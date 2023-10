Starmer tente de convaincre les conseillers travaillistes de sa position sur Israël

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a écrit aux conseillers travaillistes pour tenter de le rassurer sur la position du parti sur le conflit Israël-Hamas après une vague de démissions suite à sa position.

Dans un apparent changement de tactique au niveau des logements familiaux, Sir Keir a souligné sa sympathie pour le sort des civils palestiniens à Gaza et a exigé que l’aide humanitaire soit autorisée à franchir la frontière égyptienne « immédiatement ».

Cela s’est produit alors qu’un autre conseiller travailliste a quitté le parti suite aux commentaires de M. Starmer sur LBC la semaine dernière, suggérant qu’Israël a le « droit » de refuser l’électricité et l’eau à la bande de Gaza.

Le conseiller Usman Bhaimia, qui représente le quartier Barton et Tredworth au conseil municipal de Gloucester, a déclaré : « Où est l’empathie pour les Palestiniens qui ont perdu leurs proches, leur maison et leur avenir ?

Starmer a déclaré mercredi qu’il avait parlé avec des organisations caritatives travaillant à Gaza et entendu leurs récits sur la « crise humanitaire déchirante », déclarant à la Chambre des Communes : « Les lumières s’éteignent et les civils innocents de Gaza sont terrifiés à l’idée de mourir dans l’obscurité. .»

Le leader travailliste a déclaré que les médicaments, la nourriture, le carburant et l’eau « doivent entrer à Gaza immédiatement », ajoutant : « Il s’agit d’une situation urgente et les Palestiniens innocents doivent savoir que le monde ne se contente pas de regarder mais agit pour empêcher une catastrophe humanitaire. »

Sir Keir a déclaré que « le droit international doit toujours être respecté » par Israël, et a ajouté : « Le Hamas n’est pas le peuple palestinien et le peuple palestinien n’est pas le Hamas ».

Le leader travailliste a également écrit aux conseillers pour qu’ils puissent « entendre directement quelle est notre position », reconnaissant que cela avait été une « période difficile et pénible ».

Le porte-parole de M. Starmer a insisté sur le fait que le leader travailliste était resté « absolument cohérent » en soulignant l’importance pour Israël d’adhérer au droit international depuis le début de la crise avec l’attaque terroriste du Hamas le week-end dernier.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer sous la pression des conseillers travaillistes (Fil PA)

Au moins sept conseillers ont démissionné ces derniers jours. La chef de cabinet de Sir Keir, Sue Gray, et le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères, David Lammy, ont eu des entretiens urgents avec les patrons du Conseil du travail lundi soir, au milieu des craintes de nouvelles démissions.

Une source au sein du bureau du leader travailliste a confirmé qu’une réunion avait eu lieu avec des élus au cours de laquelle « des émotions et des opinions bien arrêtées » ont été exprimées – mais a déclaré qu’elle ne reconnaissait pas les informations selon lesquelles elle avait été « passionnée ».

« La réunion faisait partie d’une série avec des représentants élus, comme on peut l’imaginer de la part d’un gouvernement adulte et sérieux en attente sur une question aussi difficile et sensible », ont-ils déclaré. « Un soutien a été offert et notre position a été clairement exprimée. »

Amna Abdullatif, conseillère municipale de Manchester, a déclaré lundi qu’elle avait quitté le parti travailliste après que Sir Keir ait fait des « commentaires horribles sur le droit d’Israël de refuser du carburant, de l’eau, de la nourriture et de l’électricité aux 2,2 millions de Palestiniens piégés à Gaza, approuvant ainsi un crime de guerre ». ».

Le Royaume-Uni a connu une « augmentation dégoûtante » des attaques contre les Juifs britanniques, selon Starmer

Cela est intervenu après que Shaista Aziz et Amar Latif, du conseil municipal d’Oxford, ont déclaré qu’ils démissionnaient du parti travailliste pour des raisons similaires. Jessie Hoskin, conseillère du conseil de district de Stroud, a également démissionné à cause de cette dispute.

Les conseillers du Nottinghamshire, Nadia Farhat et Russell Whiting, ont également démissionné en raison de la position du leader sur Israël. M. Whiting a déclaré que les commentaires de Sir Keir sur la nourriture et l’eau pour Gaza étaient « répréhensibles ».

Le problème découle de l’interview que Sir Keir a accordée à la radio LBC le 11 octobre, dans laquelle il semble être d’accord sur le fait qu’Israël a « le droit » de refuser l’énergie et l’eau à Gaza.

Mais le porte-parole travailliste a déclaré qu’il y avait « des questions et des réponses qui se chevauchent » et Sir Keir parlait du droit d’Israël à se défendre, plutôt que de couper l’électricité et l’eau.

Le porte-parole a ajouté : « Ce que vous avez vu, c’est que Keir a dit que tout devait être fait conformément au droit international, ce qui a été cohérent dans tous les entretiens qu’il a menés. »

Lorsqu’on lui a demandé si Sir Keir était heureux que les conseillers qui n’étaient pas d’accord avec sa position quittent le parti, le porte-parole a répondu : « Je ne le qualifierais pas du tout de cette façon. »

Il critique intelligemment une députée travailliste après l’avoir accusé d’avoir des « problèmes » avec le cessez-le-feu immédiat à Gaza

Pendant ce temps, 29 députés travaillistes ont défié les dirigeants en soutenant une motion demandant au gouvernement de « faire pression de toute urgence sur toutes les parties pour qu’elles acceptent une désescalade et une cessation immédiate des hostilités ».

L’ancien ministre du cabinet fantôme Richard Burgon, secrétaire du Groupe de campagne socialiste, a déclaré : « Empêcher la mort de civils supplémentaires doit être notre priorité absolue. »

Interrogé sur la question de savoir si les travaillistes soutiendraient un cessez-le-feu, un porte-parole de M. Starmer a déclaré qu’Israël « a le droit de se défendre et le droit d’agir pour récupérer les otages ».

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a également rejeté les appels visant à pousser Israël à un cessez-le-feu. « La vérité est que le Hamas n’a aucun intérêt à un cessez-le-feu », a-t-il déclaré à la Chambre des Communes. « Ils n’ont jamais tenté de s’engager dans une solution à deux États. »

L’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn a été critiqué pour avoir affirmé que « les frappes aériennes israéliennes ont touché l’hôpital Al Ahli à Gaza », malgré l’absence de toute vérification quant à la responsabilité d’Israël.

Le député indépendant de gauche, expulsé du parti pour sa réponse à une enquête sur l’antisémitisme au sein du parti, a tweeté : « Nos dirigeants auraient pu parler en faveur de la paix. Ils ont plutôt choisi d’encourager la guerre.

Rishi Sunak a exhorté les députés à ne pas « se précipiter pour porter un jugement » mercredi alors qu’Israël et le Hamas ont émis des affirmations rivales sur ces atrocités. Le Premier ministre a déclaré : « Nos services de renseignement ont rapidement analysé les preuves pour établir les faits de manière indépendante. Nous ne sommes pas en mesure, à ce stade, d’en dire plus. »