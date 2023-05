Keir parle d’air chaud

C’est un fantasme total que notre économie puisse atteindre Net Zero d’ici 2050 sans aucune dépendance au pétrole et au gaz entre les deux.

Pourtant, c’est le mensonge colporté par Sir Keir Starmer.

C’est une absurdité dangereuse et délirante de penser que nous pouvons atteindre Net Zero d’ici 2050 Crédit : Getty

Et dans cette grande tromperie, il est aidé par son prédécesseur raté, grignoteur de bacon, devenu éco-guerrier Ed Miliband.

Ensemble, les deux hommes ont allègrement annoncé hier que s’ils arrivaient au pouvoir, ils interdiraient tout futur forage pétrolier et gazier en mer du Nord.

Miliband se vante sans raison de transformer le Royaume-Uni en une superpuissance énergétique mondiale.

Alors que Starmer accepte un don de 1,5 million de livres sterling d’un patron de l’éco-technologie qui soutient publiquement Just Stop Oil.

Quel non-sens dangereux et délirant.

Le Soleil est résolument favorable aux nouvelles technologies comme réponse à nos questions climatiques.

Mais la simple vérité est que l’énergie solaire et éolienne ne nous conduira pas à la terre verte promise.

Il ne produit actuellement de manière fiable qu’environ 4 % de nos besoins énergétiques.

Il ne s’agit pas seulement de remplacer le gaz – nous avons besoin de pétrole pour d’autres produits comme les plastiques.

L’engagement imprudent de Starmer et Miliband nous laisserait aux caprices des puissances étrangères.

La guerre en Ukraine n’a-t-elle rien appris aux travaillistes sur la folie d’une telle approche ?

Étonnamment, ils admettent que nous aurions encore besoin de ces carburants et prévoient plutôt de dépenser des milliards pour les expédier de l’étranger.

Qu’y a-t-il de vert là-dedans ?

Starmer risque de transformer son parti en l’aile politique des fous de Just Stop Oil.

Nous avons besoin d’une stratégie énergétique adulte et têtue.

Pas bon marché, des promesses vides visant à apaiser les éco-rêveurs à la mode.

La honte policière

NOS policiers semblent maintenant tellement coupés de la réalité et de l’humanité que leur première réaction face à un patient atteint de démence fragile est de prendre un taser.

Ce que six flics du Met lourdement équipés et armés ont fait à une vieille femme impuissante et confuse dans le sud de Londres dépasse tout entendement.





Les flics sont-ils engourdis par leurs expériences quotidiennes de lutte contre les gangs de gangs dans les rues ?

Sont-ils tellement confus par les édits réveillés des hauts gradés qu’ils ne savent littéralement pas quoi faire ?

Et qu’est-il donc arrivé au simple bon sens ?

Le chef rencontré Mark Rowley a déclaré que sa force étirée ne répondrait pas aux appels de santé mentale après septembre.

C’est peut-être aussi bien.

Heureux chapeliers

LES CHOSES n’ont pas toujours été faciles pour Luton multiculturel ces derniers temps.

Ses habitants ont lutté pendant des années contre les difficultés économiques et les effets de l’extrémisme islamique et de droite.

Cela a dû vraiment remonter le moral de voir Luton s’unir pour saluer ses nouveaux héros de Premier League Crédit : Getty

Donc, voir toute la ville s’unir pour saluer leurs nouveaux héros de la Premier League hier a vraiment remonté le moral.

Chapeaux à tous !