Starlink Internet de SpaceX est actif sur les 7 continents – Kelowna Capital News

Après cinq tentatives précédentes interrompues en raison des conditions météorologiques, SpaceX a lancé avec succès 54 satellites Starlink le 18 septembre. Ils fonctionneront en tandem avec les 3 076 autres satellites Starlink déjà en place. L’objectif de Musk est d’avoir jusqu’à 42 000 satellites en orbite terrestre basse d’ici 2027. Sa vision pour Starlink est de fournir un accès Internet haut débit aux régions éloignées.

Le PDG de SpaceX et de Tesla s’est rendu sur Twitter le 18 septembre pour annoncer que son plan était en cours. Cette réalisation intervient après que la FCC a refusé l’approbation de Starlink pour une subvention de 886 millions de dollars visant à élargir le service dans 35 États. La commission a déclaré que Starlink “n’a pas réussi à démontrer que les fournisseurs pouvaient fournir le service promis”. SpaceX a déclaré que le rejet était “extrêmement injuste” et “imparfait tant du point de vue de la loi que de la politique”. Il y avait plus de 400 000 abonnés Starlink dans le monde.

