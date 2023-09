Starmer rencontrera Macron alors que les experts estiment que sa proposition d’accord sur le Brexit semble « difficile »

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Sir Keir Starmer rencontrera le président français Emmanuel Macron alors que les experts estiment qu’il risque « d’exiger plus que ce que l’UE est prête à donner » avec son insistance à rechercher des liens plus étroits avec Bruxelles.

Le leader travailliste tiendra mardi à Paris des entretiens au cours desquels les relations post-Brexit devraient occuper une place importante, sur fond de débat sur ce que pourraient impliquer d’éventuelles renégociations avec le bloc.

Cela survient alors que le groupe de recherche UK in a Changing Europe (UKICE) publie un nouveau rapport selon lequel l’utilisation de l’accord de commerce et de coopération (TCA) existant pour réduire les barrières commerciales sera « très difficile ».

Sir Keir a indiqué dans une interview au Financial Times qu’il chercherait à profiter d’une réévaluation de l’accord dans deux ans pour tenter d’obtenir « un bien meilleur accord » pour le Royaume-Uni.

L’accord commercial signé par Boris Johnson fera l’objet de son premier examen quinquennal en 2025, même si l’étendue des négociations est incertaine.

L’UKICE affirme qu’il incombera à la Grande-Bretagne d’inciter l’UE à modifier sa position, étant donné que le bloc est « relativement satisfait » du partenariat existant.

Un alignement plus étroit sur les normes vétérinaires afin de faciliter les échanges commerciaux, que le parti travailliste a cité comme une priorité, est souligné dans son rapport comme l’un des changements potentiels qui bénéficieraient au Royaume-Uni.

Mais il ajoute que toute nouvelle négociation serait potentiellement longue et complexe, et que des questions nationales chronophages telles que l’économie et le NHS laisseront probablement une « bande passante limitée » pour une réévaluation majeure.

Les experts préviennent également qu’une révision pourrait même « attiser les tensions » sur les questions de mise en œuvre et que l’UE préférerait probablement une réévaluation plus légère et technique.

Anand Menon, directeur de l’UKICE, a déclaré : « Le désir de Keir Starmer d’obtenir un accord de Brexit « bien meilleur » pour le Royaume-Uni est très bien.

« Cependant, il n’a pas réussi à expliquer en quoi le fait de remanier l’accord de commerce et de coopération entraînerait une différence économique significative. De plus, il court le risque d’exiger plus que ce que l’Union européenne est prête à donner.

« Le Royaume-Uni n’est pas une priorité pour l’UE, qui reste relativement satisfaite du TCA. La clé, pour un gouvernement travailliste, sera de trouver un moyen d’inciter l’UE à relancer les négociations sur le Brexit.»

Dans son rapport, l’UKICE affirme que le Parti travailliste devrait établir un « plan beaucoup plus détaillé pour démontrer qu’il est un partenaire de négociation sérieux avec une compréhension réaliste des questions en jeu » et affiner sa « longue liste d’idées » en un ensemble plus cohérent. d’objectifs.

La visite de Sir Keir à Paris est la dernière d’une série d’engagements internationaux entrepris par le parti travailliste alors que le parti cherche à accroître sa visibilité sur la scène mondiale à l’approche des probables élections générales de l’année prochaine.

Son voyage coïncidera avec la comparution du secrétaire fantôme à la Défense, John Healey, à Washington DC, où il prononcera un discours appelant les États-Unis et le Royaume-Uni à « travailler ensemble » pour défendre la démocratie.

S’exprimant à l’American Enterprise Institute aux côtés du membre du Congrès démocrate Dean Phillips, M. Healey proposera que les pays établissent et dirigent conjointement un nouveau « centre de résilience démocratique » pour protéger les valeurs communes et surveiller collectivement les menaces.

Le centre serait ouvert à d’autres alliés de l’OTAN et pourrait être un précurseur d’un organisme à part entière de l’OTAN, dira-t-il.

M. Healey et le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères, David Lammy, rencontreront des responsables de la Maison Blanche, du département américain de la Défense et du département d’État américain au cours de leur visite.

Il dira : « Pour les travaillistes, les États-Unis sont l’allié le plus essentiel du Royaume-Uni, notamment en matière de défense et de sécurité.

« Nos pays devraient être en état d’alerte à l’approche des élections générales britanniques et de l’élection présidentielle américaine de 2024. C’est le moment de lancer ensemble un travail de résilience démocratique pour mieux protéger nos valeurs et nos systèmes démocratiques.

« La démocratie et la liberté sont inscrites dans les traités fondateurs de l’OTAN, aux côtés de la défense collective. Notre profonde conviction dans la démocratie signifie que nous devons également agir pour défendre nos démocraties lorsqu’elles sont attaquées.

Cela intervient au milieu d’une série d’engagements à l’étranger avant la saison des conférences du parti, Sir Keir ayant passé la semaine dernière à rencontrer d’autres dirigeants de centre-gauche à Montréal, au Canada, dont le premier ministre du pays, Justin Trudeau.

Cette visite faisait suite à un voyage à La Haye pour s’entretenir avec des responsables d’Europol sur le défi commun que constituent les gangs de passeurs qui profitent des petites traversées en bateau dans la Manche.