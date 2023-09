Starfield présente un vaste monde avec un sentiment d’émerveillement et de frustration fréquente

Environ 30 heures après Champ d’étoilesle nouveau jeu d’exploration de science-fiction de Bethesda Softworks, j’ai capturé un vaisseau spatial essentiellement par accident, après avoir éliminé son équipage de pirates de l’espace lors d’une fusillade à la Han Solo.

Le problème? Mon navire actuel, un cargo branlant surnommé Frontier, a été téléporté, car je ne peux avoir qu’un seul navire actif à la fois.

Alors que j’arrivais sur la planète la plus proche avec une grande ville, les flics de l’espace locaux m’ont jeté en prison, parce que l’engin fraîchement volé avait à son bord des produits de contrebande.

L’épisode résume la nature chaotique du jeu Champ d’étoiles. Tôt ou tard, vous vous retrouverez dans une situation qui n’est pas entièrement expliquée par ses minces didacticiels — sans aucune garantie que vous trouverez une solution. Mais si vous parvenez à vous en sortir, vous repartirez avec une histoire mémorable.

À la base, il s’agit d’un jeu de rôle très semblable aux titres précédents de Bethesda, notamment Fallout 4 et The Elder Scrolls V: Skyrim. Mais Champ d’étoiles va également plus loin avec une portée de contenu presque inimaginable – s’ils captent l’intérêt du joueur pendant aussi longtemps.

Libre règne pour explorer

Vous commencez comme un humble mineur de l’espace, zapping des roches avec une découpeuse laser, avant de trouver un étrange éclat de métal qui vous donne une vision trippante des étoiles et des symboles ressemblant à des extraterrestres.

Cela suscite l’intérêt de Constellation, une organisation dont les membres se consacrent à l’exploration spatiale – ce qui est considéré comme inhabituel après quelques centaines d’années de colonisation des planètes et a rendu les voyages interplanétaires banals pour la plupart.

Cependant, après la configuration initiale, vous êtes en grande partie libre de faire ce que vous voulez, dans n’importe quel ordre.

En tant que nouveau membre de Constellation, vous pouvez continuer à rechercher davantage de ces artefacts époustouflants et rencontrer plusieurs mystères – mais l’embargo sur cette revue m’interdit d’en parler en détail.

Ou pourriez-vous suivre n’importe laquelle des dizaines, voire des centaines ? – de quêtes et de missions qui apparaîtront en cours de route. Vous pourriez contribuer à résoudre une querelle personnelle entre deux propriétaires d’entreprise rivaux. Ou vous pourriez vous insérer dans une guerre de territoire entre deux gangs dans la ville cyberpunk de Neon.

Vous pouvez également ne rien faire de tout cela et plutôt étudier les centaines de planètes et de lunes, en analysant la flore et la faune locales pour remplir votre journal de bord scientifique.

La quête principale de Starfield implique la recherche d’artefacts mystérieux, de ce qu’ils font et d’où ils viennent. (Bethesda Softworks)

Si cela semble beaucoup, c’est parce que c’est le cas.

Pete Hines, directeur de Bethesda, a déclaré lors d’une diffusion en direct plus tôt cette année que le jeu « ne démarre pas vraiment tant que vous n’avez pas terminé la quête principale ». Cela lui a pris à lui seul 50 heures – et que c’était après avoir passé 80 heures à faire des quêtes secondaires et diverses explorations.

Chasser les étoiles sans carte

Plus que tout, il est trop facile de ressentir complètement, massivement perdu.

Il est trop facile de perdre la trace de l’endroit où vous vous trouvez, de la prochaine mission ou même des objets que vous transportez – avec des implications potentiellement graves.

Je me retrouverai à Akila City, une ville frontière tentaculaire sur le thème de l’espace occidental. La ville est animée par des citoyens vaquant à leurs occupations. Mais sans même une feuille de route, je me perds en essayant de trouver l’un de ses douzaines de magasins ou de monuments.

La plupart des planètes et des lunes ont peu de civilisation humaine à trouver pour les joueurs, mais ils rencontreront la faune locale, des minéraux à extraire et des vues magnifiques sur les planètes voisines. (Bethesda Softworks)

Ce sentiment de désorientation devient dangereux lorsque des ennemis lourdement armés et blindés se fondent dans le fond argenté et gris des stations minières labyrinthiques ou des laboratoires de recherche. La situation empire lorsque l’on combat des bêtes extraterrestres qui glissent et dégringolent sur le sol sans poids ni démarche naturaliste.

Des catégories simples comme les armes et les armures sont classées dans votre inventaire pour éviter toute confusion. Mais l’onglet « Aide » regroupe tout, des kits médicaux aux contenants de tikka marsala à emporter, dans une liste difficile à trier.

Un sandwich dans le jeu vidéo Starfield s’appelle le Haligonian et semble être un donair wrap avec de la laitue, une garniture mal vue en Nouvelle-Écosse. (Bethesda Softworks)

(Une mise en garde : un sandwich appelé « Haligonian » semble être un donair wrap avec de la laitue, en violation de la tradition néo-écossaise. CBC a demandé des commentaires à l’équipe de relations publiques de Bethesda ; elle n’a pas répondu.)

Un glossaire en jeu contient des conseils sur plusieurs systèmes et commandes importants, mais il est présenté via des murs de minuscules textes dépourvus de références visuelles. C’est comme essayer d’apprendre à conduire une nouvelle voiture en utilisant le manuel d’instructions rangé dans la boîte à gants.

Récit intelligent, compagnons remarquables

Mais si c’est si compliqué de jouer, pourquoi est-ce que je me retrouve à y revenir tous les soirs, à jouer jusque tard dans la soirée ?

Malgré tous les points de stress, il y avait toujours quelque chose de nouveau à découvrir, et c’est presque toujours une surprise.

Cela pourrait être l’histoire courte d’une famille qui a quitté la Nouvelle Atlantide, l’Académie des établissements humains de Starfleet, pour s’installer dans un petit avant-poste sur une planète agricole située à deux systèmes de distance.

Ou bien il pourrait s’agir d’un casino spatial abandonné dont la gravité artificielle est morte, avec des plateaux et des bouteilles de bière vides flottant dans l’air filtré.

Vous rencontrerez des dizaines, voire des centaines de personnages mineurs en jouant à Starfield. La plupart ont une raideur dans leurs mouvements et leurs expressions faciales. Les personnages principaux s’en sortent en revanche bien mieux. (Bethesda Softworks)

Vous rencontrerez une multitude de personnages de fond, des mercenaires endurcis aux commerçants bien intentionnés. La plupart d’entre eux peuvent se résumer à un seul trait de caractère, puis oubliés dès qu’ils quittent votre écran.

Les mieux écrits peuvent impressionner, comme un acteur qui apparaît dans un seul épisode de CSI. Mais ils bougent et parlent tous avec une étrange raideur, ressemblant plus à des marionnettes qu’à de vraies personnes.

Les personnages compagnons de Starfield sont membres d’un groupe d’explorateurs appelé Constellation. Elias Toufexis, à gauche, joue Sam Coe. Emily O’Brien, à droite, joue Sarah Morgan. (Bethesda Softworks)

Heureusement, ce n’est pas le cas de votre équipe Constellation. Chacun est réalisé de manière impressionnante par des doubleurs et interprètes chevronnés, comme Firewatch Cissy Jones ou Star Trek : Deep Space Nine Armin Shimerman. Ce dernier incarne Walter Stroud, le financier milliardaire de l’équipe qui est suffisamment charmant pour être plus qu’un simple remplaçant d’Elon Musk.

Jusqu’à présent, mon préféré a été Sam Coe, un cowboy de l’espace exprimé par le Canadien Elias Toufexis. Coe est souvent pris entre sa nature fanfaronnade, la pression d’être à la hauteur de son héritage en tant que descendant d’un célèbre colon de l’espace et ses devoirs d’élever sa jeune fille Cora.

Améliorer et modifier vos vaisseaux dans Starfield est sans doute trop complexe pour son propre bien. (Bethesda Softworks)

Ce qui est drôle dans un jeu vidéo aussi vaste en portée et en ambition que Champ d’étoiles est que pour chaque élément qu’un joueur pourrait aimer, il y en aura probablement un autre qu’il n’aimera absolument pas.

Cela rend difficile à recommander comme achat aux joueurs peu familiers avec le genre ou avec les offres précédentes de Bethesda – en particulier entre 90 $ et 130 $, selon que vous obtenez l’édition normale ou premium remplie d’objets supplémentaires dans le jeu.

Heureusement, toute personne abonnée au service Xbox Game Pass y aura accès dès le premier jour sans frais supplémentaires.

Donc si le prix n’est pas un obstacle, essayez-le. Vous pourriez vous sentir dépassé et rebondir dès les premières heures. Ou vous pourriez vous laisser entraîner dans le voyage et, malgré ses choix de conception irritants, vous perdre dans les étoiles pour le reste de l’année civile.