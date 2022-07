Starmer a demandé en privé s’il devait démissionner du cabinet fantôme de Corbyn, dit Streeting

Wes Streeting a révélé que Keir Starmer lui avait demandé en privé s’il devait quitter l’équipe du cabinet fantôme de Jeremy Corbyn en raison des “défis” auxquels le parti était confronté, notamment l’antisémitisme.

Les commentaires du secrétaire fantôme à la Santé – un critique de la direction du parti par M. Corbyn – sont intervenus alors qu’il défendait le leader travailliste pour être resté dans l’équipe supérieure de son prédécesseur.

Sir Keir a été nommé secrétaire fantôme du Brexit après que M. Corbyn a vaincu à une écrasante majorité un défi de leadership en 2016 et est resté dans la meilleure équipe jusqu’en avril 2020, date à laquelle il a été élu à la tête.

Depuis lors, Sir Keir s’est heurté à plusieurs reprises à la gauche et a suspendu le whip de M. Corbyn, mais a été critiqué par les députés conservateurs pour avoir suivi son prédécesseur dans le cabinet fantôme.

Abordant la question, M. Streeting, qui apparaissait en tant que présentateur invité sur LBC, a déclaré: «Je ne suis pas sûr d’avoir partagé cela publiquement auparavant.

“Je me souviens d’avoir eu une conversation avec Keir une fois et il était le secrétaire fantôme du Brexit et [had] un travail très important avec toutes les négociations qui se déroulaient sur le plus gros problème du jour.

«Je me souviens avoir parlé à Keir de l’antisémitisme et de certains des autres défis que nous avions, parce que je l’ai toujours vu comme l’une des personnes raisonnables, impartiales et décentes du cabinet fantôme à qui je pouvais aller et parler.

“Nous avons eu une conversation assez solide sur ces défis et Keir a dit:” Écoutez, pensez-vous que je devrais démissionner du cabinet fantôme, c’est ce que vous me dites?

“Et j’ai dit:” Oh non, pour l’amour de Dieu, ne faites pas ça, nous avons absolument besoin de vous là-bas, nous avons besoin de vous pour essayer de faire une différence “, que ce soit sur le Brexit ou sur certains des autres défis que le parti travailliste avait .”

Alors que M. Streeting a décrit la position de M. Corbyn en 2016 comme « intenable » et n’a pas servi dans le cabinet fantôme, il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas « jugé » Sir Keir « durement ou mal pour l’avoir fait ».

“Il était l’une des nombreuses personnes qui essayaient de faire une différence, essayant d’empêcher le Parti travailliste de perdre des élections générales, essayant d’empêcher le Parti travailliste de perdre sa boussole morale sur des questions comme l’antisémitisme”, a-t-il ajouté.

S’adressant à la course à la direction des conservateurs, M. Streeting a également affirmé que c’était un “choix très, très étrange” pour les députés du parti de sélectionner Rishi Sunak, l’ancien chancelier, et la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss pour le second tour.

“Nous nous sommes retrouvés avec les deux derniers qui auront sûrement le travail le plus difficile à se distancer de Boris Johnson”, a-t-il déclaré.

Faisant référence à la loyauté de Mme Truss envers le Premier ministre sortant et à l’amende de M. Sunak pour le scandale du Partygate, le leader travailliste a déclaré: “C’est un choix très, très étrange de placer Sunak et Truss dans les deux derniers parce qu’il y avait d’autres candidats qui représentaient monnaie”.