Starfield subit sa plus grande refonte à ce jour

Champ d’étoiles est la dernière soirée de Bethesda dans le genre RPG qui ouvre une vaste galaxie aux joueurs à explorer et peut parfois être magnifique, mais ce prochain mod amène le jeu à un nouveau niveau.

Largement considéré comme «Bordeciel dans l’espace », lorsque Bethesda a lancé Champ d’étoiles en septembre 2023, il n’a jamais eu un atterrissage aussi fluide. Pour commencer, il était en proie à des bugs et manquait de fonctionnalités qui auraient dû être une inclusion naturelle dans l’exploration de la planète, comme les véhicules terrestres.

Découvrez la bande-annonce de Starfield : Shattered Space ci-dessous !

Heureusement, cependant, dans les mois qui ont suivi son lancement, une série de mises à jour de contenu a non seulement apporté Champ d’étoiles ont une apparence et des performances supérieures à celles d’avant, mais ont également introduit de nouvelles fonctionnalités telles que les véhicules terrestres susmentionnés. Désormais, les fans peuvent s’attendre à ce que son extension très attendue arrive plus tard ce mois-ci, Espace brisé le 30 septembre.

Dans notre aperçu de l’extension, Kate de GAMINGbible a déclaré : « Il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas sur Champ d’étoilesc’est Espace brisé extension, mais je ne peux pas m’empêcher de penser que ce qui est en route correspond exactement à ce dont le jeu a besoin. J’espère que quelle que soit la réponse qui se trouve au cœur du mystère, elle sera aussi intéressante que la version du jeu de base de New Game Plus.

Pourtant, quelles que soient les mises à jour de contenu publiées par les développeurs, on a parfois l’impression que la communauté des moddeurs, toujours aussi dynamique, a une longueur d’avance. L’un de ces mods est « Révision des planètes et des biomes » et il pourrait finir par être Starfield la plus grande refonte jamais réalisée, créée par VolaticWolf.

Ce mod fantastique qui sera disponible via Nexusmods fait bientôt Champ d’étoiles soyez plus beau que jamais en ajoutant de nouvelles palettes de couleurs aux planètes du jeu ainsi que des biomes améliorés, et vous pouvez même atterrir sur des astéroïdes et des géantes gazeuses.

De plus, ce mod arrive sur Xbox via le Creation Club, ce qui me surprend, car des mods aussi conséquents sont souvent exclusifs au PC. C’est donc une fantastique nouvelle pour tous Champ d’étoiles fans.

Il n’y a pas de date de sortie quant à la date de sortie de la « Révision des planètes et des biomes », mais j’espère que ce n’est pas trop loin. Champ d’étoiles est maintenant disponible sur PC et Xbox Series X/S, il est également disponible via Xbox Game Pass.