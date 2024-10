Starfleet Academy renouvelée pour la saison 2, Tatiana Maslany en Guest Star

Star Trek : Académie Starfleet a reçu un renouvellement au début de la saison deux, et Tatiana Maslany devrait être la star invitée de la première saison.

Les deux nouvelles ont été annoncées au New York Comic Con lors de la Star Trek panel univers, animé par Matins CBS et le correspondant national de CBS News, Vladimir Duthiers, au cours de laquelle Robert Picardo a fait une apparition inattendue.

Le Star Trek : Voyageur et Prodige la star a présenté un livestream surprise du tournage de Académie de Starfleet la première saison, qui est actuellement en production à Toronto. La vidéo comprenait le producteur exécutif et co-showrunner Alex Kurtzman, qui dirige également la série. Il a partagé la nouvelle que le deuxième opus avait déjà reçu le feu vert aux côtés de membres du casting dont Sandro Rosta, Kerrice Brooks, Bella Shepard, George Hawkins, Karim Diané et Zoë Steiner.

On ne sait pas encore qui Maslany incarnera dans le film destiné aux adolescents. Star Trek montrer. Cependant, on sait qu’elle sera un personnage récurrent dans la première saison. Elle jouera aux côtés de Paul Giamatti et Holly Hunter. Le nominé aux Oscars Réservations L’acteur incarnera le méchant central de la saison, tandis que le réalisateur oscarisé Piano La star est sur le point de jouer le rôle de capitaine et de chancelier de l’école.

Quand le Des milliards l’acteur a rejoint Académie de Starfleetles co-showrunners et producteurs exécutifs Kurtzman et Noga Landau ont partagé une déclaration : « Parfois, vous avez la chance de découvrir que l’un des plus grands acteurs vivants est aussi un énorme Star Trek fan et rencontrer Paul a été pour nous un de ces moments miraculeux. Le pur plaisir avec lequel il s’est plongé dans Académie de Starfleet n’est surpassée que par la gratitude que nous ressentons à l’idée qu’il rejoigne notre incroyable casting.

Selon la description, la prochaine série suivra un jeune groupe de cadets alors qu’ils atteignent leur majorité dans l’un des endroits les plus légendaires de la galaxie et se réunissent pour poursuivre « un rêve commun d’espoir et d’optimisme ».

Selon la ligne de connexion, « Sous les yeux vigilants et exigeants de leurs instructeurs, ils découvriront ce qu’il faut pour devenir officiers de Starfleet alors qu’ils naviguent entre des amitiés naissantes, des rivalités explosives, des premiers amours et un nouvel ennemi qui menace à la fois l’Académie et la Fédération elle-même. »