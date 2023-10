Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer visera au moins deux mandats au pouvoir alors qu’il s’engage à « guérir » la Grande-Bretagne après 13 ans de règne du parti conservateur qui a « ruiné » le pays.

Le leader travailliste promettra une « décennie de renouveau national » lors de son discours crucial à la conférence de mardi – suggérant qu’il souhaite que son parti règne jusqu’au milieu des années 2030.

Malgré l’énorme avance dont bénéficie son parti dans les sondages, Sir Keir devrait reconnaître que certains électeurs ont encore besoin d’une raison pour soutenir son parti lors des élections générales prévues en 2024.

Alors que les critiques suggèrent que le parti travailliste a bénéficié de la colère contre les conservateurs plutôt que du désir de voir Sir Keir au numéro 10, ses collaborateurs ont déclaré que son discours à la conférence de Liverpool répondrait à la question : « Pourquoi le parti travailliste ?

Un gouvernement travailliste serait « totalement concentré sur les intérêts des travailleurs », il promettra qu’alléger le fardeau financier des familles en difficulté signifierait « retrouver notre avenir ».

Signe qu’il résistera à de nouvelles hausses d’impôts alors que le niveau de vie de la population est en baisse, Sir Keir dira : « Nous ne devons jamais oublier que la politique devrait faire preuve de légèreté dans la vie des gens, que notre travail consiste à assumer le fardeau des travailleurs – à porter la charge, sans y ajouter.

Dans une tentative de susciter un certain optimisme quant à la perspective d’un gouvernement travailliste, Sir Keir dira aux fidèles travaillistes : « Les gens se tournent vers nous parce qu’ils veulent que nos blessures guérissent et nous sommes les guérisseurs. »

Une victoire travailliste donnerait l’occasion de « tourner le dos au déclin sans fin des conservateurs avec une décennie de renouveau national » et de donner au peuple britannique le « gouvernement qu’il mérite ».

Le leader travailliste promettra qu’un gouvernement travailliste s’occuperait des « grandes questions » afin que les gens aient « la liberté de profiter de ce qu’ils aiment » avec « plus de temps, plus d’énergie, plus de possibilités, plus de vie ». Il ajoutera : « C’est ce que signifie réellement récupérer notre avenir. »

Keir Starmer et la chef adjointe Angela Rayner à la conférence travailliste (AFP via Getty Images)

Après le discours de la chancelière fantôme Rachel Reeves exposant les plans visant à moderniser la Grande-Bretagne en réformant son système de planification « désuet » afin de construire de nouvelles infrastructures, Sir Keir opposera cette approche à la décision de Rishi Sunak de supprimer la partie nord du HS2.

Sir Keir s’est déjà engagé à garantir au Royaume-Uni la croissance économique soutenue la plus élevée du groupe des principales démocraties du G7, ce qui constitue l’une de ses « missions » de gouvernement. « Les gens se tournent vers nous parce qu’ils veulent que nous construisions une nouvelle Grande-Bretagne et nous en sommes les bâtisseurs », dira-t-il à propos de l’économie.

Les travaillistes ont débuté leur conférence stimulés par le succès des élections partielles à Rutherglen, et les stratèges espèrent désormais remporter des dizaines de sièges supplémentaires auprès du SNP en Écosse pour aider à renverser la majorité conservatrice.

« Pour la première fois depuis longtemps, nous pouvons voir une marée qui tourne », dira Sir Keir à propos du syndicat. « Quatre nations qui se renouvellent. Les vieilles blessures de division – exploitées par les conservateurs et le SNP – commencent à guérir.

Sir Keir, qui a succédé à Jeremy Corbyn à la direction du parti travailliste à la suite des élections générales désastreuses de 2019, soulignera également la transformation du parti, affirmant que « nous ne reviendrons jamais » à être « sous l’emprise des gestes politiques » et « un parti de protestation ».

Rachel Reeves avec le chef du parti Keir Starmer lundi (PENNSYLVANIE)

Ailleurs lors de la conférence, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a soutenu le parti travailliste dans un coup d’État en faveur de M. Starmer et de Mme Reeves. Il a déclaré qu’il était « plus que temps » pour Mme Reeves de diriger l’économie.

L’ancien dirigeant Ed Miliband a qualifié le gouvernement de « merde » et a exhorté les électeurs à « les jeter dans les sept poubelles de l’histoire » – se moquant de la récente affirmation de M. Sunak selon laquelle il avait mis fin à un projet inexistant visant à imposer sept poubelles différentes aux résidents.

Le ministre fantôme des Affaires étrangères, David Lammy, s’est engagé à faire du Royaume-Uni la « capitale mondiale de la lutte contre la corruption » – en annonçant qu’un gouvernement travailliste mettrait en place un système de dénonciation pour récompenser les personnes qui dénoncent les « avoirs volés » par les kleptocrates.

Le secrétaire fantôme à la Défense, John Healey, a utilisé un discours lors d’une conférence pour affirmer que cinq années supplémentaires de règne conservateur constitueraient un « risque » pour la sécurité de la Grande-Bretagne, promettant qu’un gouvernement travailliste « accélérerait » les dépenses promises de 2 milliards de livres sterling pour les forces armées.

Et en marge de la conférence, le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a poursuivi son combat pour que le HS2 soit construit dans sa ville – appelant à la sauvegarde des terrains pour la ligne à grande vitesse afin qu’elle puisse être achevée plus tard.

Louise Haigh, la secrétaire fantôme aux Transports, a déclaré que le parti travailliste parlerait aux dirigeants locaux pour élaborer un « plan complet et bien développé d’ici les prochaines élections » pour les chemins de fer dans le nord afin qu’il puisse être mis en œuvre « dès le premier jour ».