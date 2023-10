Alors que Gaza a connu vendredi une panne de communication quasi totale, une campagne a commencé à se répandre sur les plateformes de médias sociaux, appelant le magnat milliardaire Elon Musk à alimenter l’enclave bombardée avec Internet Starlink.

L’entreprise Internet par satellite exploitée par SpaceX est composée d’une « constellation de milliers de satellites » en orbite très près de la Terre, à environ 550 km (340 miles) de la surface, ce qui facilite la fourniture de services Internet dans les régions rurales et isolées du monde. où les bornes Internet et les câbles ne sont pas solides.

Musk, PDG de SpaceX a d’abord répondu à un message appelant au soutien de Starlink pour Gaza, affirmant qu’il n’était pas clair qui avait l’autorité pour les liaisons terrestres dans l’enclave assiégée et qu’« aucun terminal de Gaza n’a tenté de communiquer avec notre constellation ».

Après que les appels à Musk pour qu’il soutienne la communication à Gaza via Starlink aient pris de l’ampleur, l’homme d’affaires milliardaire a annoncé que « Starlink soutiendra la connectivité avec les organisations humanitaires internationalement reconnues à Gaza ».

Starlink peut-il fonctionner à Gaza ?

Alors que le slogan de Starlink est la promesse d’une « connectivité là où on l’attend le moins », Marc Owen Jones, professeur agrégé d’études sur le Moyen-Orient à l’Université Hamad Bin Khalifa basée à Doha, n’est pas sûr que ce système puisse fonctionner à Gaza.

« Nous avons vu 500 000 messages sur X disant que Starlink devrait alimenter Gaza. Mais les gens ne réalisent pas réellement que « Starlink pour Gaza » est une impossibilité », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Les terminaux ou paraboles Starlink à Gaza seraient difficiles à introduire clandestinement et à distribuer à grande échelle. Il est peu probable que le gouvernement israélien en autorise les importations légales », a déclaré Owen Jones à Al Jazeera.

« Mais disons que Starlink est entré. Comment sera-t-il alimenté ? Il n’y a pas de carburant à Gaza pour le moment. »

La bande de Gaza est soumise à un blocus israélien depuis 2007. Israël contrôle l’espace aérien et les eaux territoriales de Gaza, et réglemente tous les biens et services qui entrent et sortent par deux des trois points de passage frontaliers de Gaza. Le troisième passage est contrôlé par l’Egypte.

Owen Jones a également noté que le réseau Starlink s’appuie sur des stations au sol qui nécessiteraient une approbation à Gaza, ce qui, selon lui, est peu susceptible d’être possible dans la situation actuelle.

« Posséder un terminal Starlink avec transmission bidirectionnelle pourrait mettre les habitants de Gaza en danger s’il était détecté par les autorités israéliennes », a-t-il déclaré, ajoutant que la fourniture d’Internet rencontrerait probablement l’opposition des administrations américaine et israélienne.

Samedi, le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, a critiqué Musk sur la plateforme de médias sociaux X pour avoir envisagé de fournir Starlink aux organisations d’aide à Gaza. Karhi a déclaré qu’Israël romprait tout lien avec Starlink.

« Le Hamas l’utilisera pour des activités terroristes. Cela ne fait aucun doute, nous le savons et Musk le sait », a déclaré Karhi.

Musk a répondu en disant que son entreprise n’était « pas si naïve » et qu’elle effectuerait « un contrôle de sécurité auprès des gouvernements américain et israélien avant d’allumer ne serait-ce qu’un seul terminal ».

Starlink a-t-il été utilisé dans d’autres zones de guerre ?

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk est invité à fournir des services Internet Starlink dans les zones de guerre.

En février 2022, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Musk a immédiatement assuré que les terminaux Starlink seraient mis à disposition pour aider la population et l’armée en Ukraine après la perturbation des services Internet en raison de la guerre.

Mais un an après le début du conflit, des inquiétudes ont été soulevées quant à l’aide de Starlink à l’armée russe.

En septembre, Musk a été critiqué par les dirigeants ukrainiens pour avoir refusé d’avoir des services Starlink dans la Crimée annexée par la Russie.

Sur la plateforme de médias sociaux X, le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a également affirmé que Starlink avait permis aux drones russes de frapper des villes ukrainiennes.

« Parfois, une erreur est bien plus qu’une simple erreur. En ne permettant pas aux drones ukrainiens de détruire une partie de la flotte militaire russe (!) via l’interférence de Starlink, Elon Musk a permis à cette flotte de tirer des missiles Kalibr sur des villes ukrainiennes », a déclaré Podolyak sur X.

Musk a répondu en disant qu’il n’avait pas d’autre choix que de rejeter une demande d’urgence de l’Ukraine « d’activer Starlink jusqu’à Sébastopol » – une réponse qui a été saluée par le président russe Vladimir Poutine.

Pendant ce temps, malgré les problèmes liés à son utilisation en Crimée, Starlink est toujours utilisé sur tous les autres fronts en Ukraine.

Quels sont les autres moyens de communication ?

Après une panne de communication qui a duré près de 36 heures, le groupe Paltel, qui fournit des services de communications à Gaza, a déclaré que les services de télécommunications étaient « progressivement rétablis » dans la bande de Gaza.

Mais comme la proposition Starlink de Musk pour Gaza ne vise qu’à répondre aux besoins des organisations humanitaires internationales, les efforts se poursuivent partout dans le monde pour garantir que les civils ordinaires de Gaza puissent continuer à communiquer entre eux au cas où les services de télécommunications seraient à nouveau perturbés.

La journaliste et écrivaine égyptienne Mirna El Helbawi a lancé une campagne sur les réseaux sociaux visant à collecter des eSims du monde entier pour aider les habitants de Gaza.

Une carte eSim permet aux utilisateurs d’activer les forfaits cellulaires d’un réseau mobile sans utiliser de carte SIM physique.

« Jusqu’à ce que nous résolvions le problème de Starlink avec le croissant rouge égyptien et palestinien ; Si quelqu’un à Gaza a besoin d’une carte SIM européenne pour activer sa connexion Internet, faites-le-moi savoir », a déclaré Helbawi.

Jusqu’à ce que nous résolvions le problème du Starlink avec le croissant rouge égyptien et palestinien ; Si quelqu’un à Gaza a besoin d’une carte SIM européenne pour activer sa connexion Internet, faites-le-moi savoir. J’ai mes abonnés européens sur Instagram qui sont prêts à m’aider. pic.twitter.com/VUn9nryhNf – Mirna El Helbawi (@Mirna_elhelbawi) 28 octobre 2023

Depuis, El Helbawi a déclaré sur X qu’elle avait réussi à envoyer des eSim gratuites à plusieurs journalistes, personnes et quelques médecins à Gaza.

Elle a ajouté qu’elle s’est désormais associée à la startup de télécommunications Simly pour garantir que « tout le monde bénéficie d’un accès Internet stable et cohérent là-bas ». [in Gaza]».

Certains utilisateurs de réseaux sociaux qui ont envoyé des eSims pour aider les habitants de Gaza ont suggéré d’utiliser des applications comme Nomade pour acheter des cartes eSim.

Après avoir choisi le forfait de données mobiles « Moyen-Orient » sur l’application et payé pour le fournisseur de services de leur choix, les utilisateurs reçoivent un code QR.

Ce code peut ensuite être envoyé aux civils dans le besoin à Gaza par l’intermédiaire d’organisations ou de personnes sur le terrain qui contribuent à la distribution des eSims.



Outre ses efforts avec les eSims et les cartes SIM, la société de télécommunications qatarie Ooredoo Group aide également les habitants de la bande de Gaza à communiquer depuis 2017 avec le lancement de Wataniya Mobile.

L’Égypte peut-elle jouer un rôle plus important ?

Depuis que le groupe armé palestinien Hamas a lancé une attaque contre Israël le 7 octobre, le rôle de l’Égypte à Gaza a gagné en importance.

Le Caire contrôle le poste frontière de Rafah, qui s’est révélé être une bouée de sauvetage pour la population de Gaza depuis la semaine dernière, lorsque les camions d’aide ont été autorisés à entrer sur le territoire par ce poste. Plus de 8 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués dans les bombardements israéliens alors qu’un siège total signifie qu’il n’y a pas assez de nourriture, de carburant ou d’eau pour répondre à leurs besoins fondamentaux.

Certains sur les réseaux sociaux se sont également demandé si Starlink de Musk pourrait installer des terminaux au terminal de Rafah afin que les services Internet à Gaza puissent être pris en charge.

Mais Owen Jones a déclaré à Al Jazeera que même s’ils [Egypt] l’autorisaient ou étaient autorisés à installer des terminaux Starlink, « cela aurait une efficacité limitée ».

Parallèlement, selon les médias locaux égyptiens, Vodafone Egypt a annoncé que des stations de communication mobiles étaient prêtes à être envoyées à la frontière entre l’Égypte et Gaza afin de renforcer les réseaux Internet et de téléphonie mobile à Gaza.

Un coup de relations publiques pour Musk ?

Alors que les organisations humanitaires internationales ont accueilli favorablement la proposition de Musk de les aider avec Starlink, des questions demeurent quant à la manière dont il sera installé dans une enclave qui continue d’être bombardée sans relâche et reste sous blocus.

« Nous pourrions vraiment bénéficier de Starlink pour essayer d’entrer en contact avec notre personnel et nos établissements de santé à Gaza. Comment pouvons-nous y parvenir ? Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé demandé Musk sur X.

SpaceX et Musk n’ont pas encore répondu sur la manière dont les installations destinées aux organisations humanitaires commenceront à fonctionner.

Selon Owen Jones, Musk s’aventure en territoire inexploré.

“Je ne pense pas qu’il comprenne la domination du contrôle d’Israël sur la région, les dangers que Starlink pourrait faire courir aux Gazaouis”, a déclaré Owen Jones. « Il fait cela simplement pour bien paraître à la lumière de la campagne pour que Starlink soit offert aux Gazaouis. »