Starmer a averti que les conservateurs pourraient se faufiler dans une victoire aux élections partielles dans le mur rouge

Keir Starmer a été averti que les minces espoirs de Rishi Sunak aux élections générales recevraient un énorme « coup de pouce » si les conservateurs remportaient une élection partielle cruciale à Tamworth la semaine prochaine.

Malgré l’énorme avance du parti travailliste dans les sondages nationaux, les conservateurs pensent qu’ils peuvent conserver le siège des Midlands et renforcer leur ambition de s’accrocher au territoire du « mur rouge » remporté en 2019.

Les électeurs se rendront aux urnes jeudi à Tamworth et à Mid Bedfordshire, dans le sud de l’Angleterre – mais les experts en sondage ont déclaré L’indépendant c’est le concours des Midlands qui est vital dans les efforts du parti travailliste pour remporter une majorité aux Communes.

Lord Hayward, l’influent pair conservateur et expert en sondages, a déclaré : « Gagner le parti travailliste à Tamworth serait un signal frappant de leurs progrès – mais pas une surprise. »

« Mais si les conservateurs gagnent, ce serait un formidable coup de pouce dans le bras. Il y aurait plus qu’à espérer qu’ils puissent s’accrocher aux marginaux cruciaux. Il existe une véritable concentration de marginaux clés dans les Midlands. Donc garder Tamworth serait le symbole que ces sièges peuvent être occupés.

Le gourou des sondages, le professeur John Curtice, a déclaré L’indépendant que l’élection partielle de Tamworth était « beaucoup plus intéressante » que celle du Mid Bedfordshire car elle est typique des sièges du mur rouge pro-Brexit qui ont si fortement soutenu Boris Johnson en 2019.

«Tamworth est un siège au mur rouge, et c’était un siège très pro-Leave. Si les travaillistes parviennent à comprendre cela, cela suggère que les électeurs pro-Brexit en 2016 ne constitueraient pas nécessairement un obstacle à une grande avancée des travaillistes », a déclaré le professeur Curtice.

L’élection partielle de Tamworth a été déclenchée après que le député conservateur Chris Pincher a perdu son appel contre une longue suspension pour avoir tâtonné deux hommes en état d’ébriété. Le professeur Curtice a déclaré que le changement dont les travaillistes avaient besoin pour vaincre la majorité de 19 000 voix de M. Pincher était « similaire » à celui qui a vu les travaillistes prendre Selby dans le nord du Yorkshire en juillet.

« Si vous faisiez un swing de type Selby à Tamworth – qui est encore plus pro-Leave – ce serait significatif. C’est un test important [of whether they are heading for a majority] », a déclaré le professeur Curtice.

Keir Starmer a été stimulé par la récente victoire aux élections partielles à Rutherglen, où Michael Shanks (à droite) du Labour a triomphé du SNP (Getty Images)

Un éminent sondeur YouGov a déclaré cette semaine que la voie vers une majorité travailliste pourrait être « essentiellement bloquée » si le parti ne regagne pas la plupart des sièges dans les Midlands.

« Ces majorités sont énormes et c’est une tâche énorme », a déclaré Patrick English, directeur associé à la recherche lors d’une conférence travailliste. « Si [the Tories] peut s’avérer [its] basé dans les marginaux des Midlands, le chemin du Labour vers la majorité est pour l’essentiel bloqué.»

Les travaillistes ont minimisé l’importance d’une victoire des conservateurs si le parti de M. Sunak s’accroche à Tamworth. « Ce n’est tout simplement pas le genre de siège dont les travaillistes ont besoin pour remporter les prochaines élections », a déclaré un stratège au journal. Temps Financier.

Les sondeurs affirment qu’il n’y a aucune preuve claire d’un rebond post-conférence pour l’un ou l’autre des deux grands partis. Tom Lubbock, directeur fondateur de JL Partners, a déclaré que les élections générales étaient encore « tout à jouer » malgré la large avance du Labour.

M. Lubbock a déclaré qu’il y avait un nombre « inhabituellement élevé » d’électeurs indécis – 36 pour cent de l’électorat est indécis selon une récente étude Ipsos – et que le groupe reste « extrêmement confus » quant au parti à soutenir.

Le groupe de discussion d’électeurs indécis d’après-saison de JL Partners pensait que M. Sunak avait obtenu de meilleurs résultats que le « faible » M. Starmer. Pourtant, tous ont déclaré qu’ils se tournaient vers le parti travailliste parce qu’ils pensaient qu’il était « temps de changer ».

Une lutte à trois dans le Mid Bedfordshire pourrait voir les conservateurs s’accrocher (Jeff Overs/BBC/PA/via Reuters)

Bien qu’aucun sondage n’ait été réalisé à Tamworth, le dernier sondage Survation pour le Mid Bedfordshire a trouvé les travaillistes et les conservateurs au coude à coude avec 29 pour cent, les libéraux-démocrates arrivant en troisième position avec 22 pour cent. Les travaillistes ont une majorité de 24 000 voix à vaincre.

Le professeur Curtice a déclaré que les sondages limités effectués dans le Mid-Bedfordshire – le siège abandonné par Nadine Dorries alors qu’elle fulminait contre sa pairie contrariée – montrent que le vote conservateur est « en train de s’effondrer ». Mais l’expert a déclaré qu’« il se peut que les travaillistes ne l’acceptent pas en raison du vote partagé ».

La perte du Mid-Bedfordshire ne devrait pas paniquer les travaillistes car il y a encore « relativement peu » de luttes claires à trois impliquant les Lib-Dems, a déclaré Lord Hayward.

Luke Tryl, directeur du groupe de réflexion More in Common, a déclaré que le récent groupe de discussion d’électeurs indécis de son groupe dans le Mid-Bedfordshire a montré un manque d’enthousiasme « frappant » pour Keir Starmer et le parti travailliste.

« On a le sentiment qu’ils ne sont toujours pas sûrs de ce qu’il représente. Il existe une profonde frustration à l’égard du gouvernement, mais il existe un climat anti-politique – les électeurs se demandent si un parti peut réellement régler le problème », a-t-il déclaré.

M. Tryl a déclaré que le Parti travailliste devait « changer d’humeur » vers un optimisme prudent dans les mois à venir en exposant deux ou trois façons claires d’améliorer la vie des gens. Il a déclaré que Sir Keir en avait peut-être trouvé une dans sa promesse à la conférence travailliste de s’opposer au nimbyisme et de construire davantage de logements.

Mais Lord Hayward estime que Sir Keir a peut-être commis une « gaffe majeure » en s’engageant à « passer au bulldozer » l’opposition locale dans la ceinture verte, arguant que cela pourrait aider les conservateurs dans les comtés d’origine.

Malgré d’énormes résultats dans les sondages nationaux travaillistes, il y avait un certain espoir pour les conservateurs dans le dernier sondage sur les sièges du mur bleu dans le sud. L’enquête Redfield & Wilton Strategies a révélé que les conservateurs ont un score de 36 pour cent, soit une hausse de cinq points depuis le mois dernier, tandis que les travaillistes ont perdu un point sur 32 pour cent.