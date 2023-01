Starlink de SpaceX au projet Kuiper d’Amazon : l’avenir de l’Internet par satellite

L’internet spatial a la réputation d’être un service lent. Avec sa puissance de signal douteuse et sa bande passante peu compatible avec Netflix, Internet qui est diffusé depuis l’orbite terrestre basse est le genre de chose vers laquelle vous ne vous tournez qu’en dernier recours ou si vous êtes coincé sur un vol long-courrier. Mais en 2023, l’Internet par satellite fait l’objet d’une refonte majeure.

Les entreprises privées et les gouvernements prennent au sérieux leurs projets Internet spatiaux. Cette année, SpaceX a prévu plusieurs lancements, comme celui avec 51 satellites qui doit décoller plus tard dans la nuit depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie, qui enverra des satellites en orbite pour soutenir son réseau Starlink. Chaque nouveau lot rejoint les milliers de satellites que SpaceX a déjà envoyés en orbite, dont ceux du concurrent de Starlink, OneWeb. Amazon, quant à lui, prévoit d’intégrer plus de 3 000 satellites dans sa constellation Internet par satellite Project Kuiper et devrait lancer ses prototypes de satellites au début de cette année. L’Union européenne a déclaré que son réseau de satellites proposé, Iriss, pourrait inclure jusqu’à 170 satellites, qui devraient entrer en orbite terrestre basse entre 2025 et 2027. Inspiré par l’utilisation des terminaux Starlink dans la guerre contre l’Ukraine, Taïwan serait désormais à la recherche d’investisseurs pour financer son propre réseau satellite domestique.

Grâce à l’essor de l’industrie spatiale commerciale, le coût des lancements spatiaux a considérablement diminué au cours des dernières années. Les satellites eux-mêmes deviennent également moins chers. En conséquence, il est devenu beaucoup plus faisable d’engager des sociétés de fusées pour mettre des satellites commerciaux en orbite, ouvrant la voie à des constellations de satellites qui peuvent fournir un service Internet beaucoup plus rapide que l’ancienne technologie Internet par satellite, qui repose généralement sur un ou deux satellites en orbite autour de la planète. Bien que l’Internet par satellite ne soit pas nécessairement configuré pour remplacer le service fourni par les tours cellulaires ou les câbles à fibre optique, il pourrait toujours jouer un rôle dans les réseaux plus larges que de nombreuses personnes utilisent chaque jour, en ajoutant plus de capacité et en étendant la couverture.

L’augmentation attendue des nouveaux satellites fera de l’Internet spatial une plus grande présence dans notre vie quotidienne cette année. T-Mobile prévoit d’utiliser le réseau de Starlink pour étendre sa couverture dans les zones mortes, et SpaceX encourage d’autres fournisseurs de téléphonie mobile à connecter leurs réseaux aux cieux. Le projet Kuiper d’Amazon, une fois lancé, est conçu pour renforcer les réseaux 4G, LTE et 5G de Verizon, a déclaré un porte-parole à Recode. Même les avions et les bateaux embarquent avec l’idée : Starlink a déjà rendu son Internet disponible sur les jets privés et certains navires de croisière, et Delta a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il rendra le wifi en vol gratuit pour tous les membres SkyMiles, grâce à un partenariat avec T-Mobile et le fournisseur de satellites géostationnaires Viasat.

Selon Sylwia Kechiche, analyste principale du secteur pour les entreprises, l’Internet par satellite peut être une véritable mise à niveau pour les personnes vivant ou voyageant dans des régions éloignées. à la société d’intelligence réseau Ookla. “Pensez à la périphérie de la ville lorsque vous n’avez plus une si bonne infrastructure et que vous ne pouvez pas obtenir une très bonne vitesse car il n’y a pas de fibre là-dedans, ni de câble non plus”, a-t-elle déclaré.

Mais la nouvelle ère créera également de nouveaux obstacles. Les équipements capables de connexions par satellite de nouvelle génération sont encore coûteux et peuvent empêcher l’utilisation de la technologie pour combler la fracture numérique – la disparité entre ceux qui peuvent accéder à un Internet de haute qualité et ceux qui ne le peuvent pas – aux États-Unis et dans le monde entier. L’orbite terrestre basse, ou la partie de l’espace qui se trouve à moins de 1 200 milles de la Terre, est déjà encombrée, et on craint de plus en plus que la montée en flèche des satellites commerciaux n’exacerbe notre problème de déchets spatiaux et, en raison de leur luminosité, bloque les astronomes ‘ vue du ciel nocturne. Alors que plusieurs réseaux se préparent à lancer de plus en plus de satellites dans l’espace, les régulateurs se préparent à une bataille sur l’espace physique en orbite ainsi que sur les bandes de fréquences dont les fournisseurs d’accès Internet sans fil par satellite auront besoin pour exploiter leurs services. Et même si les choses sont généralement devenues moins chères, il reste à déterminer où et quand l’utilisation de satellites a un réel sens financier.

« La plupart des citadins peuvent considérer la connectivité haut débit via les réseaux terrestres comme allant de soi. Ce n’est pas le cas des zones rurales ou de la plupart des pays en développement », a expliqué Scott Pace, directeur du Space Policy Institute de l’Université George Washington. “Les systèmes spatiaux ne remplacent pas autant les systèmes terrestres existants qu’ils augmentent et approfondissent l’échelle et la résilience des services Internet de nouvelles manières.”

La renaissance des satellites

Au cours des dernières décennies, l’Internet par satellite s’est principalement appuyé sur les satellites géostationnaires. Ces satellites orbitent à une altitude d’environ 22 000 miles, ce qui signifie qu’ils semblent toujours être dans la même position si vous regardez de la Terre – d’où le nom géostationnaire. Parce que ces satellites diffusant Internet sont si éloignés, ils peuvent couvrir de larges pans de la surface de la Terre. Pour la même raison, cependant, la connexion fournie par ces satellites peut également être extrêmement lente, comme vous le dira toute personne ayant utilisé Internet par satellite dans un avion.

Les nouveaux satellites Starlink qui tournent autour de la Terre fonctionnent différemment. Fonctionnant à une altitude beaucoup plus basse, chaque satellite offre une couverture moindre, de sorte que les entreprises en lancent des centaines ou des milliers dans l’espace par lots, créant des constellations de satellites en orbite. Ainsi, alors qu’un satellite géostationnaire peut ressembler à une étoile fixe d’ici au sol, les nouveaux satellites ressemblent davantage à des étoiles filantes, selon Whitney Lohmeyer, professeur d’ingénierie et consultant dans l’industrie des satellites. Si vous avez de la chance, vous pourrez parfois apercevoir ces satellites planant dans le ciel nocturne.

“Au fur et à mesure que vous le rapprochez de la surface … l’empreinte se rétrécit”, a déclaré Lohmeyer à Recode. “C’est pourquoi il faut plus de satellites dans la constellation LEO pour fournir une couverture mondiale.”

Pour l’instant, SpaceX est le leader de cette nouvelle ère d’Internet. La société est responsable de près de la moitié du nombre total de satellites actifs en orbite autour de la Terre, et son service Internet Starlink, qui est désormais disponible dans des dizaines de pays, a atteint 1 million d’utilisateurs en décembre. Pourtant, certains pensent qu’Amazon, bien qu’il n’ait pas encore lancé de satellite, pourrait éventuellement être avantagé car l’entreprise pourrait connecter son espace Internet à son activité cloud déjà énorme, Amazon Web Services.

Des entreprises dont vous n’entendez pas parler habituellement se joignent également à la ruée vers l’or par satellite. Apple a travaillé avec Globalstar, un réseau satellite terrestre bas fondé en 1991, pour lancer un nouveau service par satellite qui fournit un service d’urgence lorsque d’autres réseaux cellulaires ne sont pas disponibles sur les modèles d’iPhone 14 (Apple a investi 450 millions de dollars dans l’entreprise en novembre). Pour lancer une fonctionnalité similaire sur certains téléphones Android, Qualcomm travaille avec une autre société satellite appelée Iridium. Mais même si nos appareils se connectent en permanence aux satellites pour des services tels que le GPS, ces fonctionnalités plus avancées nécessiteront un nouveau matériel que la plupart des téléphones actuels n’ont pas.

Des changements arrivent également chez les anciens fournisseurs d’accès Internet par satellite. Dan Buchman, un cadre de ViaSat, un réseau de satellites géostationnaires vieux de près de quatre décennies, a déclaré à Recode que la société prévoyait de lancer un nouveau satellite de nouvelle génération au premier trimestre de cette année et que deux autres devraient être lancés dans le suivant. 12 mois. L’expansion est censée augmenter la capacité de l’entreprise de 600 %, et chaque nouveau satellite pourrait transporter au moins un térabit de données par seconde. ViaSat fournit déjà l’Internet par satellite à plusieurs grandes compagnies aériennes.

Défis à venir

À l’heure actuelle, les entreprises jettent les bases de l’avenir de l’industrie de l’Internet spatial – parfois littéralement, sous la forme de nouvelles stations au sol pour prendre en charge les nouveaux satellites. Ils créent également toutes sortes d’opportunités inattendues, y compris des emplois axés sur les satellites. Par exemple, Amazon ouvre une installation principalement axée sur la fabrication de nouveaux satellites, un secteur que la société affirme poursuivre même au milieu de licenciements à l’échelle de l’entreprise.

Mais l’arrivée de ces nouveaux satellites a soulevé de vraies questions. Un chercheur spatial a suggéré en 2021 que les satellites Starlink, bien qu’ils soient équipés de systèmes anticollision autonomes, constituent déjà une part importante des rencontres rapprochées entre objets en orbite terrestre basse. Les déchets spatiaux dans cette région congestionnée de l’espace extra-atmosphérique sont un problème croissant, et on craint que l’installation de beaucoup plus de satellites ne fasse qu’aggraver le problème. Ces satellites risquent de s’écraser les uns contre les autres ou l’un des dizaines de milliers de débris orbitaux tourbillonnant autour de la Terre. Cela créerait encore plus de débris spatiaux.

“Les autoroutes orbitales sont en nombre fini, et il y a une capacité de charge pour chaque autoroute orbitale que nous n’avons pas encore mesurée”, a déclaré Moriba Jah, scientifique en chef et co-fondateur de Privateer Space, à Recode. “Cette capacité de charge est comme les autoroutes sur la Terre ou des parcelles de terrain finies.”

Le défi de réglementer ces services est si grand que la Commission fédérale des communications (FCC) a récemment annoncé une proposition visant à créer un bureau spatial spécialement spécialisé. L’agence est actuellement en charge de la régulation du spectre, qui est déjà devenu un point de tension entre des fournisseurs comme OneWeb et SpaceX, ainsi que des entreprises comme Dish. La FCC a également récemment annulé une subvention SpaceX de près d’un milliard de dollars visant à réduire la fracture numérique, après que l’agence a constaté que la technologie n’était pas prête.

Pendant ce temps, la Federal Aviation Administration (FAA) supervise les nombreux lancements de fusées nécessaires pour envoyer ces satellites dans l’espace. L’agence doit également approuver le service Internet par satellite pour les avions. Pour les avions commerciaux de passagers, les compagnies aériennes qui installent ces systèmes doivent montrer à l’agence que les nouvelles technologies n’interfèrent pas avec les systèmes de communication et de sécurité d’un avion.

Comme c’est le cas avec le Wi-Fi en vol, l’Internet par satellite est souvent vraiment bénéfique dans des cas d’utilisation spécifiques. Et c’est cher. Pour configurer Starlink, par exemple, les clients doivent dépenser 599 $ pour un terminal, puis 110 $ par mois, ce qui est plus cher que de nombreux services à large bande. Au-delà du coût élevé de l’équipement et du service, l’Internet par satellite n’est pas toujours le plus fiable et sa capacité est limitée.

“Nous pouvons voir des promesses et des applications dans le monde réel”, a déclaré Harold Feld, vice-président senior de l’organisation à but non lucratif Public Knowledge, qui se concentre sur la promotion de la concurrence numérique. “Au fur et à mesure que vous commencez à vous déployer et que vous entrez dans les détails, vous commencez également à découvrir de réelles limites.” Par exemple, les vitesses de Starlink ont ​​diminué plus tôt cet automne, car davantage de personnes se sont inscrites au service, et la société a déclaré qu’elle pourrait mettre en place des plafonds de données à haut débit aux États-Unis à l’avenir.

L’Internet par satellite, cependant, n’a pas besoin d’être tout pour que tout le monde ait un impact réel. Ces services pourraient offrir une expansion significative du service Internet filaire et sans fil que nous utilisons aujourd’hui. C’est une avancée bienvenue pour les nombreuses personnes à travers le monde qui ne sont pas connectées à Internet haut débit, ainsi que pour toute autre personne s’aventurant dans une zone moins connectée.

Si tout se passe selon les plans d’entreprises comme SpaceX et Amazon, leurs satellites deviendront une véritable forme d’infrastructure, connectant régulièrement nos appareils depuis l’espace. Cette nouvelle génération de connectivité Internet n’est pas encore en ligne, mais les satellites qui la rendront possible sont en cours de lancement.

“Nous en sommes encore aux premiers jours, nous attendons donc l’effet iPhone”, a déclaré Kechiche, d’Ookla, à Recode. “Nous attendons toujours le facteur” wow “et quelque chose qui va le pousser très loin.”