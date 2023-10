Starmer invoque Blair pour tenter de reconquérir les électeurs perdus face à Johnson

(Bloomberg) – Keir Starmer a canalisé le bilan et l’esprit du Premier ministre travailliste, son opposition, vainqueur des dernières élections, dans son discours visant à devenir le prochain dirigeant de la Grande-Bretagne, offrant un mélange de sécurité, d’espoir et de patriotisme alors qu’il exposait sa stratégie pour persuader les électeurs. mettre fin à plus d’une décennie de règne conservateur.

Dans un discours initialement interrompu par un manifestant lors de la conférence annuelle de son parti à Liverpool, Starmer a rappelé les réalisations du Labour sous Tony Blair, telles que la réduction des temps d’attente du National Health Service et la sortie des enfants de la pauvreté, ainsi que le gouvernement d’après-guerre fondateur du NHS. de Clement Attlee, pour contraster avec le bilan conservateur depuis 2010.

« Treize années de ‘les choses ne peuvent que s’améliorer’ contre treize années de ‘les choses ne peuvent qu’empirer' », a déclaré Starmer devant une salle comble, un clin d’œil à la chanson à succès D:Ream utilisée lors de la campagne électorale générale réussie de Blair en 1997. Il a suggéré que pour « récupérer l’avenir de la Grande-Bretagne » et entamer une « décennie de renouveau », son parti devrait dépasser les réalisations des gouvernements travaillistes précédents.

Ce discours constitue le plus important de la carrière politique de Starmer, la première salve d’une campagne visant à évincer le Premier ministre Rishi Sunak lors des élections générales prévues l’année prochaine. Son défi est de regagner le soutien de l’Écosse ainsi que des électeurs des régions post-industrielles d’Angleterre qui ont été rebutés par l’ancien dirigeant Jeremy Corbyn et attirés par les efforts de l’ancien Premier ministre conservateur Boris Johnson en 2019 pour réaliser le Brexit. Annuler cette défaite d’il y a quatre ans constituerait un revirement historique.

Cela explique pourquoi, malgré une avance de 20 points sur les conservateurs – alimentée par les difficultés des électeurs face à la crise du coût de la vie et au ressentiment à l’égard des mandats chaotiques de Johnson et Liz Truss – les travaillistes affirment toujours qu’il y a du travail à faire. La priorité de Starmer était que les électeurs voient le parti travailliste comme un gouvernement en attente et contrastent son message discipliné à Liverpool avec les scènes plus chaotiques de la conférence des conservateurs la semaine dernière à Manchester.

Il a également été critiqué pour ne pas avoir présenté sa propre vision positive, au-delà des attaques contre les conservateurs. Dans son discours, Starmer a promis de « détruire au bulldozer » le système de planification britannique pour permettre la construction de nouvelles villes et 1,5 million de nouveaux logements, et débloquer les investissements dans les énergies renouvelables. Pour ce faire, il « tendrait la main du partenariat aux entreprises », a-t-il déclaré. Starmer s’est également engagé à déplacer l’attention du NHS d’un « service de maladie » vers des soins de santé basés sur la prévention.

« Il est courageux de rejeter l’espoir d’une réponse facile. Courageux de choisir plutôt l’espoir du chemin difficile », a-t-il déclaré. « Ce qui est cassé peut être réparé. »

Les réactions de tous les bords politiques suggèrent que Starmer aurait pu capter le sentiment général, en particulier sur le logement. Le soutien des syndicats n’est pas surprenant, mais les éloges de l’Institut Adam Smith, favorable au libre marché, risquent de créer des problèmes pour les conservateurs. Le logement est une question qui divise le parti au pouvoir, certains députés conservateurs des circonscriptions rurales étant souvent opposés à la construction, tandis que d’autres s’inquiètent de la flambée des loyers et des pénuries.

« Le discours de Starmer sur une décennie de renouveau national et une offre importante en matière de logement projetait tous le sentiment d’un gouvernement en attente », a déclaré Keiran Pedley, directeur de recherche à la société de sondage Ipsos, ajoutant que le fait de tendre la main aux entreprises faisait écho au soi-disant nouveau projet de Blair. Projet de travail dans les années 1990.

Certes, le discours de Starmer manquait de détails, notamment sur les plans d’investissement du Labour. Les conservateurs l’ont attaqué pour ne pas avoir mentionné les migrants arrivant par bateau depuis la France, ce dont Sunak a fait un sujet totémique pour sa propre administration. Starmer a déclaré qu’il se concentrait sur la lutte contre le passage de clandestins par des gangs criminels.

La brève mention du Brexit par le leader travailliste – il a critiqué les mensonges sur ses avantages – aura déçu les militants de son propre parti qui souhaitent des liens plus étroits avec l’Union européenne, voire un renversement complet de la fracture.

Le discours a été en partie éclipsé par un manifestant qui a jeté des paillettes sur le leader travailliste alors qu’il s’apprêtait à commencer. Starmer a réagi en disant « protestation ou pouvoir » – la même expression qu’il avait utilisée lorsqu’il était chahuté par les partisans de Corbyn il y a deux ans, alors qu’il tentait encore d’affirmer sa domination sur le parti.

« Cette manifestation a fait ressortir tout le sens », a déclaré Iain Anderson, président exécutif de l’agence de relations publiques H/Advisors Cicero. « Il l’a tourné à son avantage. »

La rupture avec Corbyn a été soulignée plus tard dans sa réponse à l’attaque contre Israël par le groupe militant Hamas, affirmant qu’il condamnait « totalement » le « meurtre insensé d’hommes, de femmes et d’enfants de sang-froid par les terroristes ». C’était une phrase que Corbyn, qui partageait ses plateformes avec les partisans du Hamas avant de devenir leader, n’aurait jamais dit, et Starmer a reçu une standing ovation.

Sachant qu’il doit reconquérir l’Écosse et les sièges du Mur rouge dans les anciens centres industriels d’Angleterre, attirés par le populisme de Johnson, il a évoqué les avantages de l’investissement dans l’énergie verte et l’engagement de son parti à maintenir le Royaume-Uni. Contrairement à Blair, qui avait tendance à minimiser la question de classe, Starmer a également promis de « faire tomber les barrières qui empêchent les opportunités ».

Il a fait référence à plusieurs reprises à des factures d’énergie et de nourriture plus élevées, un sujet esquivé par Sunak dans son propre discours à la conférence la semaine dernière. L’accent mis sur les pressions sur les dépenses des ménages « trouvera un très bon écho », a déclaré Naomi Smith, PDG de Best for Britain, un groupe de pression qui milite en faveur de questions telles que des liens plus étroits entre la Grande-Bretagne et l’UE et une réforme du vote. « C’était un discours qui expliquait à l’électeur ordinaire pourquoi il devrait être le prochain Premier ministre. »

Starmer a conclu en avertissant son parti que les conservateurs se battraient de manière sale lors de la campagne électorale, ce que les travaillistes combattraient sur la croissance économique – traditionnellement une force des conservateurs. Cette bataille, a-t-il dit, « vient tout juste de commencer » et il n’y a pas de place pour l’autosatisfaction.

D’autres voient plus de possibilités pour l’optimisme travailliste.

« C’est comme 1997 mais sur des échasses », a déclaré Steven Fielding, professeur de politique à l’université de Nottingham et auteur de plusieurs livres sur le parti travailliste. « Les conservateurs leur ont offert une magnifique tribune, mais il veille à ne pas la gâcher. »

–Avec l’aide d’Ellen Milligan, Kitty Donaldson et Alex Wickham.

