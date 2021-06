Sir Keir Starmer a déclaré qu’il écoutait les conseils de Tony Blair selon lesquels le parti travailliste avait besoin d’une « déconstruction et reconstruction totales » pour revivre en tant que force politique, car il a admis le travail « titane » du parti pour conquérir le pouvoir.

Dans une interview avec Piers Morgan, le leader travailliste a également répondu à des questions personnelles sur la maladie de sa défunte mère, son mariage et son désir de parcourir le pays cet été pour entendre les électeurs qui avaient rejeté le parti lors des dernières élections.

Cela survient après la dernière vague de luttes intestines entre les députés et les responsables travaillistes au sujet des résultats désastreux des élections locales en Angleterre le mois dernier et avec les conservateurs de Boris Johnson continuant de jouir d’une bonne première position dans les sondages.

Réfléchissant à la récente perte de l’élection partielle de Hartlepool – un siège détenu par les travaillistes depuis les années 1970 – Sir Keir a déclaré à Piers Morgan’s Histoires de vie programme qu’il n’allait pas « prétendre que les dernières semaines avaient été faciles ».

« Nous avons beaucoup perdu », a déclaré le leader travailliste. « Et quand vous voulez gagner, ça fait mal de perdre et il y a de l’émotion là-bas. »

À la suite des piètres performances électorales du parti le mois dernier, l’ancien chef M. Blair a également critiqué Sir Keir pour son manque de message économique convaincant et a suggéré qu’il « luttait pour percer avec le public ».

Dans un article pour le Nouvel homme d’État, l’ancien Premier ministre qui a mené le parti à trois victoires aux élections générales, a écrit : « Le Parti travailliste ne renaîtra pas simplement par un changement de chef. Il a besoin d’une déconstruction et d’une reconstruction totales. Rien de moins ne fera l’affaire.

Pressé de savoir si c’était un conseil qu’il devait écouter, Sir Keir a répondu: «Oui. Le plus grand changement que nous ayons à faire est un parti travailliste qui cesse de se regarder en face et regarde l’électorat et les électeurs.

« Je vais aller parler à travers le pays cet été avec des gens qui ne votent plus travailliste et entendre par moi-même ce qu’ils ont à faire et montrer cette reconnexion ».

Interrogé par M. Morgan sur la fortune de son parti et s’il devait « faire demi-tour au Titanic avant qu’il ne coule », il a ajouté : « Nous avons un travail énorme – titanesque ou autre – mais nous nous en occupons un peu. Nous devons présenter un argument convaincant sur les raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne serait meilleure sous le Labour, nous devons être patriotes et fiers de cela. »

Et interrogé pour savoir s’il se trouvait à un « moment charnière » de sa carrière, Sir Keir a répondu : « Oui – pour moi, pour mon parti, cette chance aux prochaines élections ne se représentera pas – nous en avons perdu quatre en une rangée. Il ne s’agit pas de moi, mais de ce qui est juste pour le pays.

Au cours de l’interview, qui a également exploré l’éducation de Sir Keir, des questions sur la consommation de drogues à des fins récréatives à l’université et son mariage avec Victoria, le leader travailliste a semblé en larmes alors qu’il détaillait une longue maladie de la maladie de Still subie par sa mère et le moment où on lui a dit qu’elle n’allait « pas y arriver » – des semaines avant sa première élection à la Chambre des communes en 2015.

« C’était vraiment tragique », a-t-il déclaré. « Elle aurait adoré voir ça. Vous devez comprendre qu’elle était si malade à ce moment-là. C’était l’étape de sa vie où elle avait été amputée d’une jambe, elle ne pouvait pas vraiment bouger, elle ne pouvait pas utiliser ses mains, elle devait être nourrie, elle ne pouvait pas parler… ensuite.

« L’un de mes plus grands regrets est que nos enfants ne l’aient jamais connue car au moment de leur naissance, elle était incapable de bouger, de parler ou d’être qui elle était. Et elle était brisée à ce moment-là.

Parlant de son père, qui était outilleur, Sir Keir a insisté : « Il a passé sa vie à penser que les gens le méprisaient parce qu’il travaillait dans l’atelier, et il avait raison à ce sujet. Les gens l’ont fait et ils le font toujours.

« Nous ne valorisons pas les personnes compétentes dans l’atelier. L’une des choses brûlantes que j’enlève à mon père est ce sentiment d’injustice que nous ne valorisons pas comme nous le devrions. »

‘Piers Morgan’s Life Stories with Sir Keir Starmer’ est diffusé ce soir à 21h30 sur ITV et est également disponible sur ITV Hub