Starlink apportera le service cellulaire aux régions éloignées l’année prochaine

Lien étoile déploie son service Direct to Cell à partir de 2024, a annoncé SpaceX sur sa page Web publiée mardi. Le nouveau service utilisera ses satellites pour fournir aux utilisateurs des conversations, des SMS et des données dans les régions éloignées.

La société a confirmé sur son site cette couverture initiale s’appliquera aux SMS en 2024, s’étendant à la voix et aux données l’année suivante. Starlink affirme qu’il combinera également les appareils IoT avec les normes LTE en 2025. Selon le site de SpaceX, son objectif est « d’éliminer les zones mortes » dans les régions éloignées, ajoutant qu’il espère offrir « une tranquillité d’esprit lorsque les clients en ont le plus besoin ».

SpaceX affirme sur son site que Direct to Cell fonctionnera « avec les téléphones LTE existants partout où vous pouvez voir le ciel » et ne nécessite pas de téléchargement d’applications spéciales ni de modification du matériel ou du micrologiciel de l’appareil.

La mise en garde concernant le lancement prévu de Direct to Cell par SpaceX est qu’il ne peut pas le faire avant d’avoir obtenu l’autorisation de la Federal Communications Commission. SpaceX a demandé l’autorisation de la FCC pour lancer son service en décembre de l’année dernière, en utilisant environ 2 000 de ses satellites Gen 2. Kyle Wesson, ingénieur principal en réglementation de SpaceX, a écrit dans une lettre adressée à la FCC que « lors du déploiement complet, cette charge utile hébergée permettra à SpaceX de fournir une couverture complète et continue de la Terre entre +58° et -58° de latitude d’ici la mi-2024 ». Actualités spatiales signalé.

Wesson a ajouté que sur les 2 000 satellites, environ 80 à 100 seraient utilisés pour desservir les États-Unis et leurs territoires. « Les services directs vers le cellulaire seront disponibles pour les utilisateurs résidentiels, commerciaux, institutionnels et gouvernementaux dans l’ensemble des États-Unis contigus, à Hawaï, à Porto Rico et dans certains des couloirs les plus éloignés de l’Alaska », a-t-il déclaré à la FCC.

Le dernier développement du lancement Direct to Cell de Starlink intervient plus d’un an après SpaceX et T-Mobile ont annoncé qu’ils travailleraient ensemble pour apporter le service cellulaire dans les zones inaccessibles. Les entreprises ont confirmé leur collaboration lors d’un événement en direct en août et le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a déclaré dans un communiqué de presse que le fournisseur de services mobiles et SpaceX partagent un objectif commun : toucher les gens dans les régions les plus reculées du monde.

« Nous avons toujours pensé différemment à ce que signifie garder les clients connectés, et c’est pourquoi nous travaillons avec les meilleurs pour offrir une couverture au-delà de tout ce que les clients ont jamais vu auparavant », a déclaré Sievert. « Plus qu’une simple alliance révolutionnaire, cela représente deux innovateurs révolutionnaires qui remettent en question les anciennes façons de faire les choses pour créer quelque chose d’entièrement nouveau qui connectera davantage les clients et effrayera les concurrents. »

Apple est l’un de ces concurrents, ayant ajouté un fonction SOS d’urgence aux iPhones plus récents l’année dernière, à commencer par l’iPhone 14 et ceux libérés par la suite. La fonctionnalité utilise des satellites pour permettre d’envoyer des informations de localisation et des messages limités en cas d’urgence. De même, la société de satellites cellulaires d’AT&T AST Space Mobile a passé son premier appel satellite 5G via satellite le 8 septembre, après une série de tests. Il était prévu de déployer l’option satellite compatible avec les téléphones portables cette année, mais en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, la production a été reportée à 2024.