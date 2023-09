Starfield : Xbox Game Pass, date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Cinq ans après son annonce, Starfield est enfin disponible ce soir sur les consoles PC et Xbox Series. Le nouveau RPG spatial à la première personne de Bethesda Game Studios regorge de choses à faire, qu’il s’agisse de traquer des primes ou de développer votre propre avant-poste sur une planète déserte.

Initialement révélé en 2018, Starfield est l’un des plus grands jeux de Bethesda à ce jour et déjà un prétendant au titre de jeu de l’année 2023. Le jeu est également disponible sur Xbox Game Pass à partir de ce soir.

Voici ce que vous devez savoir sur cette aventure spatiale épique.

Quand sort Starfield ?

La date de lancement officielle de Starfield est techniquement le 6 septembre, mais le jeu sera disponible ce soir aux États-Unis. Microsoft a fixé l’heure de sortie à 20 h HE (17 h HP) le 5 septembre, soit 1 h BST au Royaume-Uni et 10 h AEST en Australie le 6 septembre.

Ceux qui ont précommandé le Édition Premium ou Constellation Edition du jeu a pu jouer au jeu vendredi, grâce à un bonus de précommande à accès anticipé.

Combien coûte Starfield ?

Starfield Standard Edition coûte 70 $. Le Édition Premium est livré avec le Constellation Skin Pack, l’accès au Starfield Digital Artbook, la bande originale et l’extension de l’histoire Shattered Space qui arrivera quelque temps après la sortie du jeu, et son prix est de 100 $. Ceux qui ont précommandé l’édition Standard et décident de passer à l’édition Premium peuvent payer 35 $ ​​pour la mise à niveau.

Il y a aussi le Édition Starfield Constellation pour 250 $ livré avec une montre et un boîtier de montre Starfield Chronomark, mais il a été vendu plus tôt dans l’année.

Starfield est-il sur Xbox Game Pass ?

Oui. Il sera disponible sur Xbox Game Pass pour consoles et PC lors de son lancement ce soir. Starfield utilisera également le Xbox Jouez n’importe où option qui permet aux propriétaires d’une copie numérique du jeu de passer de Xbox à PC sans avoir à payer pour les deux versions.

Xbox Game Pass est un abonnement mensuel avec différents niveaux. Un abonnement PC uniquement coûte 10 $ par mois tandis qu’un abonnement Xbox uniquement coûte 11 $. Pour avoir accès aux jeux PC et Xbox, ainsi qu’aux jeux en cloud, vous devrez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour 17 $ par mois.

Sur quelles plateformes Starfield est-il disponible ?

Starfield sortira sur les consoles Xbox Series X et Series S, ainsi que sur PC via Steam et le Windows Store.

Puis-je précharger Starfield ?

Le préchargement de Starfield sur Xbox et PC a commencé le 17 août.

Quelle est la taille de Starfield?

Pour les Xbox Series X et S, Starfield nécessite un peu moins de 140 Go d’espace disque. La version PC nécessite 125 Go de stockage.

Quelle est l’histoire de Starfield ?

Starfield se déroule en 2330. L’humanité est devenue interstellaire grâce aux moteurs gravitationnels qui permettent de voyager entre les planètes et les systèmes stellaires.

Les joueurs jouent le rôle d’un mineur chargé de la tâche de base de rassembler des matériaux sur une lune. C’est là que vous rencontrerez un artefact qui vous donnera une vision. Il devient évident que votre personnage est spécial. L’aventure spatiale commence à partir de là avec plus de 1 000 planètes à explorer.

Combien de temps faut-il pour battre Starfield ?

Les missions principales de Starfield durent 17 heures, selon HowLongToBeat.com. Un speedrunner déjà terminé le jeu en moins de trois heureset ce temps continuera probablement à diminuer à mesure que de plus en plus de personnes commenceront à jouer au jeu.

Quels sont les accessoires de marque Starfield ?

Microsoft a publié un Manette sans fil Xbox en édition limitée Starfield pour 80 $ et un Casque sans fil Starfield en édition limitée pour 124$. Pour ceux qui souhaitent donner un nouveau look Starfield à leur Xbox Series X, enveloppes de console dans le thème du jeu sont désormais disponibles en précommande pour 45 $ et seront expédiés le 10 novembre.

D’autres produits Starfield tels que des tasses, des chemises et même des planches à roulettes sont disponibles au magasin Bethesda.