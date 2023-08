Starmer défie Sunak d’expulser Nadine Dorries : « Get a grip »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a défié Rishi Sunak de « forcer le problème » et de pousser la conservatrice senior Nadine Dorries à finalement quitter son siège.

La dirigeante travailliste a déclaré que l’ancienne secrétaire à la culture conservatrice devait quitter le Parlement comme promis, car elle ne représentait pas ses électeurs du Mid-Bedfordshire « depuis très, très longtemps ».

Le 9 juin, Mme Dorries s’est engagée à se retirer immédiatement pour son échec à obtenir une pairie dans la liste des honneurs de démission de Boris Johnson – mais 10 semaines plus tard, elle n’a pas encore officiellement démissionné.

Sir Keir a déclaré qu’il appartenait désormais à M. Sunak de s’assurer que son député ne s’accroche plus à la reprise du Parlement début septembre.

« Je dirais à Rishi Sunak, ‘Maîtrisez cela. C’est l’un de vos députés. Faites quelque chose à ce sujet. Forcez le problème et passez à autre chose », a-t-il déclaré mardi à LBC.

La dirigeante travailliste a ajouté: « Je ne sais pas quelle est la définition de son dictionnaire de démission avec effet immédiat – mais 10 semaines après l’événement, cela ne me semble pas être le cas. »

Mme Dorries a allégué que le « garçon chic » M. Sunak avait bloqué sa pairie et a averti le Premier ministre qu’elle ne démissionnerait pas officiellement tant que le gouvernement n’aurait pas publié les documents entourant la décision de lui refuser l’honneur.

Mais cette semaine, un deuxième conseil de la circonscription de Mme Dorries l’a appelée à démissionner immédiatement – ​​arguant qu’elle avait « abandonné la zone locale ».

Le conseil municipal de Shefford a écrit à la députée et l’a accusée d’avoir « peu d’intérêt » pour le Mid-Bedfordshire. Un appel similaire à démissionner est venu du conseil municipal de Flitwick le mois dernier.

Nadine Dorries a prolongé le défi des élections partielles pour Sunak (Archives PA)

Unlock Democracy a également exhorté le commissaire aux normes à lancer une enquête sur le député conservateur principal du Mid-Bedfordshire.

Une enquête Opinium commandée par le groupe de campagne a également révélé que 55% des électeurs pensent que Mme Dorries a causé des « dommages importants » à la Chambre des communes en retardant sa sortie et en ne se présentant pas au parlement.

Mme Dorries s’est exprimée pour la dernière fois au Parlement il y a plus d’un an. Sa dernière contribution écrite était une déclaration ministérielle il y a presque un an, début septembre 2022. Et elle a voté pour la dernière fois aux Communes en avril.

Mme Dorries fait également face à une pression des députés pour la forcer à être renvoyée si elle ne se présente pas le mois prochain. Le député travailliste Chris Bryant a déclaré qu’une règle de 1801 empêchant les députés de «sortir de la ville sans permission de la maison» devrait être rétablie.

Henri Hill, le ConservateurAccueil Le rédacteur en chef adjoint du site Web a suggéré que les députés pourraient être invités à voter sur une simple motion indiquant que Mme Dorries devrait être expulsée.

« Il y aurait de pires façons de restaurer sa crédibilité en tant que nouveau balai après la débâcle des honneurs de démission de Boris Johnson », a écrit le haut responsable conservateur.

Keir Starmer a été contesté sur les frais de scolarité (PENNSYLVANIE)

Pendant ce temps, Sir Keir a subi des pressions pour expliquer sa position sur les frais de scolarité après avoir affirmé qu’il n’avait pas les moyens d’aller à l’université aujourd’hui.

Le leader travailliste – qui a abandonné son engagement à supprimer les frais de scolarité plus tôt cette année – a déclaré que le parti travaillait sur des propositions pour un nouveau programme.

Il a insisté sur le fait qu’il mettrait en place un accord « plus équitable » pour les étudiants après avoir déclaré que son rêve d’aller à l’université serait arrêté « froid dans son élan » aujourd’hui en raison du coût, mais n’a donné aucun détail.

«Je ne vais pas prétendre qu’il n’y a pas d’énormes dommages à l’économie et cela signifie que certaines des choses qu’un nouveau gouvernement travailliste voudrait faire, nous ne pourrons pas le faire comme nous le voudrions. », a-t-il déclaré à l’animateur James O’Brien.

« Mais cela ne signifie pas que nous allons laisser le système actuel tel quel, car nous voulons un accord plus équitable pour les étudiants, un accord plus efficace pour les étudiants et pour les universités. »