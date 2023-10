Starlink Rival d’Amazon achève le premier lancement de son réseau Internet par satellite

Amazon a achevé son premier lancement longtemps retardé de satellites pour le projet Kuiper, le réseau Internet orbital prévu par la société.

Deux satellites d’essai à bord d’une fusée Atlas V de United Launch Alliance ont décollé de Cap Canaveral, en Floride, juste après 14 h HE vendredi, comme le montre images de lancement publiées par ULA sur X (anciennement Twitter). Si tout se passe bien, les satellites seront déployés à une altitude de 311 milles au-dessus du sol et resteront en orbite terrestre basse pour les tests.

Les deux satellites sont des prototypes de plus de 3 200 satellites. prévoit de construire et de déployer au cours des six prochaines années.

Le projet Kuiper est le plan d’Amazon visant à créer une nouvelle catégorie de services pour rivaliser avec l’Internet par satellite Starlink d’Elon Musk de SpaceX, qui compte déjà des milliers de satellites en orbite fournissant Internet à plus d’un million de clients dans plusieurs pays. Le PDG d’Amazon, Andy Jassey, a déclaré que le service satellite Kuiper constituerait un élément essentiel de l’activité à l’avenir.

Tandis que le plan original, établi en octobre dernier, était que le lancement initial de Kuiper devait avoir lieu sur le nouveau lanceur Vulcan Centaur de l’ULA, qui utilise des moteurs construits par Blue Origin (une société dirigée par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos), il a plutôt été monté sur une fusée Atlas V. Le prochain lancement d’ULA devrait être le d’abord avec la fusée Vulcan.

Quand pourrez-vous bénéficier du service Internet d’Amazon ?

Amazon prévoit de commencer à lancer ses satellites opérationnels au premier semestre de l’année prochaine, avec des tests bêta pour les clients commerciaux prévus vers comme signalé plus tôt vendredi par Cord Cutters News.

vise à être accessible aux consommateurs, aux gouvernements, aux soins de santé, aux entreprises et à diverses organisations afin qu’ils puissent obtenir des services haut débit abordables là où il n’y a pas encore d’accès à un Internet rapide et fiable.

Outre les clients réguliers, Amazon affirme qu’en cas de catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence, les terminaux du projet Kuiper peuvent être rapidement déployés pour ajouter une infrastructure Internet.

Comment obtenir le service Internet d’Amazon

Jusqu’à présent, Amazon s’est associé à pour étendre leurs réseaux 4G et 5G, donc une fois lancé, vous pourrez accéder à l’Internet par satellite d’Amazon via ces fournisseurs si vous vivez dans ces régions. Vodafone et Vodacom installeront l’infrastructure du projet Kuiper à côté de leurs tours cellulaires.

À mesure que le lancement du service bêta approche, plus d’informations seront disponibles sur la manière dont vous pourrez vous y inscrire dans d’autres parties du monde.