Starfleet Academy renouvelée pour la saison 2

« Star Trek : Starfleet Academy » a été renouvelé pour la saison 2 chez Paramount+ avant même que la saison 1 n’ait une date de première.

L’annonce a été faite samedi dans le cadre du panel « Star Trek » Universe au New York Comic-Con. Il a également été annoncé lors du panel que Tatiana Maslany, ancienne de « Orphan Black », devrait apparaître dans la saison 1 de la série Paramount+ dans un rôle de guest star. Les détails exacts du personnage qu’elle incarnera sont gardés secrets.

Le pilier de « Star Trek », Robert Picardo, a fait une apparition surprise au panel pour présenter une diffusion en direct du tournage de la saison 1 de « Starfleet Academy ». Dans le livestream, le co-showrunner Alex Kurtzman a annoncé au casting que la série avait été renouvelée.

Le journal officiel de la série indique qu’elle « suivra les aventures d’une nouvelle classe de cadets de Starfleet à mesure qu’ils atteignent leur majorité dans l’un des endroits les plus légendaires de la galaxie. La série présentera aux téléspectateurs ce jeune groupe de cadets alors qu’ils se réunissent pour poursuivre un rêve commun d’espoir et d’optimisme. Sous les yeux vigilants et exigeants de leurs instructeurs, ils découvriront ce qu’il faut pour devenir officiers de Starfleet alors qu’ils naviguent entre amitiés naissantes, rivalités explosives, premiers amours et nouvel ennemi qui menace à la fois l’Académie et la Fédération elle-même.

Le casting de la série comprend Kerrice Brooks, Bella Shepard, George Hawkins, Sandro Rosta, Karim Diané et Zoë Steiner. Il avait été annoncé précédemment que Holly Hunter jouerait le rôle de capitaine et de chancelier de l’académie, tandis que Paul Giamatti jouerait le méchant de la saison.

De plus, Tig Notaro, Picardo, Oded Fehr et Mary Wiseman reprendront leurs rôles des précédentes émissions « Star Trek » de la série. Gina Yashere apparaîtra en tant que guest star récurrente.

Alex Kurtzman et Noga Landau sont co-showrunners et producteurs exécutifs de « Starfleet Academy », sous la direction également de Kurtzman. Gaia Violo écrit le premier épisode et produit le film. Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Jenny Lumet, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Frank Siracusa et John Weber sont également producteurs exécutifs. La série est produite par CBS Studios en association avec Secret Hideout et Roddenberry Entertainment. La série est distribuée par Paramount Global Content Distribution.