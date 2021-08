Starmer dit que les pourparlers sur le climat de la COP26 risquent d’échouer alors que Boris Johnson « manque au combat »

Boris Johnson est « absent au combat » avant le sommet vital de la COP26 sur le climat en Écosse plus tard cette année, prévient Keir Starmer.

Le leader travailliste affirme que les pourparlers de novembre à Glasgow risquent d’échouer car le Premier ministre est plus intéressé par les « extraits sonores » que par le leadership.

Ses commentaires précèdent une visite à Glasgow, où il fera la promotion des propres politiques du Labour visant à réduire les émissions.

M. Johnson fait également un rare voyage au nord de la frontière mercredi, bien que Downing Street ait gardé le silence sur son itinéraire.

Avant sa propre visite, M. Starmer s’est engagé à respecter l’objectif du parti travailliste d’atteindre la « majorité substantielle » des réductions d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, comme indiqué dans le dernier manifeste électoral du parti.

Avec un peu moins de trois mois avant que l’attention du monde ne se concentre sur le CO26, M. Starmer a accusé le gouvernement de manquer d’ambition sur la crise climatique.

« En tant qu’hôte du sommet, le monde se tourne vers la Grande-Bretagne pour livrer », a-t-il écrit dans The Guardian. « Nous ne pouvons pas nous permettre de rater ce moment, mais je crains que nous le fassions. »

Il a ajouté : « Partout dans le monde, des événements météorologiques inhabituels montrent que la dystopie n’est pas à l’horizon. Il est ici aujourd’hui, tout autour de nous », a-t-il écrit.

« En ce moment vital, notre Premier ministre est absent au combat, tandis que son porte-parole pour le climat est occupé à conseiller aux gens de congeler leurs restes de pain.

« Quand les problèmes en jeu sont si importants, il est vraiment irresponsable que la réponse soit si petite. »

Le gouvernement a été critiqué pour sa politique et sa rhétorique sur le climat ces derniers jours.

Allegra Stratton, la porte-parole de la COP26, a été critiquée après avoir suggéré aux gens d’éviter de rincer leurs assiettes avant de les mettre au lave-vaisselle pour aider à réduire les émissions.

Plus tôt cette semaine, M. Stratton, un ancien journaliste, a révélé qu’elle continuait à utiliser une voiture diesel car elle devait faire de longs trajets en Écosse, au Pays de Galles et dans le Gloucestershire pour des visites familiales.

Ses remarques ont été condamnées par des militants du climat et des experts en voitures électriques, qui ont déclaré que les véhicules sont adaptés à des trajets plus longs avec une bonne planification.

Les travaillistes ont également averti que la décision des ministres de supprimer la subvention pour les maisons vertes avait coûté 90 000 emplois.

La subvention était un élément central du plan pour l’emploi 2020 du chancelier Rishi Sunak, qui promettait une reprise verte pour améliorer 600 000 logements et soutenir 100 000 emplois verts.

Mais au moment de sa fermeture en mars 2021, seuls 63 000 ménages en avaient bénéficié et une nouvelle analyse du travail a révélé que seulement 10 000 emplois avaient été créés.

La secrétaire fantôme au logement, Lucy Powell, a décrit le projet comme « un fouillis dès le départ ».

« Une fois de plus, le gouvernement est trop prometteur et sous-estimé, ses échecs nuisant à notre reprise de Covid et coûtant des emplois vitaux », a-t-elle déclaré.