Starmer promet de « se montrer dur » avec les députés travaillistes qui tentent de bloquer le logement

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a promis de « se montrer dur » avec tous les députés travaillistes qui s’opposeraient à la construction de nouveaux logements dans leur propre circonscription, dans le but d’éliminer les formalités administratives liées à la planification de la construction de davantage de logements.

Le leader travailliste, qui a promis de « raser » au bulldozer 1,5 million de foyers, a déclaré qu’il tiendrait tête à son propre parti s’il se rangeait du côté des soi-disant nimbys – ceux qui disent « pas dans mon jardin ».

Promettant qu’il vaincra les députés travaillistes « agiles », il a déclaré à Times Radio : « Nous allons devoir être durs avec tous ceux qui s’opposent à cela, y compris tous les députés travaillistes qui disent : « Eh bien, je suis Je me suis inscrit au projet mais pas ici. »

Cela survient alors que Sir Keir a attaqué le manifestant « idiot » qui lui a jeté des paillettes au début de son discours de conférence – affirmant qu’il était « déterminé » à ne pas laisser l’activiste détourner l’attention de son message.

« Je ne voulais pas que cet idiot interrompe cela et je ne veux pas que cet idiot domine ce que j’ai à dire aujourd’hui », a-t-il déclaré – avant de plaisanter en disant que les paillettes étaient un « cauchemar » à réaliser.

Sir Keir a également déclaré à la BBC que son discours avait tenté « d’atteindre l’âme intérieure du public britannique » qui a vu « 13 ans d’espoir presque anéantis, et de dire que nous pouvons aller de l’avant, que ce qui est ruiné peut être reconstruit ». , les blessures guérissent ».

Sir Keir s’est dit confiant dans sa capacité à réaliser ses ambitieux projets de construction de logements, qui incluraient des plans pour la prochaine génération de nouvelles villes comme celles introduites par le gouvernement travailliste d’après-guerre d’Atlee.

Le leader travailliste, qui s’est prononcé contre l’impact du HS2 sur sa propre circonscription du nord de Londres, a déclaré que les préoccupations des députés locaux comme lui devraient parfois être ignorées dans l’intérêt national.

« Vous aurez toujours, et c’est tout à fait compréhensible et à juste titre, des députés individuels qui défendront les communautés de leur quartier », a-t-il déclaré à l’émission BBC Radio 4. Aujourd’hui. « Le rôle du gouvernement est évidemment différent. Le rôle du gouvernement est de réaliser de grands projets.

Keir Starmer prononce le discours du leader avec des paillettes sur les épaules (Getty Images)

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à dire à Nimbys : « Nous vous entendons, mais j’ai bien peur que nous vous ignorions », Sir Keir a répondu : « Oui. Nous allons devoir le faire. Cela ne sera pas un exercice grossier. Je pense que l’un des problèmes que nous rencontrons est que la planification est actuellement très, très localisée.

Grillé sur BBC Petit-déjeuner Sur la provenance du financement pour les nouvelles villes, M. Starmer s’est dit « confiant » que les soumissionnaires se présenteront. « Mon instinct est que nous recevrons plus d’offres que nous ne le pensons ».

Dans le cadre des projets travaillistes, les entreprises auront le pouvoir d’acheter des terrains à des prix inférieurs, sans avoir à prendre en compte l’augmentation actuelle de la valeur pour obtenir un éventuel permis de construire.

Dans le but de créer 300 000 nouveaux logements par an, les promoteurs obtiendront des « passeports de planification » pour construire plus facilement sur des friches industrielles, tandis que des zones de la ceinture verte de mauvaise qualité seront libérées pour le développement.

Rappel sur ITV Bonjour la Grande-Bretagne Alors que les partis avaient promis de construire des millions de logements dans le passé, Sir Keir a reconnu que « les politiciens l’avaient déjà promis », avant d’ajouter : « Je ne suis pas prêt à ce que nous ne tenions pas leurs promesses ».

Le leader travailliste a déclaré qu’il avait « protégé » les promesses du parti au cours de l’année écoulée. « Je ne proposerai rien à l’électorat après ce qu’il a vécu, ce que je ne pense pas crédible, qui ne puisse être réalisé. »

Keir Starmer et la chef adjointe Angela Rayner veulent une série de nouvelles villes (Fil PA)

Parallèlement, Sir Keir a continué à souligner son ferme soutien au « droit d’Israël à se défendre » après l’attaque choc du Hamas.

Lorsqu’on lui a demandé si Israël avait le droit d’assiéger Gaza, le leader travailliste a déclaré sur BBC 5Live : « Je pense qu’Israël a le droit de se défendre face à un terrorisme épouvantable et choquant – le meurtre de sang-froid d’hommes, de femmes et d’enfants. »

Lorsqu’on lui a demandé si le bombardement de Gaza l’inquiétait, il a répondu : « La responsabilité incombe au Hamas. Nous devons être très clairs à ce sujet… Il est important dans des moments comme celui-ci de dire clairement que nous sommes aux côtés d’Israël.

Sir Keir a également déclaré que les couleurs du drapeau israélien devraient être affichées sous l’arche de Wembley pour le match de l’Angleterre ce samedi, alors que la FA délibère sur l’opportunité de le faire. Il a déclaré à LBC : « Je pense qu’ils devraient être sur l’arche. Je pense qu’il faut faire passer le message que nous sommes aux côtés d’Israël. »

Il a également déclaré qu’agiter un drapeau palestinien dans les rues de Grande-Bretagne pourrait être un problème selon les circonstances. « Si cela provoque ou encourage des attaques, cela peut être une chose, il peut y avoir d’autres situations. »

La conférence travailliste se termine mercredi en mettant l’accent sur les réformes du service public et une plus grande utilisation de la technologie dans le NHS. Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, dira aux militants qu’un gouvernement travailliste « renverserait le NHS » – arguant que la réforme est plus importante que d’injecter de l’argent dans un système de santé « qui ne fonctionne pas ».

Il avertira que le NHS risque la faillite à moins qu’il ne soit remanié, alors qu’il envisage de déplacer son attention des hôpitaux vers la fourniture de davantage de soins dans la communauté, de la maladie vers la prévention.