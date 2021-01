Boris Johnson fait face à une pression accrue pour annoncer officiellement une enquête indépendante sur la gestion du coronavirus par son gouvernement après que Sir Keir Starmer a insisté sur le fait que les familles endeuillées «méritent de savoir quand cela commencera».

Alors que le bilan officiel du gouvernement en raison de la crise atteignait 88590, a déclaré le dirigeant travailliste L’indépendant que les ministres «n’avaient pas tiré les leçons de la première phase de la pandémie».

«Le résultat tragique est que la Grande-Bretagne a subi plus de morts au cours de la deuxième vague que de la première», a-t-il déclaré. «Chaque vie perdue à cause de ce virus est une famille brisée. Le Premier ministre a promis une enquête indépendante, et ces familles méritent de savoir quand elle commencera.

Son appel est intervenu alors que le chef libéral démocrate Sir Ed Davey, qui a obtenu l’engagement de M. Johnson en juillet 2020 de mener «une enquête indépendante sur ce qui s’est passé», a également insisté sur le fait que les familles qui avaient perdu des êtres chers méritaient des réponses.

Dans un message adressé au Premier ministre, Sir Ed a exigé: «Annoncez-en un demain. Si ce n’est pas le cas, pourquoi pas? De quoi as-tu peur?

«Vous avez promis à la Chambre des communes de la boîte d’expédition qu’il y aurait une enquête indépendante. Tenez votre promesse. Faites l’enquête Covid. »

Alors que M. Johnson s’est engagé à mener une enquête en juillet, il a fait valoir que ce n’était pas le bon moment pour «consacrer d’énormes quantités de temps officiel» alors que le gouvernement concentrait son attention sur la lutte contre la pandémie, et le No 10 a refusé de fournir plus de détails. .

Des questions importantes subsistent quant au format de l’enquête indépendante, notamment si elle sera créée sur une base statutaire en vertu de la loi de 2005 sur les enquêtes, qui aura le pouvoir d’obliger les témoins à témoigner, ou sur une base non statutaire similaire au Chilcot. enquête sur l’invasion de l’Iraq en 2003 afin que certaines audiences puissent se tenir à huis clos.

Parler à L’indépendant Sir Ed a déclaré que le gouvernement peut commencer les travaux préparatoires immédiatement en décrivant le mandat de l’enquête, en établissant un calendrier et en lançant le processus de nomination d’un président indépendant pour superviser les procédures.

«Je pense qu’il [Mr Johnson] il doit maintenant y réfléchir, qu’il le veuille ou non », dit-il. «La réalité est que s’il prétend ainsi, le déploiement de la vaccination mettra fin à cette chose et la fin est en vue… alors clairement si c’est ce qu’il croit, quel est l’obstacle à la préparation de l’enquête?»

Il a ajouté: «Il devrait l’annoncer maintenant, il ne devrait pas y avoir de retard: le mandat, qui va le faire, et les laisser se préparer. Dans quoi que ce soit de ce genre, ils ont besoin d’un travail préparatoire pour se mettre en route et ce sera une énorme et énorme enquête.

«En nommant l’équipe juridique, ils peuvent commencer le travail préparatoire, puis ils peuvent s’entendre lorsque vous appuyez réellement sur go, de sorte que les personnes impliquées dans la pandémie doivent alors venir témoigner.

«De toute évidence, je ne suggère pas Chris Whitty [chief medical officer], Patrick Vallance [chief scientific adviser] et tous les autres, ou en fait les ministres, devraient comparaître maintenant devant l’enquête. Mais il y a énormément de travail qui peut être fait. »

En l’absence d’enquête officielle, les anciens ministres conservateurs Jeremy Hunt et Greg Clark ont ​​lancé une enquête parlementaire conjointe sur la pandémie en octobre, car ils ont averti que toute enquête publique arriverait «trop tard» pour les leçons immédiates qui devraient être prises en compte par gouvernement.

M. Hunt et M. Clark, qui président respectivement les comités de la santé et de la science des Communes, devraient publier un rapport sur leurs conclusions au printemps et ont jusqu’à présent interrogé des responsables, notamment Sir Patrick et le professeur Whitty, et examiné des questions telles que la protection sociale et le approbation des vaccins Covid-19.

Un groupe parlementaire multipartite distinct (APPG) – présidé par la députée libérale démocrate Layla Moran – a également ouvert une enquête l’année dernière et a tenu de nombreuses séances sur les preuves, sondant le programme de test et de traçage du NHS, les verrouillages et les stratégies de sortie, et les préparatifs d’une pandémie, y compris la simulation par le gouvernement d’une épidémie de grippe en 2016, l’exercice Cygnus.

Sir David King, ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement entre 2000 et 2007, a déclaré L’indépendant: «Nous aurions dû avoir une enquête avant maintenant, nous aurions peut-être sauvé la mise, mais une enquête le plus tôt possible serait bien.»

Cependant, il a averti: «Je pense que maintenant, il est presque inévitable que le Premier ministre reste en retrait jusqu’à ce qu’il ait l’impression que l’épidémie est terminée. L’un des problèmes est de savoir si cela dépend du Premier ministre … Je pense qu’il retarderait les prochaines élections, ou après, ce ne sera guère un bon rapport.

Sir David, qui a fondé le groupe Independent Sage pour refléter le groupe consultatif scientifique officiel du gouvernement pour les urgences, a également affirmé que le pays aurait pu subir 10 000 décès tout au long de la pandémie, car il a qualifié le bilan actuel de «honteux» et a blâmé «incroyablement pauvres». la prise de décision ».

Rejetant les remarques de M. Johnson sur une enquête détournant l’attention des responsables de la lutte contre Covid-19, il a ajouté: « Bien sûr, ils appelleraient le gouvernement pour qu’il réponde, mais ce ne serait certainement pas une distraction dans la gestion de l’épidémie. »

Jo Goodman, une femme de 32 ans qui a perdu son père en avril, a déclaré que les familles qui avaient perdu des êtres chers «ont le droit de recevoir des réponses». Elle a cofondé le groupe Covid-19 Bereaved Families for Justice et a appelé à plusieurs reprises à une enquête publique indépendante sur la gestion de la pandémie par le gouvernement, y compris un examen rapide de la première phase.

«Je pensais juste qu’il devait y avoir une sorte de responsabilité et des leçons devaient être tirées pour que d’autres vies soient sauvées», a-t-elle dit L’indépendant.

«Cela a été une façon tellement traumatisante de perdre quelqu’un: à la fois en sachant que cela aurait pu empêcher et en plus de cela, toutes les restrictions qui ont été en place ont vraiment eu un impact considérable sur le processus de deuil. Nous avons le droit de recevoir des réponses. »

Mme Goodman a ajouté: «Le meilleur moment pour la phase d’examen rapide aurait été l’été parce qu’il y aurait évidemment eu un peu de répit par rapport au volume de cas que nous voyons. Nous croyons qu’une enquête publique devrait être lancée le plus tôt possible afin de démarrer le plus rapidement possible.

«Que ce soit pratique de le faire maintenant quand nous sommes au sommet est une sorte de question ouverte. De toute évidence, la priorité à l’heure actuelle est de sauver des vies, mais il doit y avoir une enquête et cela doit se faire rapidement.

La pression sur M. Johnson intervient alors que les sondages ont montré que l’approbation du public pour la gestion de la crise des coronavirus par son gouvernement était tombée à sa deuxième note la plus basse depuis le début de la pandémie.

Une enquête publiée par Opinium Research samedi soir a révélé que seulement 30% approuvaient la gestion de Covid par le gouvernement, contre 50% qui la désapprouvent.