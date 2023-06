Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les plans pour faire face à l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sont « loin de là » là où ils doivent être, a averti Sir Keir Starmer.

Le dirigeant travailliste a déclaré que la technologie pourrait avoir de réels avantages dans des domaines tels que les services de santé, mais qu’elle pourrait également entraîner des pertes d’emplois dans toute l’économie.

S’exprimant lors de la conférence London Tech Week, il a déclaré qu’une proportion « assez stupéfiante » d’emplois pourrait être touchée par l’IA.

Sir Keir a déclaré que le Royaume-Uni avait « tous les attributs » pour réussir l’IA, avec de grandes universités et des entreprises comme Google DeepMind.





Nous devons planifier des changements rapides et pour le moment, sous ce gouvernement, nous n’avons pas cette infrastructure, ce cadre en place Monsieur Keir Starmer

« Mais nous sommes loin d’être là où nous devons être sur la question de la réglementation.

« Il y a un peu de réglementation au coup par coup, secteur par secteur, dans le domaine médical, le domaine juridique, les services financiers, mais nous n’avons pas de cadre global. »

Malgré la perspective de pertes d’emplois à la suite du remplacement des humains par l’IA, Sir Keir a rejeté l’idée d’un revenu de base universel – une aide de l’État pour tous pour couvrir les frais de subsistance.

« Je ne suis pas attiré par le revenu de base universel », a-t-il déclaré.

«Je pense que l’avantage ici serait que l’IA prenne certains des emplois que l’IA sera capable de faire et que nous nous assurons que nous pouvons former, recycler et requalifier la main-d’œuvre dans d’autres domaines.

« C’est là que je vais mettre mon énergie. »

Sir Keir a déclaré que les effets de l’IA sur le marché du travail pourraient se faire sentir en quelques mois.

« Je pense plutôt que de m’asseoir et d’essayer d’identifier chaque emploi qui pourrait être affecté, et il y en aura beaucoup, je pense que c’est une idée de : quelle est l’infrastructure, le cadre qu’un gouvernement doit mettre en place ? Et sommes-nous prêts pour la vitesse de ceci?

« Parce que je pense qu’il y a encore un peu le sentiment que l’IA pourrait nous affecter dans cinq ans, six ou sept ans. C’est plus susceptible d’être dans les 12 prochains mois, 18 mois.

« Nous devons donc planifier un changement rapide et pour le moment, sous ce gouvernement, nous n’avons pas cette infrastructure, ce cadre en place. »

Les experts impliqués dans l’IA ont appelé les gouvernements à mettre en place des mesures pour garantir que la technologie ne constitue pas une menace existentielle pour l’humanité.

Lorsqu’on lui a demandé si la technologie présentait une menace de type «Terminator 2», le dirigeant travailliste a répondu: «J’ai tendance à être beaucoup plus ancré que cela.»

Mais il a reconnu que la propagation de la désinformation et la méfiance du public à l’égard de l’information plus largement pourraient constituer un risque potentiel.

« Je pense que nous devons avancer rapidement du côté de la réglementation », a-t-il déclaré.

Downing Street a défendu l’approche du gouvernement en matière d’IA, qui a vu Rishi Sunak soulever la question lors de discussions avec Joe Biden la semaine dernière et s’engager à organiser un sommet mondial plus tard cette année.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Ce n’est pas une coïncidence si le Royaume-Uni est le deuxième derrière les États-Unis en termes de pays démocratiques à la pointe de l’intelligence artificielle, c’est à cause du secteur technologique compétitif que nous avons contribué à façonner grâce au travail du gouvernement. »