadium pour un match amical de pré-Coupe du monde contre le Maroc. Deux buts en première mi-temps, de Brenden Aaronson (26′) et Tim Weah (32′) ont contribué à donner le ton pour une éventuelle victoire 3-0. Haji Wright a ajouté un but sur penalty à la 64e minute. Cette victoire a prolongé l’invincibilité de l’USMNT à domicile Français Les États-Unis ont remporté leur 24e match consécutif et ont remporté leur toute première victoire contre le Maroc. Ce résultat s’est avéré meilleur avec le recul, car le Maroc a été la Cendrillon de la Coupe du monde 2022, terminant quatrième. C’était également un match qui a fait la une des journaux pour des raisons hors du terrain. Après le match, le capitaine Pulisic a déclaré qu’il n’était « pas très content du nombre d’Américains ici » et de la foule du TQL, qui était annoncée à 19 512 fans (un peu plus de 75 % de la capacité du stade TQL). Il a poursuivi en disant : « Mais merci à ceux qui sont venus, et le soutien est toujours formidable de leur part. » Juillet 2023 : Victoire aux tirs au but contre le Canada en quarts de finale de la Gold Cup Le dernier voyage de l’USMNT au TQL Stadium a été l’un de leurs matchs les plus fous de mémoire récente. En quart de finale de la Gold Cup 2023, les États-Unis ont rencontré le Canada. Aucune des deux équipes n’a fait couler de sang jusqu’aux dernières minutes du match, lorsque l’attaquant du FC Cincinnati Brandon Vazquez a marqué à la 88e minute, donnant aux États-Unis une avance de 1-0. Le Canada a obtenu un penalty dans le temps additionnel, qui a été transformé par Steven Vitoria pour envoyer le match en prolongation. Ce sont les Canucks qui ont marqué les premiers, sur un but de Jacob Shaffelburg à la 109e minute, mais les États-Unis ont été sauvés quelques minutes plus tard, à la 114e minute, sur un but contre son camp de Scott Kennedy. Le match s’est terminé par des tirs au but avec une victoire des États-Unis, 3-2. En demi-finale, les États-Unis ont vu leur parcours en Gold Cup prendre fin, dans une défaite par tirs au but contre le Panama. L’Ohio est pour les amoureux (de football) Alors que l’histoire de l’USMNT dans la Ville Reine est toujours en train de s’étoffer, l’histoire de l’équipe dans l’État de l’Ohio est profonde. Sur les 22 matchs joués dans l’Ohio, l’USMNT en a remporté 15. Leur pourcentage de victoires de 68,2 % dans l’État de Buckeye est le plus élevé des 10 États dans lesquels les États-Unis ont joué au moins 15 matchs. La rivalité moderne entre les États-Unis et le Mexique est née dans l’Ohio, lors d’un match de 2001 à Columbus, surnommé La Guerra Fira, ou la guerre froide, par les médias mexicains en raison des températures glaciales du match joué le 28 février. Le résultat a été une victoire 2-0, avec des buts de Josh Wolff et Earnie Stewart, et avec le chant « Dos a Cero » des supporters américains prenant vie.

