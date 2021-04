Keir Starmer a lancé un défi à Boris Johnson pour mettre un terme à la controverse sur la somptueuse rénovation de son appartement de Downing Street en se rendant aujourd’hui devant les caméras pour expliquer exactement comment il a été financé.

Avec trois enquêtes distinctes actuellement en cours sur le radoub de 88000 £ et la Commission électorale avertissant que des infractions peuvent avoir été commises, Starmer a déclaré que le Premier ministre pourrait éclaircir la question « en une minute » et permettre au pays de passer du « ridicule farce ».

Son refus de le faire suggère qu’il a quelque chose à cacher, a déclaré le dirigeant travailliste.

M. Johnson est confronté à la perspective d’être contraint de témoigner en personne sur l’affaire du «cash contre rideaux» à l’enquête de la Commission et de remettre des SMS et des e-mails privés aux assistants de Downing Street et à sa fiancée Carrie Symonds.

Et il est critiqué après avoir clairement indiqué qu’il conserverait son rôle d’arbitre final dans une enquête menée par son conseiller indépendant en matière de normes, Lord Geidt, tandis qu’un examen interne par le secrétaire du cabinet Simon Case relèvera également directement du Premier ministre.

Hier, il a déclaré à la Chambre des communes qu’il avait personnellement payé des dépenses au-delà du fonds de rénovation annuel de 30 000 £ fourni par le contribuable. Mais il a évité à plusieurs reprises les questions de savoir si le Parti conservateur ou un riche donateur avait initialement offert de l’argent pour couvrir les coûts de redécoration excédentaires s’élevant à au moins 58000 £.

S’exprimant lors d’une visite de campagne électorale à Manchester, Sir Keir a déclaré: «Cela devient un peu ridicule. Je pense que le premier ministre pourrait en fait régler ce problème très, très rapidement.

«Tout ce qu’il a à faire est de répondre à une question très simple; qui a payé, dans un premier temps, la rénovation de votre appartement? »

Starmer a ajouté: «Je pense que la plupart des gens diraient:« Si j’avais redécoré mon appartement, je serais en mesure de répondre à cette question ».

«Ainsi, le Premier ministre pourrait en fait mettre fin à cela maintenant, nous dire qui a payé pour cela en premier lieu, répondre à la question, cela lui prendrait environ une minute et ensuite il pourrait reprendre son travail de jour.

Et il a dit: «La question a vraiment évolué. La première question est de savoir qui a réellement payé pour cette redécoration en premier lieu. La deuxième question, je pense, est probablement la plus grande maintenant: pourquoi le premier ministre n’est-il pas prêt à simplement répondre à cette question? Que cache-t-il?

Sir Keir a déclaré que le mandat de Lord Geidt – qui lui permet de proposer une enquête sur une faute présumée, mais pas d’en ouvrir une sans l’approbation du Premier ministre – montrait que le système de surveillance du comportement ministériel était «faible».

«C’est pourquoi ce que nous proposons, c’est de nettoyer Westminster», a-t-il déclaré. «Nous devons avoir une commission appropriée et indépendante.»

M. Johnson a rejeté une recommandation du chien de garde sleaze, le Comité des normes de la vie publique, tendant à ce que le conseiller indépendant soit habilité à ouvrir lui-même des enquêtes.

Le président de la CSPL, Lord Evans, a déclaré aujourd’hui que cela était nécessaire pour que le rôle ait une «véritable indépendance».

Lord Evans a déclaré à World at One de BBC Radio 4: «Nous croyons toujours qu’une indépendance totale, afin qu’un conseiller puisse conseiller le Premier ministre de sa propre initiative, est précieuse et nous continuerons à la garder à l’étude.»

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a insisté sur le fait que le problème important était que M. Johnson avait payé pour la rénovation de l’appartement.

Pressé sur la question dans une interview accordée à l’émission Today de BBC Radio 4, M. Zahawi a déclaré: «Vous pouvez entendre la frustration dans ma voix dans le sens où tant de questions ont été posées à ce sujet. «L’important est de savoir qui a payé cela, parce que le contribuable a-t-il payé pour cela? Non, ils ne l’ont pas fait – Boris Johnson l’a payé. Suite à des informations selon lesquelles Mme Symonds décrivait le décor plat laissé par Theresa May comme un «cauchemar de John Lewis», on a demandé à M. Zahawi pourquoi les meubles du grand magasin haut de gamme n’étaient «pas assez bons» pour le Premier ministre.

Il a répondu: «Que ce soit John Lewis ou Lulu Lytle, l’important pour vos auditeurs est que le premier ministre a payé pour cela, pas le contribuable.» M. Zahawi a déclaré qu’il était «juste» que le Premier ministre garde le dernier mot sur la question de savoir si les ministres devraient être limogés pour faute.

«Tous les ministres servent avec la confiance du Premier ministre – je pense que c’est vrai, c’est le bon système à avoir», a-t-il déclaré. «Il est donc normal que le conseiller en déontologie ministérielle puisse faire rapport au Premier ministre.»