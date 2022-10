Starmer sous la pression de la gauche pour un programme économique travailliste plus radical

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Keir Starmer subit une pression croissante de la gauche de son parti pour un programme économique plus radicalement redistributif à la lumière des preuves croissantes de la fatigue du public face à l’austérité conservatrice.

Le leader travailliste a lancé aujourd’hui un avertissement selon lequel les conditions économiques périlleuses limiteront la marge d’action du parti s’il remporte les prochaines élections générales.

Mais l’ancienne membre du cabinet fantôme et porte-drapeau de la gauche Rebecca Long-Bailey a fait écho à la frustration de beaucoup de gauche face à ce qu’ils considèrent comme une approche excessivement prudente à un moment où le parti travailliste monte haut avec des avances de sondage de plus de 30 points sur les conservateurs.

Écrire dans L’indépendantelle a déclaré que le Parti travailliste devait être prêt à profiter d’un moment « décisif » dans la politique britannique en proposant un « programme socialiste transformateur pour le gouvernement ».

Mme Long-Bailey, qui a combattu Starmer pour la direction en tant que candidate de la gauche en 2020, a déclaré que le parti devrait intensifier son offre, pour indiquer clairement aux électeurs qu’il “ferait payer les plus riches” pour la crise économique actuelle du Royaume-Uni. .

Elle a appelé à un engagement en faveur d’un salaire de subsistance de 15 £ de l’heure, d’un impôt sur la fortune et d’une augmentation des impôts sur les géants du pétrole et du gaz pour financer les services publics.

Tous vont au-delà de la politique actuelle du parti et positionneraient les travaillistes beaucoup plus fermement derrière l’importante redistribution des richesses.

Mais Sir Keir a dit à BBC1 Dimanche avec Laura Kuenssberg qu’un gouvernement travailliste arrivant au pouvoir après les élections générales prévues en 2024 devrait ralentir la mise en œuvre de ses plans.

“Il va y avoir des choix difficiles… cela signifie que nous ne pouvons pas faire certaines des choses que nous voulons faire en tant que nouveau gouvernement travailliste aussi rapidement que nous le voudrions”, a-t-il déclaré.

Résistant aux pressions de la gauche pour augmenter les emprunts pour payer les services, Sir Keir a insisté sur le fait que le Parti travailliste serait « le parti de l’argent sain » au pouvoir. Il a réaffirmé les règles budgétaires établies par la chancelière fantôme Rachel Reeves, selon lesquelles un gouvernement travailliste n’emprunterait pas pour les dépenses quotidiennes et réduirait la dette en pourcentage du PIB.

Sous la pression de Mme Kuenssberg, il a refusé de s’engager à augmenter les budgets du NHS en fonction de l’inflation.

Sir Keir a déjà promis une taxe exceptionnelle sur les sociétés énergétiques pour payer le soutien avec les factures, ainsi qu’un «plan de prospérité verte» pour créer des emplois dans les énergies renouvelables et la fin du statut fiscal non-dom et des échappatoires des fonds de capital-investissement.

Mais il a refusé de donner plus de détails sur l’offre économique du parti travailliste lors des élections, arguant qu’il était trop tôt pour connaître l’étendue des dommages infligés aux finances de la nation par le mini-budget malheureux de Liz Truss.

“Je sais qu’un nouveau gouvernement travailliste va hériter d’un gâchis économique de ce gouvernement, de dommages économiques”, a-t-il déclaré.

“Et donc il y a des choses que nous aimerions faire en tant que nouveau gouvernement – de bonnes choses travaillistes comme je les ai décrites – que nous ne pourrons pas faire aussi rapidement que nous le voudrions.”

En revanche, Mme Long-Bailey a clairement indiqué qu’elle considérait le moment politique actuel comme une opportunité pour les travaillistes d’apporter des changements rapides et profonds.

“La vague d’opposition publique écrasante à l’austérité conservatrice peut aider les travaillistes à revenir au pouvoir”, a-t-elle déclaré.

«Financer les services publics en augmentant les impôts sur les bénéfices pétroliers et gaziers, en introduisant un impôt sur la fortune, ainsi qu’un salaire de subsistance de 15 £ par heure pour lutter contre la pauvreté au travail, en augmentant les pensions et les avantages en fonction de l’inflation, serait une élection plate-forme gagnante pour le travail.

“Pour résoudre la crise provoquée par les conservateurs, la Grande-Bretagne a besoin d’un plan à long terme pour croître et rééquilibrer l’économie en investissant dans des emplois de qualité bien rémunérés, des infrastructures et des services publics par le biais d’un Green New Deal.

« Les prochaines élections générales s’annoncent comme un tournant décisif, au cours desquelles les électeurs rejetteront de manière décisive le torysme et tourneront le dos à plus d’une décennie d’austérité.

“Ne pas accepter un sou des coupes conservatrices dans les services publics et faire payer les plus riches pour cette crise – dans le cadre d’un programme socialiste transformateur pour le gouvernement – peut aider à offrir cette victoire travailliste.”