Starmer déclare que la protection des frontières du Royaume-Uni constitue un « problème de sécurité aigu » à son arrivée au Canada

Sir Keir Starmer a déclaré que la protection des frontières du Royaume-Uni constituait une « préoccupation de sécurité aiguë » alors qu’il arrivait au Canada pour un sommet de dirigeants politiques.

Le leader travailliste s’apprête à déclarer le trafic de migrants, le terrorisme, le changement climatique et l’affaiblissement de la démocratie comme les quatre menaces majeures qui pèsent sur les pays occidentaux lors du dernier d’une série d’engagements sur la scène mondiale.

Il devrait avertir que les défis communs constituent un « axe d’instabilité » lors d’une apparition au sommet des politiciens « progressistes » à Montréal ce week-end.

Mais s’adressant aux médias à Montréal, le chef travailliste a souligné que la sécurité des frontières serait une priorité lors de sa visite.

« Je parlerai aux dirigeants politiques du monde entier des défis et des préoccupations communs, en particulier en matière de sécurité », a-t-il déclaré.

« Et l’un des problèmes de sécurité les plus aigus au Royaume-Uni à l’heure actuelle est la sécurité des frontières, car le gouvernement a perdu le contrôle des frontières.

« Cette règle de base selon laquelle c’est le gouvernement britannique qui devrait décider qui vient sur nos côtes a été concédée par le gouvernement aux gangs criminels, qui mettent les gens dans des bateaux pour traverser la Manche.

« C’est donc le défi particulier auquel nous sommes confrontés et c’est pourquoi j’expose comment nous allons travailler avec nos partenaires internationaux pour éliminer ces gangs, rétablir l’ordre à nos frontières et adopter une approche pragmatique – se débarrasser des gadgets et de la rhétorique ». et trouver une solution.

Sir Keir sera rejoint par le secrétaire fantôme aux Affaires étrangères David Lammy au sommet à Montréal avant une visite prévue à Paris la semaine prochaine pour rencontrer le président français Emmanuel Macron.

La vague d’engagements internationaux a été considérée comme une tentative de paraître comme un homme d’État et de redorer son leadership avant les élections générales probables de l’année prochaine.

Les responsables du travail mettent l’accent sur l’expérience de Sir Keir en tant que directeur des poursuites pénales en faisant valoir qu’il pourrait gérer le crime organisé lié à l’immigration s’il lui remettait les clés du numéro 10.

Le numéro 10 a semblé minimiser l’importance du voyage attendu du chef de l’opposition à Paris, estimant qu’il n’était « pas inhabituel ».

Sir Keir pourrait également envisager une réunion à la Maison Blanche avec le président américain Joe Biden dans les mois à venir, dont les « bidenomics » et la campagne historique en matière de subventions vertes ont suscité l’admiration des travaillistes.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le premier ministre norvégien Gahr Store et Jacinda Ardern, ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, sont parmi les autres personnalités politiques attendues à l’événement de ce week-end, au cours duquel Sir Keir doit exposer sa position en matière de politique étrangère.

Le leader travailliste a déclaré que le climat et la sécurité économique seraient également abordés lors du sommet.

Une querelle politique a éclaté suite à l’indication de Sir Keir selon laquelle les travaillistes chercheraient à conclure un accord de retour à l’échelle européenne qui impliquerait le retrait d’un quota de migrants du bloc.

Les conservateurs ont saisi la suggestion de liens plus étroits avec Bruxelles, affirmant qu’un tel arrangement pourrait conduire à l’arrivée de 100 000 migrants européens au Royaume-Uni chaque année.

En plus des attaques de la droite, le Parti travailliste a fait face aux critiques de Matt Wrack, le président du Congrès des syndicats, qui a déclaré au Guardian que Sir Keir risquait de « se plier à la rhétorique de droite des conservateurs » sur l’immigration.

Les travaillistes ont qualifié le chiffre de 100 000 de « pures ordures » et ont insisté sur le fait que tout partenariat se concentrerait sur les enfants ayant de la famille en Grande-Bretagne plutôt que de rejoindre officiellement le système de quotas officiel de l’UE.

Le parti a déclaré qu’il renforcerait ses liens en matière de renseignement avec l’UE et qu’il stationnerait davantage de policiers britanniques sur le continent dans le cadre des efforts visant à « écraser les gangs criminels » qui profitent des petites traversées en bateau.