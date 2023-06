Starmer jure de ne pas laisser l’IA entraîner des pertes d’emplois de l’ère Thatcher

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer s’est engagé à ne pas laisser l’intelligence artificielle (IA) provoquer une répétition des pertes d’emplois généralisées observées lors de la désindustrialisation de Margaret Thatcher dans les années 1980.

Écrire pour L’indépendantle dirigeant travailliste a insisté sur le fait que l’IA « doit fonctionner pour les travailleurs » – promettant une révolution des compétences et de la formation afin que la Grande-Bretagne évite une forte augmentation de l’emploi.

« Nous devons également tirer les leçons de la désindustrialisation des années 80 et de la révolution technologique des années 90, une époque où les travaux manuels et de bureau étaient automatisés ou envoyés à l’étranger pour être effectués dans d’autres pays », a déclaré Sir Keir.

« Le gouvernement conservateur a laissé tomber des communautés entières, prenant du recul pendant que des millions d’entre eux perdaient leur emploi, plutôt que de soutenir les travailleurs pendant la transition. Nous ne pouvons pas nous permettre de refaire la même erreur. »

Le dirigeant travailliste – qui présentera sa propre vision de la manière de faire face aux changements rapides lors d’une conférence technologique mardi – a déclaré que l’IA pourrait être « à la fois un outil et une menace ».

Le conseiller en IA de Rishi Sunak, Matt Clifford, a averti que l’IA pourrait devenir suffisamment puissante pour « tuer de nombreux humains » en seulement deux ans.

Malgré les craintes que la technologie en évolution rapide ne devienne incontrôlable, Sir Keir a insisté sur le fait que l’IA peut toujours être « orientée dans le sens de la prospérité, de la sécurité et de la sûreté ».

Il a promis que le Parti travailliste offrirait « un gouvernement actif et axé sur la mission, dirigeant le développement de l’IA pour s’assurer qu’elle profite aux travailleurs ».

Le dirigeant travailliste a noté que Goldman Sachs avait prévu qu’environ 24 millions d’emplois au Royaume-Uni seraient exposés à l’automatisation, même avec la technologie existante.

Rishi Sunak a mis en garde contre les risques posés par l’IA (fil de sonorisation)

« Les risques sont très réels que nous finissions par creuser l’écart entre ceux qui ont les compétences nécessaires pour en profiter et ceux qui n’en ont pas, qui perdent leur emploi ou voient leur emploi radicalement changé », a-t-il déclaré. « Une chose est claire, nous aurons besoin d’une révolution dans l’apprentissage et la formation au Royaume-Uni, et cela devra commencer immédiatement dans nos écoles. »

M. Sunak a profité d’un voyage aux États-Unis la semaine dernière pour annoncer que le Royaume-Uni accueillera le premier sommet mondial sur la sécurité de l’IA à l’automne. Mais les experts ont averti que la Grande-Bretagne était à la traîne.

Le Premier ministre conservateur a déclaré lundi à la London Tech Conference que la possibilité « extraordinaire » de progrès de l’IA devait être réalisée « en toute sécurité », car il positionnait à nouveau la Grande-Bretagne comme un siège potentiel d’un régulateur mondial.

Cependant, Sir Keir a accusé le gouvernement de « rattraper son retard » sur les développements majeurs de l’IA, arguant que son livre blanc sur le sujet était déjà obsolète.

« En plus de protéger contre le pire, la réglementation consiste à attirer les meilleurs », a-t-il écrit, affirmant qu’il était vital pour le gouvernement de « combler les lacunes » de son livre blanc conservateur en introduisant une surveillance appropriée.

« Avoir un terrain de jeu fiable et bien compris où les entreprises sentent qu’elles peuvent se développer avec les bonnes règles en place, aide l’innovation et attire les entrepreneurs et les investissements au Royaume-Uni », a déclaré Sir Keir.

Le dirigeant travailliste a ajouté: «Une approche non interventionniste dans les années de formation de l’IA serait la voie la plus sûre vers le désastre. Un leadership stratégique et agile est nécessaire dans une situation qui évolue rapidement. C’est le leadership que j’ai l’intention de fournir.