Starlink Broadband arrive en Inde l’année prochaine, et vous pouvez réserver maintenant pour 99 $

Bonnes nouvelles! Il y avait eu des attentes anxieuses et exubérantes concernant le service à large bande par satellite Starlink et un lancement potentiel en Inde prochainement, et nous avons maintenant la confirmation que cela se produit effectivement. Le service haut débit par satellite appartenant à SpaceX sera lancé dans la plupart, sinon toutes les régions de l’Inde, l’année prochaine. Bien que la feuille de route et le calendrier exacts du déploiement en Inde en 2022 ne soient pas confirmés, il s’agit de la première confirmation que nous avons reçue concernant les services haut débit par satellite Starlink en Inde. Dans une communication envoyée aux abonnés potentiels, celle reçue par l’auteur de cette mise à jour, Starlink accepte maintenant les précommandes pour 99 $, pour réserver l’une des premières installations pour vous dans votre région ou emplacement, lorsque le service est activé pour l’Inde.

Les conditions de dépôt Starlink pour ces 99 $ que vous payez aujourd’hui suggèrent qu’il s’agit de l’achat de l’équipement Starlink dont vous aurez besoin pour accéder au service haut débit par satellite. «En effectuant votre paiement de dépôt, vous avez établi la priorité dans votre région pour l’achat du kit Starlink lorsqu’il est disponible», déclare Starlink. Les paiements sont acceptés par cartes de crédit et de débit, ainsi que par Apple Pay, qui n’est toujours pas officiellement déployé en tant que plate-forme de paiement numérique en Inde. Starlink dit que le dépôt de 99 $ est entièrement remboursable à tout moment, bien que vous perdiez votre position d’accès au service prioritaire. On s’attend à ce que les kits matériels Starlink soient en quantité limitée, au moins dans les premiers mois, du lancement du haut débit par satellite Starlink en Inde.

SpaceX d’Elon Musk teste de manière agressive le service haut débit par satellite Starlink, et il a maintenant été confirmé que le service haut débit par satellite bénéficiera désormais d’une augmentation de vitesse à 300 Mbps cette année. Ce sera le double des vitesses maximales fournies par Starlink aux clients, qui peuvent atteindre 150 Mbps pour le moment. Starlink, pendant la phase de test bêta, offre jusqu’à présent aux utilisateurs des vitesses haut débit comprises entre 50 Mbps et 150 Mbps avec une latence attendue entre 20 ms et 40 ms, selon l’emplacement. Avec l’augmentation de la vitesse, la latence verra également une réduction, plus proche de 20 ms, ce qui améliorera encore l’expérience de navigation Web. On s’attend à ce qu’au moment où le service haut débit Starlink soit disponible en Inde, les augmentations de vitesse jusqu’à 300 Mbps auraient été activées.

Le kit Starlink vous offre une antenne parabolique en phase, un trépied et un routeur Wi-Fi. Vous pouvez télécharger l’application Starlink pour les téléphones iPhone et Android pour déterminer le meilleur emplacement d’installation chez vous ou au bureau. La société aérospatiale appartenant à Elon Musk, SpaceX, a l’intention de fournir une connectivité Internet à haut débit à partir de la constellation de satellites Starlink. L’objectif est d’offrir à terme des vitesses Internet allant jusqu’à 1 Gbps et une couverture mondiale, en temps voulu, avec une latence assez faible allant jusqu’à 25 ms, une fois la constellation de satellites terminée.

Un système Internet par satellite en Inde pourrait aider à pousser la connectivité vers les régions où le haut débit filaire n’est toujours pas disponible, ou au mieux offre une couverture incohérente en raison de la distance ou du terrain. Et même dans les villes métropolitaines ainsi que dans les villes de niveau 1 et de niveau 2, le service haut débit par satellite Starlink pourrait fournir une concurrence féroce aux acteurs du haut débit fibre et du haut débit filaire en Inde, notamment Reliance Jio Fiber et Airtel Xstream haut débit, ainsi que une multitude de petits acteurs du haut débit qui sont souvent limités à des régions spécifiques dans leur champ de service.