Starlink d’Elon Musk obtient pour la première fois le feu vert à Gaza et en Israël

Le gouvernement israélien a annoncé mercredi avoir approuvé l’utilisation des services par satellite Starlink dans un hôpital de campagne de la bande de Gaza, ravagée par la guerre, et pour la première fois en Israël.

“Les autorités de sécurité israéliennes ont approuvé la fourniture des services Starlink à l’hôpital de campagne des Émirats arabes unis opérant à Rafah”, a indiqué le ministère des Communications dans un communiqué.

“Les connexions Starlink à faible latence et haut débit permettront la vidéoconférence avec d’autres hôpitaux et les diagnostics à distance en temps réel”, a-t-il déclaré.

Le ministère des Communications a également déclaré que Starlink – le réseau satellite de l’entrepreneur milliardaire Elon Musk et le plus grand opérateur de satellite au monde – serait activé en Israël pour la première fois.

“L’utilisation des services de l’entreprise sera limitée dans un premier temps et une utilisation plus large est attendue à l’avenir.”

Musk a déclaré dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux X qu’il appréciait grandement la décision d’Israël, affirmant qu’il espérait que cela aiderait à la fois les civils israéliens et palestiniens à Gaza.

La plupart des hôpitaux de Gaza ont été fermés, certains d’entre eux étant directement touchés par les bombardements. SABRE DE MOHAMMED/EPA-EFE/Shutterstock

Plus de 28 000 personnes ont été tuées et 68 000 blessées à Gaza lors de la campagne militaire de représailles d’Israël contre le groupe militant Hamas qui dirige l’enclave après son attaque transfrontalière meurtrière dans le sud d’Israël le 7 octobre, où il a tué 1 200 personnes et pris 253 otages. .

La plupart des hôpitaux de Gaza ont été fermés, certains d’entre eux étant directement touchés par des bombardements ou des raids, et ceux qui fonctionnent encore subissent une pression croissante à mesure que les troupes israéliennes se rapprochent.

Elon Musk a déclaré qu’il appréciait grandement la décision d’Israël, affirmant qu’il espérait que cela aiderait à la fois les Israéliens et les civils palestiniens à Gaza. NurPhoto via Getty Images

Israël affirme que le Hamas utilise ces installations médicales comme couverture à des fins militaires.

Israël fait face à une pression internationale croissante pour retarder une attaque prévue contre Rafah, le dernier refuge des Palestiniens déplacés dans le sud de Gaza.











