Starmer exhorte Johnson à supprimer le système de feux de signalisation «  confus et contradictoire  »

Keir Starmer a appelé Boris Johnson à abandonner son système de feux de signalisation «confus et contradictoire» pour voyager à l’étranger.

Le dirigeant travailliste a accusé le gouvernement d’avoir déclenché une flambée de vacanciers avec des messages mitigés sur les règles sur les voyages dans les régions de la «liste orange», qui comprennent la plupart des pays du monde.

Après des jours où les ministres se sont contredits sur la question de savoir si les voyages dans des pays de la liste orange comme la France ou l’Espagne sont autorisés à rendre visite à des amis ou à prendre des vacances, M. Johnson a déclaré à la Chambre des communes que les voyages n’étaient autorisés que dans des «circonstances extrêmes».

S’exprimant aux questions du Premier ministre, M. Johnson a déclaré: «Vous ne devriez pas vous rendre dans un pays de la liste orange, sauf dans des circonstances extrêmes, telles que la maladie grave d’un membre de la famille. Vous ne devriez pas partir en vacances.

Mais Sir Keir lui a dit: «Hier matin, le secrétaire à l’environnement a déclaré que les gens pouvaient se rendre dans les pays de la liste orange s’ils voulaient visiter leur famille ou leurs amis. Dans l’après-midi, un ministre de la Santé a déclaré que personne ne devrait voyager en dehors de la Grande-Bretagne cette année, car voyager est dangereux.

«Le Premier ministre a déclaré que les voyages depuis un pays ne devraient se faire que là où ils sont essentiels. Dans la soirée, a suggéré le secrétaire gallois, certaines personnes pourraient penser que des vacances sont essentielles.

«Le gouvernement a perdu le contrôle du message.»

Sir Keir a déclaré que 170 pays avaient été placés sur la liste orange lundi, supprimant l’interdiction de voyager précédente et obligeant les personnes arrivant de ces destinations en Angleterre à se mettre en quarantaine chez elles, et non dans un hôtel d’aéroport.

«S’il ne veut pas que les gens se rendent dans les pays de la liste orange, si c’est sa position, pourquoi facilite-t-il les choses?»

Sir Keir a déclaré aux députés que depuis que les restrictions commerciales ont été assouplies lundi, 150 vols partent chaque jour vers des pays figurant sur la liste orange, les agents de voyages signalant des «augmentations» des réservations de vacances.

«Ce n’est pas une coïncidence», a-t-il déclaré. «C’est à cause de la messagerie.»

Et il a déclaré à M. Johnson: «Nous sommes une nation insulaire. Nous avons le pouvoir d’arrêter cela.

«Pourquoi le Premier ministre n’abandonne-t-il pas ce système désespéré, ne prend-il pas le contrôle de nos frontières et n’introduit-il pas un système approprié qui puisse protéger contre la menace des futures variantes du virus?