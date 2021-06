« Starfield », plus de jeux Microsoft et Bethesda occupent le devant de la scène

Le deuxième jour de l’Electronic Entertainment Expo (E3) est marqué par un événement vitrine de Microsoft et Bethesda Softworks. N’oubliez pas que le titan du logiciel a acquis le fabricant de jeux tels que « The Elder Scrolls » et « Fallout » l’année dernière.

La convention annuelle du jeu vidéo a été annulée en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. L’événement de cette année, qui se déroulera jusqu’à mardi, sera uniquement en ligne.

Parmi les jeux, beaucoup attendent les mises à jour les plus attendues, notamment « Halo Infinite » de 343 Industries, prévue plus tard cette année pour les PC Xbox Series X/S, Xbox One et Windows, et « Starfield », une épopée spatiale annoncée par Bethesda en 2018. Dimanche également, Square Enix (Final Fantasy) et Warner Bros. Entertainment (« Back 4 Blood ») et une émission consacrée aux jeux PC.

Vous pouvez regarder en direct à partir de 13 h HE/10 h HP sur YouTube sur la chaîne E3 2021 ou la chaîne Summer Games Fest.

Vous voulez suivre toutes les nouvelles jusqu’à présent? Dirigez-vous vers notre rapport E3 de l’action de samedi. et du coup d’envoi du Summer Games Fest jeudi.

‘Starfield’ arrive en novembre

Et nous avons l’une de nos premières grandes fuites de l’E3 : le Washington Post a publié une bande-annonce pour le projet Bethesda Starfield, qui sera lancé le 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series X|S. Cela vient des créateurs des succès de Bethesda, Fallout et The Elder Scrolls V: Skyrim. Mais, mon Dieu, l’idée d’un jeu de style Skyrim dans l’espace semble vraiment intrigante.

Sur scène, Todd Howard de Bethesda Game Studios a déclaré que Starfield présente « un nouvel univers situé dans des centaines d’années dans notre avenir. C’est une épopée sur l’espoir de notre humanité partagée et la réponse à notre plus grand mystère ».

