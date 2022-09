Starmer accusera Truss de “perdre le contrôle” de l’économie alors qu’il offre un “nouveau départ” au pays

Keir Starmer doit accuser le gouvernement de “perdre le contrôle de l’économie britannique” dans un discours crucial tenu dans le contexte des turbulences sur les marchés provoquées par le budget fiscal du chancelier Kwasi Kwarteng.

S’adressant à la conférence annuelle du Labour à Liverpool, Sir Keir dira que le parti est prêt à se battre pour les prochaines élections sur le territoire conservateur traditionnel de l’économie.

Et il indiquera clairement qu’il croit que Kwarteng et Liz Truss ont détruit les revendications de responsabilité économique des conservateurs depuis des générations, déclarant que ce sont maintenant les travaillistes et non les conservateurs qui sont le parti de «l’argent sain».

Dans une conférence en grande partie exempte de la démolition vicieuse entre la gauche et la droite de ces dernières années, Starmer expliquera à quel point il pense avoir exorcisé le fantôme de son prédécesseur Jeremy Corbyn en citant délibérément l’une des citations les plus célèbres de la dernière élection du Labour – vainqueur, Tony Blair.

Comme en 1997, lorsque Blair a remporté une victoire écrasante après 18 ans de règne conservateur, le parti travailliste est à nouveau “l’aile politique du peuple britannique”, dira-t-il aux délégués.

Il promettra de créer un million de nouveaux emplois avec un plan de prospérité verte, lancé dans les 100 jours suivant son entrée à Downing Street pour stimuler la croissance et réduire les factures énergétiques tout en luttant contre le changement climatique.

Un an après que Starmer ait été chahuté à plusieurs reprises par les gauchistes lors de son discours de conférence de 2021, le rassemblement de Liverpool a vu le Parti travailliste soutenu par ce que beaucoup considèrent comme une véritable chance de pouvoir lors des prochaines élections, sur le dos des sondages leur donnant régulièrement une avance de 12 points ou plus sur les conservateurs.

Sir Keir pense que sa tentative de repositionner le parti travailliste comme “le parti du centre” a été massivement stimulée par des scènes de délégués observant respectueusement un hommage à la reine et chantant l’hymne national sur fond de drapeaux syndicaux.

Le discours de mardi est considéré comme une chance pour Sir Keir de se présenter au pays en tant que Premier ministre en attente.

Mais malgré les sondages – dont un en L’indépendant le week-end dernier – suggérant que les électeurs ne savent pas ce qu’il représente, il ne devrait pas dévoiler une plate-forme politique détaillée pour une élection qui pourrait avoir lieu dans plus de 18 mois.

Aides a déclaré que le chef du parti savourait la perspective d’affronter Mme Truss lors du scrutin national prévu en 2024 sur la base de divisions politiques fondamentales sur l’économie, plutôt que d’un affrontement de personnalités comme cela aurait pu être le cas avec Boris Johnson.

“Nous nous présenterons aux élections en tant que parti de la responsabilité budgétaire avec des engagements de dépenses pour lesquels nous avons montré que nous pouvions payer”, a déclaré un porte-parole du Parti travailliste.

Starmer lancera une attaque au vitriol contre le mini-budget “chaotique” et contre l’offre de Truss et Kwarteng d’allégements fiscaux pour les plus riches de la société et de bonus non plafonnés pour les banquiers.

« Ce que nous avons vu du gouvernement ces derniers jours est sans précédent. Ils ont perdu le contrôle de l’économie britannique », dira-t-il. “Et pour quoi? Pour des réductions d’impôts pour les 1 % les plus riches de notre société. »

Dans le but de revendiquer le manteau de la responsabilité fiscale, le leader travailliste réengagera son parti dans la création d’un bureau indépendant pour l’optimisation des ressources afin de s’assurer que l’argent des contribuables est dépensé dans l’intérêt national.

Starmer s’est déjà engagé à annuler l’abolition par M. Kwarteng du taux maximum d’impôt sur le revenu de 45 pence sur les revenus supérieurs à 150 000 £, la chancelière fantôme Rachel Reeves déclarant à la conférence lundi que l’argent collecté serait plutôt dépensé pour la formation de milliers de médecins, d’infirmières et de visiteurs médicaux. .

Mardi, il présentera son plan pour créer “une économie qui fonctionne pour les travailleurs et redonne à la Grande-Bretagne son espoir et son avenir”. Pour y parvenir, il faudra “le plus grand partenariat entre le gouvernement, les entreprises et les communautés que ce pays ait jamais vu”, mettant fin à l’approche “à court terme” de la dernière décennie.

Après 12 ans d’administrations dirigées par des conservateurs, les travaillistes sont prêts à sortir le pays “de ce cycle sans fin de crise avec un nouveau départ, un nouvel ensemble de priorités et une nouvelle façon de gouverner”, dira-t-il.

Tout juste après avoir annoncé son plan pour faire du Royaume-Uni une “superpuissance verte” avec un investissement massif dans l’énergie éolienne et solaire, Starmer dira que la crise climatique offre la plus grande opportunité depuis des décennies de faire travailler le pays pour les travailleurs.

La Grande-Bretagne “ne peut pas se permettre de rater” l’opportunité de devenir le leader mondial des énergies renouvelables, des véhicules électriques et de l’exploitation de la nouvelle énergie hydrogène, dira-t-il.

Accusant le gouvernement d’avoir entraîné la Grande-Bretagne dans la crise actuelle du coût de la vie, il dira : « Nous ne devrions jamais rester recroquevillés dans une position de renfort, nous souciant de savoir comment passer un hiver.

“Il est temps pour la Grande-Bretagne de se tenir debout à nouveau.”

Interviewé sur scène par la star du football de gauche Gary Neville lundi, Starmer a déclaré que l’ambiance à Liverpool était celle de “la confiance que nous avons travaillé dur au cours des deux dernières années pour changer notre parti, pour refaire notre parti, pour le faire face le public et que nous sommes prêts à livrer ».

Il a ajouté: «Le sentiment de se rassembler, le sentiment que nous sommes vraiment un gouvernement en attente et que nous avons maintenant notre chance lors de cette conférence d’exposer nos idées pour le pays. Cette confiance vaut son pesant d’or.