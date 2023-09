Starlink gagne 1,4 milliard de dollars après que Musk ait projeté 12 milliards de dollars

Service Internet par satellite Starlink de SpaceX a généré 1,4 milliard de dollars de revenus l’année dernière, un bond considérable par rapport aux 222 millions de dollars réalisés en 2021, Le journal de Wall Street rapporté mercredi. Les revenus, bien qu’en augmentation significative par rapport à l’année précédente, sont restés en deçà des projections du PDG milliardaire Elon Musk lors d’une présentation aux investisseurs en 2015.

M. Tweet échappe au Super Bowl Tweet

Au cours des trois premiers mois de 2023, SpaceX a annoncé avoir généré un bénéfice de 55 millions de dollars et 1,5 milliard de dollars de revenus, marquant son premier bénéfice après deux années de pertes financières, selon les documents consultés par WSJ. Cela contraste fortement avec les prévisions de Musk en 2015, affirmant que Starlink générerait un bénéfice d’exploitation de 7 milliards de dollars en 2022 et générerait près de 12 milliards de dollars de revenus, selon WSJ.

Les rapports suggèrent que Starlink a également été plus lent à inscrire des clients que Musk ne l’avait prévu, en s’inscrivant environ un million d’abonnés actifs d’ici fin 2022, un déficit important sur les 20 millions d’abonnés que Musk espérait avoir, selon le rapport.

La crédibilité de Starlink a été remise en question par la Federal Communications Commission (FCC) l’année dernière après que Starlink a obtenu 885,5 millions de dollars de subventions. La FCC est ensuite revenue sur sa décision, affirmant que Starlink « n’avait pas satisfait aux exigences du programme ».

« Après un examen juridique, technique et politique minutieux, nous rejetons ces candidatures. Les consommateurs méritent un haut débit fiable et abordable », a déclaré Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC, dans un communiqué. lettre rejetant le soutien de Starlink dans le cadre du programme Rural Digital Opportunity Fund l’année dernière. Elle a poursuivi : « Nous devons utiliser au mieux les rares dollars du service universel alors que nous nous dirigeons vers un avenir numérique qui exige des réseaux toujours plus puissants et plus rapides. Nous ne pouvons pas nous permettre de subventionner des entreprises qui ne fournissent pas les vitesses promises ou qui ne sont pas susceptibles de répondre aux exigences du programme.

Le rapport sur les revenus de Starlink intervient alors que Musk a récemment été critiqué pour son refus de fournir des satellites Starlink à la Crimée pour soutenir les efforts de guerre de l’Ukraine. Une nouvelle biographie de Musk publiée mardi a révélé que Musk aurait désactivé les satellites Starlink en Crimée alors que l’Ukraine se préparait à lancer une frappe de drone sur la flotte russe. Musk aurait rejeté la demande urgente de l’Ukraine d’allumer les satellites, et sur Twitter poste la semaine dernière, il a écrit : « Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX serait explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit. »

SpaceX possède environ 4 200 satellites Starlink en orbite terrestre basse et a réussi à le faire disponible dans 60 pays tout en essayant également d’attirer d’autres consommateurs en proposant des kits d’utilisation chez Home Depot et Best Buy. Plus tôt cette année, Gwynne Shotwell, qui dirige SpaceX aux côtés de Musk, a déclaré au WSJ elle s’attend à ce que Starlink génère plus de revenus d’ici la fin de 2023.