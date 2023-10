Starmer renversera la politique du Rwanda même si les vols voient les petits bateaux baisser

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a déclaré qu’un gouvernement travailliste renverserait la politique des conservateurs au Rwanda, même si l’envoi de demandeurs d’asile vers l’Afrique centrale était jugé légal et que les traversées en petits bateaux diminuaient.

Le leader travailliste a insisté sur le fait que placer les migrants de la Manche sur des vols aller simple vers le Rwanda était une « mauvaise politique » alors qu’il donnait le coup d’envoi de la conférence cruciale de son parti à Liverpool.

Sir Keir a également affirmé qu’un gouvernement travailliste pourrait stimuler la croissance économique du Royaume-Uni « quelques mois » après son entrée en fonction, a déclaré que les infirmières et les médecins seraient prêts à faire davantage d’heures supplémentaires pour réaliser son plan NHS, et s’est engagé à construire 1,5 million de logements en cinq ans.

Grillé sur la crise des petits bateaux sur la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg programme, on a demandé à Sir Keir s’il arrêterait les vols vers le Rwanda s’ils avaient déjà démarré et si les traversées de la Manche avaient été réduites.

« Oui, je pense que ce n’est pas une bonne politique », a déclaré le parti travailliste. «C’est extrêmement cher. C’est un tout petit nombre d’individus qui vont au Rwanda. Et le vrai problème est à la source.

Pressé à nouveau d’annuler le plan de Rishi Sunak et de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, même si tout le monde peut voir que cela fonctionne, si moins de personnes embarquaient dans de petits bateaux, Sir Keir a déclaré : « Vous me présentez cela sur la base que cela fonctionne. »

Il a ajouté : « Le gouvernement nous a répété à maintes reprises que ce qu’il dit, même s’il le voit, c’est qu’il a un plan au Rwanda qui réduira les effectifs. Cela n’est pas arrivé.

« Personne ne veut voir ces passages outre-Manche », a déclaré le leader travailliste. « Ils ne s’arrêteront que si nous écrasons les gangs criminels qui dirigent ce commerce ignoble. »

Sir Keir a déclaré que la rhétorique du gouvernement ne mènerait la Grande-Bretagne « absolument nulle part » et il était « convaincu » qu’un gouvernement travailliste pourrait travailler avec la France et d’autres alliés de l’UE pour « briser » les gangs de trafiquants d’êtres humains.

Keir Starmer arrive à la conférence travailliste à Liverpool (Getty Images)

Il a également promis que le parti travailliste réduirait l’énorme retard en matière d’asile. « Il faut ensuite également traiter les réclamations. Parce que je pense que la plupart des gens seraient choqués d’apprendre que parmi toutes les personnes arrivées par petits bateaux au cours de la dernière année, 1 pour cent ont vu leur demande traitée.

Sir Keir Starmer s’est dit « confiant » dans sa capacité à faire croître l’économie britannique « dans les mois » suivant son entrée au 10e rang. Il a nié que cela revenait à « croiser les doigts » – arguant que le plan d’investissement vert du Labour augmenterait le PIB.

Il a déclaré que la loi américaine sur la réduction de l’inflation a agi comme un « aimant pour les investissements » dans les technologies vertes, tandis que l’UE a sa propre réponse. « Nous devrions participer à cette course et je suis convaincu, en discutant avec nos partenaires, que nous pouvons prendre de l’avance dans cette course et que nous pouvons être les gagnants pour la prochaine génération d’emplois. »

Sir Keir a également réitéré son aspiration à faire construire 1,5 million de maisons au cours des cinq premières années d’un gouvernement travailliste et a déclaré que « nous devons être réalistes » quant à l’endroit où elles seront construites, car M. Sunak avait été « trop faible » pour affronter les députés conservateurs avec circonscriptions rurales.

« Nous devons remettre en question les lois sur l’urbanisme, nous devons être réalistes quant à l’endroit où nous allons construire et nous devons travailler avec les promoteurs pour y parvenir rapidement », a déclaré le leader travailliste.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a suggéré des « nimbys » pour obtenir des factures moins chères (Fil PA)

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a suggéré que le parti pourrait offrir des incitations aux soi-disant « nimbys » pour permettre le développement vert dans leur région.

Dans une interview avec le Horaires du dimanche, a-t-elle déclaré, cela pourrait signifier une réduction des factures d’énergie pour les personnes qui vivent à proximité de parcs éoliens terrestres ou de pylônes électriques. « Je pense que les gens méritent quelque chose en retour », a-t-elle déclaré. « C’est la même chose avec le logement. »

M. Starmer a annoncé un plan visant à réduire les listes d’attente du NHS, soutenu par 1,5 milliard de livres sterling qui, selon les travaillistes, proviendraient de la suppression du statut fiscal de non-dom.

Le plan créerait plus de deux millions de rendez-vous supplémentaires par an, a affirmé le parti travailliste, avec des propositions visant à rémunérer davantage les médecins et les infirmières en heures supplémentaires pour effectuer des procédures telles que des examens et des opérations le week-end.

Sir Keir a admis dans son interview à la BBC que les médecins pourraient gagner plus en travaillant dans le secteur privé qu’en faisant des heures supplémentaires, dans le cadre de ses propositions visant à réduire les listes d’attente.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils feraient plutôt du travail sur le NHS, il a répondu : « Parce qu’ils veulent également réduire la liste d’attente. Les services de santé sont soumis à une énorme pression.»

Pendant ce temps, Sir Keir a félicité M. Sunak pour l’avoir appelé le jour où il est devenu Premier ministre pour lui demander de travailler ensemble sur la sécurité nationale et le terrorisme. « J’admire ça, je pense que c’était la bonne chose à faire. »

Le leader travailliste a déclaré qu’il n’y avait « aucune justification » à l’attaque contre Israël, arguant que le Hamas avait délibérément repoussé la perspective d’un accord de paix.