Starman s’apprête à manquer la date du jubilé de diamant | Nouvelles de course

Ed Walker évaluera les conditions à Ascot vendredi, mais concède que Starman est « assez peu probable » de s’aligner dans les Diamond Jubilee Stakes de samedi.

Le joueur de quatre ans avait été le favori ante-post pour la course de six mètres le dernier jour de la réunion avant qu’un déluge de pluie n’arrive dans le Berkshire pendant la nuit, rendant le terrain lourd et forçant une inspection avant la course.

Starman a remporté quatre de ses cinq départs à ce jour, avec son seul effort décevant sur un sol meuble sur six stades à Ascot en octobre, et Walker pense que les conditions sont allées contre son étoile stable.

Il a déclaré: « Je pense qu’il est assez peu probable qu’il coure. J’ai un coureur dans la dernière course, donc je vais bien regarder la piste et faire un appel, mais je dirais que c’est assez peu probable.

« Sa seule défaite à ce jour est survenue sur un terrain mou ici l’année dernière.

« C’est frustrant car non seulement c’est une belle opportunité à Royal Ascot, mais certaines des autres courses auxquelles il pourrait participer, comme la Maurice de Gheest et la Sprint Cup à Haydock, se déroulent souvent sur un sol meuble, donc c’est frustrant de perdre une cible estivale pour un temps anormal. »

Starman détient une inscription pour la Coupe de juillet du mois prochain à Newmarket et Walker a ajouté: « Nous devons juste espérer que le temps s’améliore et qu’il se dessèche maintenant.

« Il est inscrit à la Coupe de juillet, donc c’est une option si le sol s’assèche. »

Le temps humide a également forcé le retrait de Premio Bacio, concurrent de Walker’s Coronation Stakes.

Newmarket est également une option pour la pouliche, qui a impressionné lors de la victoire à York.

Walker a déclaré: « Je ne sais pas encore où nous irons.

« Le couronnement était sa cible depuis qu’elle a franchi la ligne à York, donc c’est frustrant que nous n’ayons pas pu courir.

« Elle est dans les Falmouth Stakes à Newmarket, donc nous pourrions y jeter un coup d’œil, mais le terrain devrait s’améliorer. »