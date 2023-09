Starmer ne plaide pas en faveur d’une adhésion à l’UE et insiste sur le fait que la politique du Brexit n’a pas changé

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Sir Keir Starmer a insisté sur le fait que sa politique sur le Brexit n’avait pas changé, tout en défendant sa promesse de rechercher un accord sur le retour des migrants avec l’UE.

Sous le feu des Tories, le leader travailliste est accusé d’avoir « abandonné » le contrôle de la politique d’immigration et de laisser le Royaume-Uni servir de « dépotoir » pour les migrants européens.

Mais M. Starmer a qualifié la réponse des conservateurs de « absurde » – insistant sur le fait qu’il « prenait le contrôle d’une situation dont le gouvernement avait totalement perdu le contrôle ».

Le leader travailliste s’est déclaré prêt à conclure un accord qui impliquerait que le Royaume-Uni accepte un quota de demandeurs d’asile légaux qui arrivent dans le bloc, en échange de la possibilité de renvoyer les personnes traversant la Manche.

« Cela ferait partie de toutes discussions et négociations avec l’Europe », a-t-il déclaré. Les temps. Mais Sir Keir ne se laisserait pas convaincre par le nombre de demandeurs d’asile légaux qu’il serait heureux d’accueillir dans le cadre d’un accord.

Alors que les hauts conservateurs se précipitaient sur cette évolution pour rendre le pouvoir à Bruxelles, Sir Keir a déclaré que sa position visant à « faire fonctionner le Brexit » n’avait pas changé.

Il a déclaré que rechercher une coopération plus étroite avec l’UE sur la crise des migrants ne signifiait pas un affaiblissement de sa position sur le Brexit. « Il n’y a pas de retour à la liberté de mouvement. Nous avons quitté l’UE », a-t-il déclaré à l’émission ITV. Bonjour la Grande-Bretagne.

«Il n’y a aucune raison de revenir à l’UE, ni d’entrer dans le marché unique ou l’union douanière, ni de liberté de circulation. J’ai été très clair sur le fait que c’était le paramètre.

Il a ajouté : « Je n’accepte pas que cela nous empêche de travailler avec d’autres unités de police ici, avec des procureurs ici, pour briser les gangs dans ce vil métier. »

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Keir Starmer et la secrétaire d’État fantôme à l’intérieur, Yvette Cooper, arrivent à Europol (Fil PA)

Le ministre Steve Barclay a déclaré à LBC : « Il veut céder le contrôle de notre immigration à l’UE et les laisser décider des quotas… Le nombre que nous devrons alors accepter en retour sera beaucoup plus élevé. »

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a affirmé que Sir Keir « laisserait Bruxelles décider qui vient au Royaume-Uni », ajoutant : « Il acceptera de faire de la Grande-Bretagne le dépotoir pour bon nombre des millions de migrants illégaux dont l’Europe ne veut pas. »

Rishi Sunak a même affirmé que les projets d’accord de retour du Labour pourraient permettre au Royaume-Uni d’accepter 100 000 migrants en provenance d’Europe chaque année. «Ses projets actuels semblent se résumer à dire que nous pourrions un jour accueillir 100 000 migrants européens chaque année – cela ne semble pas être un plan crédible.»

Le numéro 10 a déclaré que le gouvernement était ouvert à un accord de retour avec l’UE – mais qu’il n’accepterait pas un quota de migrants en échange.

Mais M. Starmer a qualifié la réponse des conservateurs de « non-sens ». Il a déclaré aux médias : « Je ne peux que supposer que c’est parce qu’ils n’ont rien de sensé à dire sur la question », a déclaré le leader travailliste.

Sir Keir a partagé ses projets pour une plus grande coopération en matière de partage de données entre les forces de sécurité britanniques et européennes lors de sa réunion avec les chefs d’Europol au siège de l’organisation à La Haye jeudi.

Il a déclaré que le trafic de migrants devrait être traité « sur un pied d’égalité » avec le terrorisme, et s’est engagé à approfondir les liens en matière de renseignement avec l’UE dans le cadre d’un nouveau pacte de sécurité post-Brexit.

Cela survient alors qu’un nouveau rapport accablant sur l’impact du Brexit révèle qu’un projet visant à créer des investissements du secteur public injecte au Royaume-Uni deux tiers de moins que ce que le pays recevait dans le cadre de la Banque européenne d’investissement de l’UE.

Le groupe de réflexion UK in a Changing Europe a constaté que la Banque européenne d’investissement (BEI) a investi en moyenne 6,4 milliards de livres sterling par an au Royaume-Uni entre 2009 et 2016 en termes réels.

Mais la UK Infrastructure Bank (UKIB) et d’autres banques de remplacement post-Brexit mises en place par le gouvernement conservateur n’ont vu que 2,4 milliards de livres sterling investis en 2022, soit environ un tiers de ce que la BEI a dépensé en Grande-Bretagne à son apogée en 2016.

La ministre fantôme travailliste de la ville, Tulip Siddiq, a déclaré : « L’échec des conservateurs à investir dans l’industrie britannique a laissé la croissance par terre et nos services publics s’effondrent, les travailleurs en payant le prix.

Un porte-parole du Trésor a déclaré : « La UK Infrastructure Bank a été créée avec une capacité financière de 22 milliards de livres sterling et est spécifiquement conçue pour atteindre le zéro net et atteindre un niveau supérieur, en fournissant un soutien plus ciblé que la BEI et est mieux alignée sur les objectifs du gouvernement.