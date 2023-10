Starmer pourrait être contraint de redonner de l’argent aux écoles privées en raison d’une « échappatoire » en matière de TVA

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le projet de Sir Keir Starmer de procéder à un raid sur la TVA dans les écoles privées pourrait amener les directeurs d’établissement à chercher à récupérer des millions de livres sterling d’argent public dans des projets de construction vieux de dix ans.

L’une des politiques clés du leader travailliste à l’approche des élections générales est la suppression de l’allégement fiscal pour les écoles payantes, qui, selon lui, pourrait permettre de récolter environ 1,7 milliard de livres sterling pour le système scolaire public paralysé.

Mais les fiscalistes ont identifié une série de failles en matière de TVA, qui, selon eux, pourraient effacer des millions de dollars du plan, tout en discriminant les petites écoles privées qui luttent déjà pour survivre.

Les chefs d’établissement ont dit L’indépendant ils explorent les voies légitimes qui pourraient les exonérer de la TVA dans le but de réduire la charge pesant sur les parents et de maintenir leurs organisations à flot. Ils comprennent:

Récupérer la TVA sur les grands projets de construction et de maintenance jusqu’à 10 ans

Rendre les clubs de petit-déjeuner et les clubs parascolaires exonérés selon les critères des « services sociaux » du HM Revenue and Customs (HMRC)

TVA réduite sur les pensionnaires à temps plein en classant le service comme hébergement sous les exonérations HMRC

Dans le système actuel, les frais de scolarité dans les 2 600 écoles payantes du pays sont exonérés de TVA. Mais les travaillistes veulent supprimer les « allégements fiscaux injustes », y compris la fin de l’allègement des taux d’imposition des entreprises, afin de collecter des fonds pour les écoles publiques.

Le parti s’appuie sur un rapport de l’Institut d’études fiscales (IFS), publié en juillet, qui estime que 1,7 milliard de livres sterling pourraient être récoltés grâce à l’imposition de la TVA et à la fin de l’allègement des taux.

Mais il pourrait y avoir des lacunes dans la politique qui reste à élaborer, notamment la possibilité pour les écoles privées de récupérer la taxe sur les projets de construction et de rénovation coûtant plus de 250 000 £ jusqu’à 10 ans.

En effet, une fois la TVA de 20 pour cent appliquée aux frais de scolarité d’une école, celle-ci pourrait récupérer la taxe sur les grands projets dans le cadre du régime des biens d’équipement, comme toute autre entreprise, a déclaré Kevin Hall, spécialiste des impôts chez Wright Hassall.

Si la politique entre en vigueur en 2025 et qu’une école paie 10 millions de livres sterling plus TVA pour un nouveau campus en 2020, elle devrait pouvoir récupérer cinq années de TVA de 2025 à 2029 ; jusqu’à 1 million de livres sterling, en versements annuels de 200 000 £.

« Il ne s’agit pas d’évasion fiscale, personne ne va enfreindre la loi – les gens réfléchiront de manière créative à ce qu’ils proposent », a déclaré Christine Cunniffe, directrice de l’école indépendante LVS Ascot dans le Berkshire, gérée par l’association Licensed Trade Charity.

L’école a dépensé des sommes importantes en projets de maintenance au cours des 10 dernières années et cherche à voir si elle pourrait récupérer la TVA.

La Magdalen College School a dépensé environ 8 millions de livres sterling en projets ces dernières années – des programmes sur lesquels elle pourrait récupérer la TVA (École du Collège Magdalen)

Elle a ajouté : « Plus nous pouvons récupérer la TVA, plus cela réduira son impact. [the VAT charges] aura sur l’école et un impact moindre que nous devrons transmettre aux parents.

À la Magdalen College School d’Oxford, les dirigeants ont dépensé environ 8 millions de livres sterling pour des projets récents, notamment un nouveau centre de sixième année et une rénovation de la cuisine du site.

Maître Helen Pike a dit L’indépendant l’école réclamerait un remboursement sur les projets si elle le pouvait, mais a déclaré que le montant ne couvrirait toujours pas les frais de scolarité d’un grand nombre de ses 960 élèves, et qu’on ne savait toujours pas à quoi elle pourrait prétendre.

Elle a déclaré : « Il n’y a pas d’évaluation de l’impact de cette politique – c’est un titre. »

Elle a ajouté : « J’ai un gros problème avec la TVA car c’est un impôt régressif. Cela va toucher le plus durement ceux qui en ont le moins les moyens : la majorité des écoles n’ont pas la capacité d’absorber cette augmentation.»

D’autres écoles qui pourraient être en mesure de récupérer la TVA sont Harrow School, qui restaure sa salle de parole classée Grade II, et a récemment levé 3,5 millions de livres sterling pour réaménager un pensionnat appelé Druries.

Et au Winchester College, les dirigeants ont investi dans un nouveau centre sportif qui devrait ouvrir ses portes cette année sur son campus sud.

Rachel Reeves a réitéré l’engagement du parti en faveur de la TVA dans les écoles privées lors de la conférence du Parti travailliste (Getty Images)

Cependant, les « lacunes » ne peuvent s’appliquer qu’aux grandes écoles privées qui proposent un internat, dépensent de l’argent sur de grands projets de construction et proposent des activités en dehors des heures de classe, a déclaré le Conseil des écoles indépendantes.

La porte-parole Sarah Cunnane a déclaré : « Une évaluation complète de l’impact de la politique est nécessaire, afin d’examiner les conséquences potentielles pour toutes les écoles, mais en particulier pour les petites écoles indépendantes qui seront les plus durement touchées. »

Le secteur des écoles privées a déjà averti que la TVA entraînerait une augmentation des frais de scolarité, ce qui pourrait conduire à la fermeture de certaines écoles plus petites, les parents n’étant pas en mesure de payer le coût et envoyant leurs enfants à l’école publique.

Le directeur général de l’Association des boursiers des écoles indépendantes, David Woodgate, a déclaré : « Les écoles feront tout ce qu’elles peuvent pour planifier la taxe travailliste sur l’éducation des enfants. Sans politique détaillée, il leur est difficile d’y parvenir pleinement – ​​et impossible d’en connaître toutes les implications pour leurs budgets.

Lors de la conférence du parti travailliste, le chancelier fantôme Rachel Reeves a réitéré l’engagement du parti à imposer la TVA aux écoles privées.

Le parti a cependant renoncé à son engagement initial de retirer aux écoles privées leur statut d’organisme de bienfaisance, ce qui signifie qu’elles peuvent réclamer des aides sur les dons et éviter l’impôt sur les projets annuels s’ils sont réinvestis dans l’éducation.

L’indépendant a contacté le Parti travailliste pour obtenir ses commentaires.