Starmer fait face à des grondements de mécontentement alors que les sondages indiquent des élections difficiles pour le parti travailliste

Les querelles travaillistes sur la direction de Keir Starmer devraient éclater au grand jour si le parti échoue à trois tests électoraux cruciaux jeudi, ont averti les députés.

Les militants du parti ont été horrifiés par les sondages suggérant que les conservateurs pourraient avoir jusqu’à 17 points d’avance dans l’élection partielle de Hartlepool – dans une ville qui a voté pour les travaillistes depuis les années 1960 – et être confortablement installés pour s’accrocher aux mairies de Tees Valley et de l’Ouest. Midlands.

Les députés à gauche du parti ont dit L’indépendant cette défaite aux trois votes montrerait que Starmer n’avait pas réussi à articuler une vision capable d’attirer les électeurs loin de Boris Johnson, tout en s’aliénant de nombreux partisans travaillistes dans ses efforts pour se distancier de Jeremy Corbyn.

Mais les centristes ont insisté sur le fait que l’héritage de Corbyn – ainsi que la gueule de bois du Brexit – retenait toujours le parti dans les zones du «mur rouge» où les partisans traditionnels de la classe ouvrière considèrent l’ancien dirigeant comme un extrémiste.

Des sources du parti ont contesté les informations selon lesquelles des sondages internes suggéraient que 40% seulement des anciens électeurs travaillistes de Hartlepool prévoient de rester avec le parti jeudi. Une source de haut niveau a déclaré que la direction n’était pas au courant et ne reconnaissait pas les conclusions, rapportées par Le gardien provenir de conversations avec plus de 10 000 personnes de la ville.

Mais une enquête de survie à la bombe pour ITV Bonjour la Grande-Bretagne a suggéré que Starmer était en grande difficulté dans la ville côtière du nord-est, plaçant les conservateurs sur 50 pour cent contre 33 pour les travaillistes. Vallée.

Sir Keir a reconnu que le parti avait une «montagne à gravir» pour rétablir la confiance avec les électeurs.

«Nous avons très mal perdu en décembre 2019, et mon travail consiste à reconstruire la confiance, la confiance et la reconnexion avec le Parti travailliste et c’est ce que je fais», a déclaré le dirigeant travailliste, qui s’est rendu à Hartlepool à trois reprises pendant la campagne.

«Cela prendra du temps, bien sûr, cela prendra du temps. Nous nous battons pour chaque vote à Hartlepool. »

Mais un ancien membre du front de Corbyn a déclaré L’indépendant: «Si nous ne gagnons pas tous les trois jeudi, ce sera un désastre. C’est une barre assez basse à définir. Si nous ne pouvons pas l’effacer, alors le plan ne fonctionne clairement pas. «

Des députés d’arrière-ban s’adressant à L’indépendant sous couvert d’anonymat, a grommelé que la présentation de Starmer aux électeurs était basée sur le fait qu’il n’était ni Corbyn ni Johnson, mais a déclaré qu’il n’avait pas réussi à définir une vision positive de ce qu’il offrait.

L’un d’eux a déclaré qu’il avait été difficile de persuader les militants de faire campagne pour un homme qui avait suspendu Corbyn du parti parlementaire, affirmant: «Le retour de Jeremy serait un début.»

Mais un autre ancien député a déclaré que le problème était plus profondément enraciné, notant que le parti travailliste semblait faire peu de percées en Écosse malgré que Nicola Sturgeon se soit battu publiquement avec l’ancien mentor Alex Salmond.

«Il est nécessaire de repenser en profondeur la manière dont nous rétablissons le parti travailliste dans un parti national», a déclaré l’ancien ministre fantôme. «Il semble de plus en plus improbable que les travaillistes soient en mesure de regagner le pouvoir dans le délai que nous donnons à nos dirigeants.»

Le député de Brighton Kemptown, Lloyd Russell-Moyle, a déclaré: «Nous devons former une coalition gagnante. Jeremy a réussi à commencer à faire cela en 2017 mais il l’a perdu en 2019. Le danger est maintenant que nous construisons une coalition sur un flanc, mais la perdons de l’autre. Nous devons montrer aux gens de gauche et aux gens qui envisagent de voter vert que nous partageons leurs valeurs sur des choses comme la nationalisation, les droits des trans ou le logement. »

S’exprimant officiellement ou non, aucun député ne s’attendait à une menace immédiate pour la position de Starmer si les résultats sont mauvais le «Super jeudi», qui voit également les élections aux parlements écossais et gallois, à l’assemblée de Londres, dans plusieurs mairies et près de 150 conseils anglais.

«D’où viendrait un défi?» a demandé l’un, tandis qu’un autre a dit: «Je ne pense pas que le Parti travailliste ait jamais eu le ventre pour se débarrasser des dirigeants.»

Mais un autre a déclaré: «Les élections générales auront probablement lieu en 2023. Il ne fait aucun doute que Keir dira qu’il est trop risqué de changer de chef avec si peu de temps. Mais d’autres penseront que si nous faisons quoi que ce soit, nous devrons donner le temps à un nouveau leader de faire bonne impression. Si les résultats sont aussi mauvais que le suggèrent les sondages, il y aura des grondements. »

L’ancien ministre Ben Bradshaw a déclaré que Starmer devait être prêt à éliminer les reproches de la gauche, rejetant toute suggestion selon laquelle ils pourraient mettre en péril son leadership.

« L’extrême gauche, qui ne s’est jamais réconcilié avec le leadership de Keir, continuera à faire de son mieux pour le saper », a-t-il déclaré.

«Mais je pense que la plupart des gens comprennent que les énormes dégâts que Corbyn et le corbynisme ont infligés aux travaillistes prendront plus d’un an à se remettre. «Restez calme et continuez» serait mon conseil à mes collègues. »

Un autre député centriste a déclaré: «Keir a neutralisé certains des inconvénients en montrant que le parti est sous une nouvelle direction et qu’il n’est pas Jeremy Corbyn, mais il a encore du chemin à faire pour transformer cela en quelque chose de positif pour persuader les gens de sortir. et votez pour nous.

«Il va absolument dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour démontrer que nous croyons en la Grande-Bretagne et croyons en la capacité de voler de nos propres ailes et d’être un parti patriotique.

S’adressant aux journalistes lors de la campagne électorale à St Asaph, dans le nord du Pays de Galles, Sir Keir a déclaré: «La tâche que j’ai assumée en tant que chef du parti travailliste était de reconstruire le pire résultat des élections générales depuis 1935 et de remettre le parti travailliste en une position pour gagner les prochaines élections générales.

«Et c’est une montagne à gravir. Nous escaladons cette montagne, cela a pris des décisions difficiles et je suis absolument prêt à prendre d’autres décisions difficiles.

Les espoirs croissants des conservateurs de prendre Hartlepool se sont reflétés dans la décision du premier ministre de visiter la ville à trois reprises, sans jamais s’aventurer au nord de la frontière pour rejoindre la campagne des conservateurs écossais.

Mais la secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a insisté sur le fait que gagner le siège restait un «défi de taille».

«Je pense que le fait que les travaillistes soient confrontés à des circonstances aussi difficiles dans leur pays est lié à la question de savoir quel est le problème avec le parti travailliste, c’est-à-dire qu’ils ont perdu de vue la défense des travailleurs, la défense des emplois et de la croissance. en Grande-Bretagne, et c’est ce sur quoi nous faisons campagne », a-t-elle déclaré à Times Radio.

«Nous menons une campagne positive, mais ce serait une tâche difficile de gagner un siège comme Hartlepool, qui est vraiment travailliste depuis des générations.»