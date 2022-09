Starmer dit que les conservateurs ont “perdu le contrôle” de l’économie britannique alors qu’il lance la révolution des énergies renouvelables

Keir Starmer a déclaré que le parti travailliste britannique pouvait ramener le pays sur la bonne voie.

Il a accusé la direction conservatrice d’être entraînée dans plusieurs crises, au détriment du pays.

Le Royaume-Uni est aux prises avec l’inflation et une récession imminente.

Le dirigeant travailliste Keir Starmer a accusé mardi les conservateurs au pouvoir de présider à des crises “sans fin” alors qu’il promettait de ramener la Grande-Bretagne à la prospérité à long terme après le récent tumulte sur les marchés financiers.

Notant la montée en flèche de l’inflation, la récession imminente et l’affaiblissement de la monnaie, il a déclaré lors de la conférence annuelle du principal parti d’opposition que les conservateurs sous la nouvelle Première ministre Liz Truss avaient “perdu le contrôle de l’économie britannique”.

Un gouvernement travailliste créerait plutôt une entreprise publique pour propulser une révolution dans les énergies renouvelables – “Great British Energy” – et investir à long terme dans les soins de santé, l’éducation et la police, a déclaré Starmer.

Le discours, un moment rare pour un chef de l’opposition de dominer les ondes britanniques, a été accueilli par des ovations debout et des applaudissements fervents de la part de la base travailliste optimiste.

Ils peuvent sentir le pouvoir après 12 ans dans le désert politique et des combats idéologiques – surtout maintenant, après que Truss et son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, aient énervé les marchés avec un nouveau plan budgétaire.

La livre s’est effondrée face au dollar après la présentation vendredi du plan visant à réduire les impôts – y compris pour les plus hauts revenus – et à augmenter les emprunts publics, dans le but de relancer une croissance économique anémique.

« Des taux d’intérêt plus élevés. Une inflation plus élevée. Des emprunts plus élevés. Et pour quoi faire ? demanda Starmer. “Pour des réductions d’impôts pour les 1 % les plus riches.

“N’oubliez pas, ne pardonnez pas”, a-t-il dit. “La seule façon d’arrêter cela est avec un gouvernement travailliste.”

Starmer a promis que s’il était élu, son parti « nous sortirait de ce cycle sans fin de crise » avec « un nouveau départ, un nouvel ensemble de priorités et une nouvelle façon de gouverner ».

Sondage élevé

“Je pense que c’était le futur Premier ministre qui nous parlait là-bas”, a déclaré Mo Malik, 44 ans, un militant travailliste participant à la conférence à Liverpool, dans le nord-ouest de l’Angleterre.

“Je pense que nous sommes prêts (pour le pouvoir)”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Le discours de Starmer est intervenu alors qu’un nouveau sondage donnait au parti travailliste sa plus grande avance en deux décennies sur les conservateurs de Truss.

L’enquête YouGov a montré que le parti avait 17 points d’avance sur les conservateurs, sa plus grande avance depuis 2001 et l’ère électorale de Tony Blair.

Un autre sondage YouGov a révélé que 57% des Britanniques pensaient que les mesures budgétaires étaient collectivement injustes – le pire score pour un état financier depuis que les conservateurs ont pris le pouvoir aux travaillistes en 2010.

Mais l’ambiance confiante à Liverpool a été quelque peu interrompue après qu’il est apparu que le député Rupa Huq avait été suspendu après avoir décrit Kwarteng comme “superficiellement” noir lors d’une conférence en marge.

Après que de hauts responsables travaillistes aient condamné la remarque, Huq a tweeté qu’elle avait contacté Kwarteng “pour présenter mes excuses sincères et sincères”.

Starmer, 60 ans, a pris la direction en avril 2020 de l’aile gauche Jeremy Corbyn et a progressivement relancé la fortune de Labour après le mandat de cinq ans qui a divisé son prédécesseur.

Dans son discours, Starmer a déclaré que c’était désormais “le parti du centre” et de “l’argent sain” alors qu’il attaquait Truss, qui n’a réussi que ce mois-ci le scandale de Boris Johnson.

Il a également reçu des applaudissements soutenus pour avoir déclaré qu’un gouvernement travailliste maintiendrait le soutien indéfectible de la Grande-Bretagne à l’Ukraine contre l’invasion russe.

Royalistes travaillistes

Starmer semble sans vergogne tenter de s’emparer du manteau du patriotisme ainsi que de la compétence économique des conservateurs.

Dans un geste inhabituel, les participants à la conférence de cette année ont chanté l’hymne national “God Save the King”, sous des images de feu la reine Elizabeth II.

Les craintes que la restitution ne soit entachée de chahuts de la part de la gauche penchant pour Corbyn se sont avérées infondées.

Starmer s’est engagé à ne pas revenir sur l’accord “hard Brexit” des conservateurs, qui a sorti la Grande-Bretagne du marché unique et de l’union douanière de l’Union européenne.

Cela a frustré certains membres du parti, et ses soutiens syndicaux traditionnels s’inquiètent également du soutien aux travailleurs en grève au sujet des salaires alors que l’inflation augmente.

Mais dans l’ensemble, selon Richard Jobson, professeur à l’Université d’Exeter, Starmer a changé la vision de l’électorat sur son parti.

Les visions traditionnelles du travail comme débauché et des conservateurs comme fiscalement responsables “ne se sentent plus ni cohérentes ni convaincantes”, a déclaré Jobson, un historien spécialisé dans le parti d’opposition.

“Starmer le sait et les sondages actuels suggèrent qu’il est en bonne position pour capitaliser sur l’effondrement de ces récits électoralement.”