Starmer ignore les préoccupations des communautés noires et asiatiques, avertissent les membres

Sir Keir Starmer a été accusé d’avoir ignoré les préoccupations des membres travaillistes noirs, asiatiques et des minorités ethniques après avoir omis d’aborder des questions clés lors d’un événement du parti.

Avant la conférence des membres de Bame le week-end dernier, un groupe de membres noirs et asiatiques a écrit au chef du parti pour soulever des questions sur le manque de représentation dans la direction du parti et les mesures visant à accroître la diversité.

“De nombreux membres de Bame n’ont pas le sentiment que nous sommes suffisamment écoutés ou soutenus dans le parti ces dernières années”, la lettre, vue par L’indépendant, a dit.

Mais un certain nombre de membres qui ont assisté à la conférence de samedi ont déclaré que Sir Keir « venait de parler et de partir » après avoir prononcé son discours, ne répondant à aucune question et n’ayant pas répondu à la lettre ou aux problèmes soulevés.

Jermain Jackman, président de le caucus de 1987 groupe qui représente les jeunes hommes noirs du travail, a déclaré que le parti risquait de faire dériver les électeurs noirs.

« Quelle est la liste de choses à faire de la fête ? Si le Parti travailliste n’est pas conscient des changements au sein de la communauté noire, ainsi que des changements que les conservateurs apportent au sein de la communauté noire en termes d’engagement, alors ils peuvent oublier ce bloc électoral. Personne ne va frapper aux portes pour eux », a déclaré M. Jackman L’indépendant.

Jermain Jackman est président du caucus de 1987 (Charlie Forgham-Bailey)

«En tant qu’homme noir, je ne me sens pas habilité à faire partie de ce parti. Je suis à 100% pour l’histoire du Labour et ma politique s’y aligne, mais je ne suis pas satisfait de l’état actuel des choses. J’ai entendu des commentaires inquiétants de membres noirs très expérimentés au sein du mouvement sur leur sentiment d’impuissance et leur indifférence ; cela m’a rendu moins optimiste quant à l’avenir de ce parti.

La lettre, qui n’a pas été reconnue par les dirigeants travaillistes, indiquait que, sur les 50 cadres supérieurs travaillant pour le Parti travailliste aux niveaux national et régional, seuls deux sont d’origine noire ou appartenant à une minorité ethnique. Il a demandé: «Que faites-vous pour remédier à ce déficit de cadres supérieurs de Bame? Les membres noirs et des minorités ethniques ne sont-ils pas assez bons pour travailler pour le parti ? »

Les membres ont également souligné le programme de leadership Bernie Grant, qui a été annoncé en 2018 pour remédier à la sous-représentation. Cependant, un seul groupe est passé par le programme. La lettre a également soulevé un retard dans la réponse aux recommandations du rapport Forde, qui mettait en garde contre le racisme au sein du parti.

Lorsqu’il est approché par L’indépendantLabour n’a pas répondu aux préoccupations soulevées dans la lettre, mais a déclaré que la conférence avait été “un événement en ligne positif et brillamment suivi pour les membres”.

Cela survient après que l’ancienne secrétaire à l’intérieur de l’ombre Diane Abbott, la première femme noire élue au parlement, a accusé les travaillistes d’écarter les politiciens noirs à gauche du parti après qu’il est apparu qu’elle faisait partie d’un certain nombre de députés noirs qui n’avaient pas été invités au Bame conférence.

“Pour ajouter l’insulte à l’injure, lorsque cela a été soulevé avec le Parti travailliste, ils ont d’abord dit que nous mentions”, a déclaré Mme Abbott. L’indépendant. “C’est d’autant plus préoccupant quand on se souvient que les Noirs sont depuis des générations l’un des blocs électoraux les plus fidèles du Labour.”

“L’attitude du Parti travailliste à l’égard des problèmes des Noirs, des Asiatiques et des minorités ethniques est décevante”, a déclaré la députée de Hackney, ajoutant qu’il n’y a jamais eu d’excuses pour les abus perpétrés par les hauts responsables du parti, qui travaillent toujours pour le parti travailliste après l’avoir qualifiée de ” hideux » et « vraiment répugnant » dans les messages WhatsApp, comme le révèle le rapport Forde.

Le dirigeant travailliste de l’époque, Neil Kinnock, avec les quatre premiers députés travaillistes noirs et asiatiques à être élus, (de gauche à droite) Bernie Grant, Paul Boateng, Keith Vaz et Diane Abbott, en novembre 1987 (Getty)

Certains députés noirs n’ont reçu des détails sur l’événement, suite à des plaintes d’exclusion, qu’après qu’il avait déjà commencé. Un membre du parti a dit L’indépendant. “Nous ne pouvons pas dire que nous essayons de résoudre les problèmes si nous n’incluons pas toutes les personnes concernées.”

“La nature du webinaire de l’événement n’a pas vraiment donné beaucoup d’occasions de participer ou d’explorer vraiment les problèmes”, a déclaré Maurice McLeod, un membre travailliste qui a assisté à la conférence de Bame. L’indépendant.

«Il y avait de bons orateurs qui ont soulevé certaines des questions qui préoccupent de nombreux membres noirs, telles que le rapport Forde, le traitement des députés noirs et les processus de sélection biaisés.

« Cependant, l’organisation de l’événement sonne au loin. Les députés noirs ont été ignorés et il n’y avait aucune chance de vraiment participer ou de débattre.

Il est entendu que Sir Keir a parlé de la baisse du niveau de vie sous le Parti conservateur affectant de manière disproportionnée les communautés ethniques et a réitéré sa promesse que son gouvernement travailliste présentera une nouvelle loi historique sur l’égalité raciale, mettra en œuvre toutes les recommandations du Lammy Review et créera un programme d’études. qui reflète la diversité de l’histoire et de la société de notre pays.