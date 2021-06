Starmer fait passer son haut conseiller à un «rôle stratégique» après la défaite aux élections partielles

Le meilleur conseiller de Sir Keir Starmer a été démis de ses fonctions de chef de cabinet à la suite de la pire performance jamais enregistrée par le parti travailliste.

Morgan McSweeney assumera plutôt un « rôle stratégique » au sein du bureau du leader, selon le parti.

« Morgan reste le conseiller numéro un de Keir. Il reste, reste dans la meilleure équipe et reste au LOTO (le bureau du chef de l’opposition) en se concentrant sur la préparation des élections travaillistes pour 2023 », a déclaré la source.

Cela fait suite au départ du directeur des communications Ben Nunn et du directeur adjoint des communications Paul Ovenden quelques heures après les résultats de Chesham et Amersham.

Les inquiétudes grandissent maintenant quant aux perspectives des travaillistes lors des élections partielles à Batley et Spen, qui ont assassiné le siège du député Jo Cox, le 1er juillet.

conseillé

Un assistant clé de Keir Starmer démissionne après les nouveaux malheurs du Labour lors des élections partielles Les travaillistes sont sur la bonne voie pour perdre les élections partielles de Batley et Spen, selon un sondage Si le Parti travailliste perd Batley et Spen, Starmer devra faire face à de nouveaux appels à démissionner L’ancien président John Bercow fait défaut aux travaillistes et attaque les « mensonges et slogans vides » de Boris Johnson