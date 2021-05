Starmer devrait partir si le parti travailliste perd Batley, dit Diane Abbott

Keir Starmer devrait démissionner de son poste de chef du parti travailliste si le parti perd les prochaines élections partielles de Batley et Spen, ont suggéré des membres supérieurs du banc avant de Jeremy Corbyn.

Diane Abbott a déclaré que l’échec de la forteresse du West Yorkshire devrait signifier des «rideaux» pour Starmer, à la suite de la perte humiliante de Hartlepool.

Et elle a suggéré que la gauche du parti pourrait basculer derrière le maire du Grand Manchester Andy Burnham en tant que leader alternatif.

Pendant ce temps, Rebecca Long-Bailey, qui a perdu la succession travailliste à Starmer en 2020, a déclaré qu’il faudrait des «discussions sérieuses» sur le leadership si Batley et Spen tombaient aux mains des conservateurs.

Aucune date n’a encore été fixée pour l’élection partielle parlementaire, déclenchée par la victoire de l’ancienne députée Tracy Brabin au concours du maire du West Yorkshire plus tôt ce mois-ci.

Le siège, anciennement occupé par le député assassiné Jo Cox, est travailliste depuis 1997.

Mais la majorité de Mme Brabin sur son challenger conservateur en 2019 n’était que de 3525 voix – moins que la marge à Hartlepool, qui est tombée aux mains des conservateurs sur un swing de 23% plus tôt ce mois-ci.

Et les conservateurs espèrent récolter un grand nombre des plus de 6000 voix qui, lors des dernières élections générales, ont été attribuées aux indépendants du district de laine lourde, fondée par un dirigeant local d’Ukip, ainsi que près de 1700 voix remportées par le Brexit Party.

Les commentaires de Mme Abbott sont intervenus après que M. Burnham eut clairement indiqué qu’il était prêt pour une autre inclinaison à la direction travailliste lorsqu’elle deviendrait vacante, après avoir perdu en 2010 et 2015. Cependant, une compétition précoce pourrait empêcher l’ancien ministre de participer, car il ne l’est pas. actuellement député.

Le proche allié de Corbyn a dit Le gardien cette victoire à Batley et Spen était loin d’être certaine.

«Le soutien de l’électorat ethnique minoritaire peut permettre au parti d’occuper le siège et à Starmer de s’accrocher en tant que leader travailliste», a déclaré Mme Abbott.

«Mais si le Parti travailliste perd à nouveau, ce doit sûrement être des rideaux pour lui. Et puis il se peut que le temps d’Andy Burnham soit venu.

Mme Abbott a clairement indiqué que Burnham, qui a servi dans le cabinet fantôme de M. Corbyn et n’a pris aucune part aux efforts pour le renverser, ne serait pas considéré comme un candidat toxique par la gauche.

Elle a déclaré qu’il était considéré «par la base militante du parti travailliste largement pro-Corbyn comme une figure neutre: devenir maire de Manchester a également permis à Burnham de se réinventer comme un insurgé courageux, plutôt que comme un clone du New Labour».

Pendant ce temps, Mme Long-Bailey, qui a été limogée par Starmer dans un signe précoce de son intention de se débarrasser de l’emprise du parti de gauche, a déclaré à ITV. Peston: «Je ne veux pas perdre Batley et Spen et je pense que le parti et Keir et son équipe de direction doivent reconnaître où nous en sommes actuellement en ce qui concerne notre position avec l’électorat.»

Les travaillistes ont participé aux élections locales de ce mois-ci « offrant très peu », a-t-elle dit. «Il n’y avait pas de politique autre que des groupes de discussion, des slogans et des costumes brillants, et cela ne suffit pas pour gagner la confiance de l’électorat. Nous devons donc travailler très dur pour développer une politique et développer une offre et montrer à l’électorat ce que représente réellement le Parti travailliste.

Pressée par Peston sur la question de savoir si l’avenir de Starmer était en jeu, elle a déclaré: «Je pense qu’il va falloir des discussions sérieuses s’il y a une perte à Batley et Spen, mais comme je le dis, je ne veux pas qu’il en soit question, Je veux que nous gagnions cette élection. Et je pense que si nous choisissons un candidat fantastique, nous aurons de très bonnes chances.