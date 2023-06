Starlink d’Elon Musk face au défi d’Eutelsat après le rachat de OneWeb

« [What ]OneWeb apporte une constellation en orbite basse, un peu comme Starlink, où nous pouvons ensuite commencer à combiner les deux réseaux avec un réseau GEO plus LEO », a déclaré Berneke.

PARIS – Eutelsat est l’une des plus grandes sociétés de satellites au monde, mais a fait face à une baisse des revenus dans ses activités traditionnelles à un moment où elle gère une énorme acquisition et fait face à des perturbations de la part des milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos.

« Nous allons cesser de verser des dividendes. Et ils devraient voir que les rendements reviennent une fois que nous aurons payé 4 milliards [euros] pour la génération 2 [satellites]. C’est donc un peu à 180 degrés, ce qui signifie que beaucoup d’entre eux, en particulier les actionnaires qui ont aimé le dividende annuel, se disent : « Eh bien, peut-être que nous allons prendre notre argent de retraite ailleurs et y aller ».

« Nous avons vu des réactions négatives de la part des actionnaires. Et cela a à voir avec un petit changement. Eutelsat était une entreprise qui versait des dividendes très élevés avec un cash-flow très stable, mais pas beaucoup de croissance. Et ce que nous Je leur dis maintenant, c’est qu’avec cette fusion, nous allons être une entreprise à forte croissance », a déclaré Berneke.

Une partie de l’espoir d’Eutelsat avec OneWeb est qu’il aidera l’entreprise à rivaliser avec Starlink de Musk ainsi qu’avec les efforts de Jeff Bezos et d’Amazon avec Project Kuiper. Ce dernier tente également de lancer des satellites pour la connectivité Internet.

« Nous avons juste les deux plus grands innovateurs commerciaux qui arrivent et disent: » Oh, c’est un espace intéressant, je peux faire quelque chose ici. Je peux réellement industrialiser ce créneau. Et je pense que c’est ce qu’Elon Musk a besoin d’avoir beaucoup de mérite pour avoir fait vraiment bouger les choses », a admis Berneke.

De nombreux actionnaires d’Eutelsat voient dans l’acquisition de OneWeb un risque. Mais Berneke a déclaré que Musk avait changé la façon dont les entreprises envisagent le risque.

« Elon Musk est en train de changer la façon dont nous envisageons le risque en général dans les affaires, je pense que l’une des grandes choses qu’il est prêt à faire est de mettre son argent derrière la prise de risques et d’avancer rapidement », a déclaré Berneke.

« L’une des choses que nous devons commencer à faire est de prendre un risque mesuré, mais aussi d’être capable d’avancer très rapidement et d’apprendre de ces risques. »