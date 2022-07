Starmer confronté à un électeur en colère à Liverpool à cause des colonnes du journal Sun

Sir Keir Starmer a été confronté à un électeur en colère à Liverpool pour avoir écrit un article pour Le soleil journal en octobre 2021.

Le chef du Parti travailliste avait précédemment promis de ne pas accorder d’interviews au journal lors de sa campagne à la direction lors d’une rafle dans la ville en janvier 2020.

La publication est largement boycottée à Liverpool en raison de sa couverture des conséquences de la catastrophe de Hillsborough en 1989.

En conséquence, Sir Keir a rencontré une femme furieuse après avoir prononcé un discours dans la ville lundi, où il a exposé les priorités du prochain gouvernement travailliste.

“Je ne sais pas comment vous avez eu le courage de venir dans cette ville, après avoir été interviewé et avoir fait des chroniques pour Le soleil journal, après la façon dont nous, en tant que ville, avons été maltraités et les victimes de Hillsborough ont été maltraitées par ce journal », a déclaré Audrey White.

“Deuxièmement, vous nous avez menti sur l’unification du parti. Je suis toujours membre du parti travailliste et vous avez expulsé et chassé les sorcières de la manière la plus vicieuse que j’aie jamais vue de ma vie. Et je suis membre du parti travailliste depuis très, très longtemps.

« Vous avez absolument dit que vous aviez dix promesses, que vous alliez perpétuer l’héritage de Corbyn, et depuis vous n’avez rien fait d’autre que vous éloigner des idées que des dizaines de milliers de personnes ont rejoint le parti travailliste pour soutenir.

“Tout ce que vous avez fait, c’est nourrir l’idée conservatrice de ne pas soutenir les grèves, de poursuivre la privatisation de notre service de santé.”

L’incident survient après que le dirigeant travailliste a prononcé son discours exposant les priorités du prochain gouvernement travailliste, dans lequel il a déclaré qu’en tant que nouveau Premier ministre, il se concentrerait sur “la croissance, la croissance, la croissance”.

Ses plans pour le parti semblaient prendre du recul par rapport à l’engagement qu’il avait pris lors de sa course à la direction de soutenir «la propriété commune du rail, du courrier, de l’énergie et de l’eau».

Cependant, la chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré que la politique ne serait pas compatible avec les nouvelles “règles fiscales” que le Parti adopterait pour restreindre les dépenses publiques.

En réponse, Sir Keir a déclaré aux journalistes à Liverpool: “J’adopte une approche pragmatique plutôt qu’idéologique, je suis d’accord avec ce que Rachel Reeves a dit ce matin.

“Après avoir traversé la pandémie, il est très important que nous ayons des priorités très, très claires et c’est pourquoi nous avons déjà défini des règles budgétaires en tant qu’opposition.”

Il a ajouté: “Ma mission est la croissance et le fondement de cette mission est un accord de partenariat avec les entreprises, où la mission est définie par un nouveau gouvernement travailliste et nous donnons aux entreprises les moyens de travailler avec nous pour réaliser cette mission.”