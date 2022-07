Starmer défiant le parti travailliste avec le vœu de donner la priorité à la croissance économique

Sir Keir Starmer placera aujourd’hui la reprise économique au cœur de son argumentaire pour les prochaines élections générales, déclarant que les priorités des travaillistes au gouvernement seront “la croissance, la croissance, la croissance”.

Ses commentaires sont susceptibles d’agir comme un chiffon rouge à la gauche de son parti, alors qu’il cherche à se débarrasser de l’accusation de longue date selon laquelle alors que les conservateurs visent à augmenter la taille du gâteau, le parti travailliste ne s’intéresse qu’à la manière dont il est partagé. .

Et il affrontera les critiques écologistes du modèle de croissance, insistant sur le fait qu’il est possible d’augmenter la taille de l’économie sans renoncer aux aspirations à zéro émission nette de carbone.

La détermination du leader travailliste à combattre les prochaines élections générales sur le champ de bataille de la croissance économique est un signal de la mesure dans laquelle M. Starmer pense que la situation alarmante du Royaume-Uni lui permet de défier les conservateurs sur leur propre territoire traditionnel.

Il dira que 12 années de performances économiques moribondes sous des gouvernements dirigés par les conservateurs ont laissé l’économie britannique “plus faible que ses concurrents, moins résiliente, fragile”.

En conséquence, la Grande-Bretagne est plus vulnérable que des pays comparables à la crise actuelle du coût de la vie et à la spirale de l’inflation.

Mais il est susceptible d’exaspérer ceux de la gauche travailliste qui craignent qu’une concentration sur la croissance ne favorise les patrons, les entreprises et les actionnaires à l’exclusion des membres les plus défavorisés de la société.

Reconnaissant que son approche représente un défi aux instincts de son parti, M. Starmer dira : « Cela nous pousse à nous soucier autant de la croissance et de la productivité que nous l’avons fait de la redistribution et de l’investissement dans le passé. Ne pas revenir à nos vieilles idées face à de nouveaux défis.

Il soutiendra que « les économies à faible croissance ne peuvent pas relever les défis du futur », y compris la menace du changement climatique.

Et il dira : « Nous ne nous laisserons pas distraire par les appels des sirènes – de droite ou de gauche – qui disent que croissance économique et net zéro ne vont pas ensemble.

La liste de M. Starmer de “croissance, croissance, croissance” comme ses principales priorités semble un écho délibéré du cri de guerre de Tony Blair “éducation, éducation, éducation” à l’approche des élections travaillistes de 1997.

S’exprimant à Liverpool avant le débat de la BBC de ce soir entre les prétendants à une bataille pour le leadership conservateur dominée par les réductions d’impôts et l’immigration, il dira que “redémarrer notre économie” sera la “tâche déterminante” du prochain gouvernement travailliste.

Il annoncera les plans d’un Conseil de stratégie industrielle, établi sur une base statutaire en tant que «partie permanente du paysage qui définit les priorités nationales stratégiques qui vont au-delà du cycle politique, nous oblige à rendre compte de nos décisions et renforce la confiance des investisseurs qui stimuler la croissance et la productivité à long terme ».

Et il dira qu’il n’y a “aucune tâche plus centrale dans mes ambitions pour la Grande-Bretagne que de rendre le pays et son peuple meilleurs”, ajoutant : “C’est pourquoi je suis clair que le parti travailliste combattra les prochaines élections sur la croissance économique”.

Passant en revue la dernière décennie de performances économiques, M. Starmer dira : « Qu’il s’agisse du coût de la vie ou de la reprise après la pandémie, notre économie est plus faible que celle de ses concurrents. Moins résistant. Fragile. Et, en fin de compte, nous sommes tous plus pauvres pour cela.

En revanche, le parti travailliste viserait une croissance “forte, sûre et équitable”, maximisant la contribution de toutes les composantes de la société et de toutes les régions du pays, dira-t-il.

“Fort, car il construira une base où chaque entreprise et chaque personne jouera un rôle.

«Sécurisé, car il produira de bons emplois qui ne laissent pas les gens se sentir en insécurité.

“Juste, car cela libérera le potentiel de chaque lieu – chaque communauté, chaque ville et chaque ville.”

La question de l’équité “s’attaque à la faiblesse structurelle de notre économie”, dira-t-il, arguant qu'”une économie peut croître et laisser derrière elle une partie de sa population, mais une nation basée sur la contribution ne peut pas croître de cette façon”.

M. Starmer accusera les candidats à la direction des conservateurs Liz Truss et Rishi Sunak de s’appuyer sur «l’économie magique de l’argent».

Se référant au débat télévisé de lundi, il dira : « Vous verrez un contraste clair entre mon parti travailliste et le cosplay thatchérien présenté ce soir.

« La différence entre un parti travailliste prêt à faire avancer la Grande-Bretagne et un parti conservateur qui veut nous ramener dans le passé. Entre croissance travailliste et stagnation des conservateurs.

“Ce sera le choix lors des prochaines élections, et nous sommes prêts.”