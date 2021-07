Stargirl Saison 2 Date de sortie, intrigue, distribution et rumeurs

La dernière série à succès de DC, Stargirl, est sur le point de revenir, avec de nouveaux personnages et un nouvel ennemi à affronter dans la deuxième saison, qui devrait être lancée dans quelques semaines seulement.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison deux de Stargirl.

Quelle est la date de sortie de Stargirl Saison 2 ?

Stargirl recommencera ses aventures sur 10 août 2021, avec des épisodes publiés chaque semaine sur The CW, puis disponibles le lendemain gratuitement sur l’application et le site Web CW.

Les JSA sont de retour ! La saison 2 sort le mardi 10 août ! Diffusez le lendemain gratuitement uniquement sur The CW. #DCStargirl pic.twitter.com/ZVQvICsqA5 – Stargirl de DC (@stargirl_cw)

14 juillet 2021

La saison deux durera 13 épisodes et les fans seront heureux de savoir que la saison 3 a déjà été confirmée.

Regardez les bandes-annonces de la saison 2 de Stargirl

Voici la bande-annonce étendue de la saison, qui présente de nombreux contenus des nouveaux épisodes :

Quelle est l’histoire de Stargirl saison 2 ?

Nous avons déjà eu une bande-annonce pour la saison deux, que vous pouvez regarder ci-dessus, qui nous donne une idée de ce à quoi s’attendre dans les nouveaux épisodes.

Avec les événements culminants de la première saison voyant la Justice Society of America vaincre l’Injustice Society, la saison deux commence avec les membres de la JSA apparemment désireux de se dissoudre, car il n’y a plus de menaces pour les garder ensemble. Stargirl se bat contre cela, mais la voie raisonnable de la vie normale et son éducation semblent être ce qui attend notre héros.

Yolanda/Wildcat a toujours du mal à accepter qu’elle tue l’un des méchants lors de la confrontation à la fin de la première saison. Ce sont des lycéens, rappelez-vous, et c’est beaucoup à gérer, alors attendez-vous à voir cela se dérouler tout au long de la série.

De nouveaux personnages arrivent dans la série, avec Jade (la fille de Green Lantern) qui se présente chez Stargirl et se lance dans un grand combat, tandis qu’il y a aussi quelques brefs aperçus de Thunderbolt, qui peut jouer un rôle important dans la saison deux.

Bien sûr, les super-héros ne sont rien sans méchants à combattre, et cette fois-ci, il semble que le grand méchant sera The Shade. Ce personnage de type anglais est un vieil ennemi de la JSA d’origine et faisait auparavant partie de l’Injustice Society, mais est parti quand il a pensé que le projet New America serait un échec. Que signifie son retour pour la nouvelle génération de la JSA ?

Ajoutez à cela le fait que Shiv a survécu à la bataille finale et a maintenant en sa possession un diamant qui abrite un autre super-vilain sous la forme d’Eclipso, l’esprit de colère qui peut posséder des gens et leur faire réaliser ses vœux de vengeance, et il y a beaucoup à attendre dans la saison deux de Stargirl.

Qui sont les acteurs et l’équipe de Stargirl saison 2 ?

Voici le casting de la saison 2 de Stargirl :

Courtney Whitmore/Stargirl – Brec Bassinger

Yolanda Montez/Wildcat – Yvette Monreal

Beth Chapel/Dr Mid-Nite – Anjelika Washington

Rick Tyler/Hourman – Cameron Gellman

Mike Dugan – Trae Romano

Cindey Burman/Shiv – Meg DeLacey

Jade – Ysa Penarejo

Richard Swift/The Shade – Gâteau Jonathan

Jakeen Thunder – Alkoya Brunson

Barbara Whitmore – Amy Smart

Pat Dugan / STRIPE – Luke Wilson

Cameron Mahkent – ​​Chasseur Sansone

Eclipso – Nick Tarabay

Charles McNider/Dr Mid-Nite – Henry Thomas

Coup de tonnerre – Jim Gaffigan

Sylvester Pemberton/Starman – Joe McHale

L’écriture de la première saison a été répartie sur plusieurs bureaux, alors attendez-vous à en voir plus de Geoff Johns, Lee Moder et Taylor Streitz dans la deuxième saison. Le fauteuil du réalisateur est également susceptible d’être occupé le plus souvent par le vétéran de l’univers DC Andi Armaganian, plusieurs épisodes étant également partagés avec d’autres réalisateurs, comme nous l’avons vu dans la première saison.

Où puis-je regarder la saison 2 de Stargirl ?

Comme mentionné ci-dessus, les téléspectateurs aux États-Unis peuvent profiter de la saison deux de Stargirl sur la chaîne CW ainsi que de ses services de streaming associés.

Au Royaume-Uni, la première saison était disponible sur Amazon Prime Video dans le cadre de l’abonnement Prime, donc j’espère que cela suivra la saison deux.

Si vous êtes basé ailleurs, consultez notre guide sur la façon de regarder The CW en dehors des États-Unis s’il n’y a pas de distributeur local pour l’émission.