Starmer résiste aux pressions de son propre parti sur l’annulation des réductions d’impôts

Keir Starmer résistera aux pressions de son propre parti pour annuler la réduction de 1 pence de Liz Truss pour les contribuables au taux de base, craignant que cela ne porte un coup fatal aux chances de victoire du Labour aux prochaines élections.

Le leader travailliste s’est engagé de manière spectaculaire à rétablir le taux d’imposition sur le revenu de 45 pence pour les personnes les plus riches de Grande-Bretagne, aboli par le chancelier Kwasi Kwarteng dans son mini-budget vendredi dans ce que Starmer a décrit comme une politique conservatrice “insensée” pour “permettre aux riches de s’enrichir”. ”.

Mais il faisait face à des demandes pour aller plus loin en rétablissant le taux de base de 20% du prélèvement, qui devait être réduit à 19% en avril après que M. Kwarteng ait avancé d’un an une réduction prévue.

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a publiquement contesté le soutien de Starmer à la coupe, déclarant que ce n’était pas “la manière la plus ciblée d’utiliser les ressources dont nous disposons en ce moment”.

Mais un allié de haut rang du dirigeant travailliste a déclaré L’indépendant il n’était pas question que Starmer recule sur la question.

“Nous ne pouvons pas entrer dans l’élection en disant aux travailleurs ordinaires” Nous allons augmenter vos impôts “et espérer gagner”, a déclaré le député lors de la conférence annuelle du Labour à Liverpool.

Burnham a été accusé par les loyalistes de Starmer d’avoir mené des manœuvres de leadership après avoir déclaré lors d’une réunion marginale: “Nous devons nous mettre un peu plus en avant et dire que nous allons riposter – au parlement et dans tout le pays.”

Mais le maire de Manchester – qui n’est arrivé qu’à un point de Starmer dans un Indépendant sondage en tant que leader préféré parmi les partisans travaillistes – a insisté : « Il a mon soutien. Je suis là pour vous aider.

Alors que les ministres se préparaient à un nouveau carnage sur les marchés lors de leur réouverture lundi, M. Kwarteng a balayé les critiques concernant son cadeau fiscal de 45 milliards de livres sterling, qui a provoqué une chute de la valeur de la livre et une forte baisse des cours des actions.

Rejetant les affirmations selon lesquelles son paquet représentait un “pari” massif avec l’économie, il a doublé sa politique, déclarant : “Il y a plus à venir”.

L’abolition du «taux supplémentaire» de 45p d’impôt sur le revenu vaudra en moyenne 10 000 à 630 000 personnes gagnant 150 000 £ par an ou plus à un coût de 2 milliards de £ pour le Trésor, tandis que le changement de 5 milliards de £ du taux de base vaut une moyenne de seulement 170 £ à des millions de travailleurs les moins bien rémunérés.

Mais Starmer a clairement indiqué qu’il soutenait la réduction de 1 pence, déclarant à Laura Kuenssberg de la BBC: “J’ai longtemps soutenu que nous devrions réduire le fardeau fiscal des travailleurs.”

En revanche, il a rompu avec son refus de longue date de préciser les plans fiscaux avant les élections en s’engageant fermement à rétablir le taux de 45p.

“Je ne pense pas que le choix d’avoir des réductions d’impôts pour ceux qui gagnent des centaines de milliers de livres soit le bon choix alors que notre économie se débat comme elle est, que les travailleurs se débattent comme ils le sont”, a déclaré le parti travailliste. chef. “C’est le mauvais choix.”

L’allié de Starmer a déclaré que la décision de Mme Truss d’accorder un allégement fiscal aux riches et de lever le plafond des bonus des banquiers avait offert aux travaillistes une “ligne de démarcation massive” à exploiter dans ses efforts pour séduire les électeurs qui avaient abandonné le parti au cours de la quatre dernières élections.

« Quand on a entendu parler des bonus des banquiers, on s’est dit ‘Tu plaisantes ? Pourquoi ferais-tu ça?'”

Lors de la conférence annuelle cruciale de Liverpool, Sir Keir faisait face à des pressions pour renforcer le soutien aux grévistes exigeant des augmentations de salaire pour correspondre à la flambée de l’inflation de 10% ou plus.

La chef adjointe Angela Rayner a livré un message à pleine voix de soutien aux syndicats, déclarant à la conférence qu’elle défendrait le droit de grève “tant que j’ai un souffle dans mon corps” et promettant que le parti travailliste abrogerait toutes les lois antisyndicales promulguées par le Tories.

Et le ministre du Cabinet fantôme, Ed Miliband, a soutenu des accords salariaux exceptionnels, déclarant à Times Radio qu’ils “devraient suivre l’inflation”. Le ministre fantôme des Transports, Tan Dhesi, a déclaré lors d’une réunion en marge de la conférence que les travaillistes ramèneraient le rail dans la propriété publique.

Mais Starmer s’est montré plus prudent, disant seulement qu’il était « raisonnable » que les gens s’attendent à des salaires qui tiennent compte de la hausse du coût de la vie et qu’il soutenait le droit de mener des actions revendicatives.

Le secrétaire général désigné du TUC, Paul Nowak, a clairement indiqué qu’il souhaitait voir le dirigeant travailliste adopter une position plus franche dans son discours à la conférence de mardi.

“Je veux et j’attends cette semaine d’obtenir des signaux – des signaux très forts – du Parti travailliste indiquant que le Labour est du côté des travailleurs et qu’il prendra des mesures pour augmenter les salaires des gens”, a-t-il déclaré. L’indépendant.

Tout en acceptant que ce n’était pas le travail de Starmer de faire des demandes sur les niveaux de rémunération, il a déclaré: “Ce que j’espère entendre de Keir cette semaine, c’est qu’il explique très clairement comment le parti travailliste soutiendra les travailleurs et les syndicats.”

La gauche travailliste a été consternée après qu’une motion soutenue par le mouvement Corbynite Momentum appelant à un soutien total des grévistes n’ait pas réussi à obtenir une place pour un débat et un vote lors du rassemblement de quatre jours.

Il est entendu que la candidature a été rejetée avec peu de résistance lors d’une réunion pour déterminer les priorités du débat, dans une marque de l’influence décroissante de la gauche sur les principaux organes décisionnels du parti.

Sam Tarry, qui a été limogé du banc avant de Starmer pour avoir mené des entrevues avec les médias depuis une ligne de piquetage, a déclaré L’indépendant la décision était « décevante… à un moment où notre parti doit clairement être vu comme se tenant aux côtés des travailleurs de haut en bas de la Grande-Bretagne ».

Et Richard Burgon, un membre senior du cabinet fantôme de Jeremy Corbyn maintenant sur les bancs de l’arrière-ban, a déclaré que le parti devrait «se tenir côte à côte» avec les travailleurs en grève.

“Si nous donnons aux travailleurs qui font grève contre les réductions de salaire l’impression que nous leur tournons le dos, cela envoie un mauvais message à des millions de personnes”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Starmer fait face à un mal de tête avec un vote lundi sur la représentation proportionnelle pour les élections de Westminster, une politique soutenue par de nombreux militants travaillistes mais fermement rejetée par la direction.