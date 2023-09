Starfield est la raison pour laquelle vous devez vous abonner au Xbox Game Pass

Starfield est un jeu de rôle extrêmement ambitieux de Bethesda Game Studios qui répond aux attentes élevées du développeur en créant un RPG à la taille d’une galaxie. Le fait que ce jeu soit disponible dès le premier jour pour le Xbox Game Pass en fait un accord sans précédent et un énorme coup pour Microsoft, qui a acquis Bethesda dans le cadre d’un accord de 7,5 milliards de dollars il y a deux ans.

Bethesda a pris sa formule pour les RPG, perfectionnée au fil des années avec les séries Fallout et Elder Scrolls, et l’a déployée à une échelle plus grande que je n’ai jamais vue. J’ai passé 36 heures à jouer à Starfield sur une Xbox Series X et accompli plus de 100 missions, activités secondaires et autres tâches. J’ai l’impression d’avoir à peine effleuré la surface du jeu.

C’est l’un des meilleurs jeux que Bethesda ait jamais développés et facilement l’un des meilleurs jeux de l’année. Pour couronner le tout, il est disponible dès maintenant sur Xbox Game Pass, le service d’abonnement de type Netflix de Microsoft disponible sur PC et consoles Xbox. Il est rare qu’un jeu de ce calibre sorte dès le premier jour du Game Pass. Au lieu de payer 70 $ pour jouer au jeu, les abonnés peuvent payer 10 $ par mois pour le jeu sur PC, 11 $ s’ils souhaitent y jouer sur les consoles Xbox Series ou 17 $ par mois pour accéder aux deux versions.

Au premier plan de toute discussion sur Starfield se trouvera sa taille. Les jeux en monde ouvert se déroulent souvent dans une ville ou même dans un pays, mais Starfield se déroule dans une galaxie entière. Il y a plus de 1 000 planètes à explorer. Cependant, ne vous attendez pas à ce que chacune de ces planètes ressemble à la Terre, avec des milliards d’habitants répartis à travers le monde. La plupart des mondes sont plutôt vides, mais certains abritent une faune extraterrestre, des colonies, des avant-postes et d’autres signes de civilisations avec lesquels interagir.

Avant d’explorer les étoiles, mon personnage était un mineur anonyme sur une lune qui est tombé sur un artefact extraterrestre. L’artefact lui donne une vision étrange de l’espace, le rendant « spécial », ce qui est un trope de héros similaire à celui trouvé dans d’autres jeux Bethesda comme Fallout 3 et Skyrim, où le personnage aléatoire se trouve être « l’élu » pour sauver le monde. , ou dans ce cas, la galaxie. Après cela, le jeu démarre. Mon personnage a rejoint Constellation – un groupe dédié à la découverte des mystères de la galaxie – et a obtenu son propre vaisseau spatial.

La quête principale consiste à accomplir des missions pour Constellation qui consistent principalement à collecter davantage de pièces d’artefacts, mais il y a tellement plus à faire. Différentes factions telles que l’United Colonies Vanguard ou les pirates de l’espace de la Crimson Fleet ont leur propre ensemble de missions disponibles, mais certaines vous tomberont sur les genoux en entendant ce que les gens racontent. Mes missions préférées étaient celles de la mégacorp Ryujin Industries, qui nécessitaient une combinaison de furtivité, de tromperie et de piratage. Ils m’ont donné des vibrations Cyberpunk.

Parfois, l’aventure nécessite une soirée en club. Capture d’écran par Oscar Gonzalez/CNET

Accomplir des missions est le principal moyen d’améliorer votre personnage, vous donnant le plus de points d’expérience. Chaque niveau gagné ajoute un autre point de compétence utilisable. Il existe différentes catégories de compétences telles que la technologie, le combat et la science, et plus de 20 compétences dans chaque catégorie sont divisées en niveaux. Les compétences du plus haut niveau nécessitent de débloquer plusieurs niveaux. L’apprentissage d’une compétence peut améliorer des capacités telles que l’utilisation de certaines armes, le vol à la tire ou la corruption.

Mon préféré était Persuasion, qui peut être utilisé pour amener les personnages du jeu à abandonner des objets importants pour une quête sans se battre. Par exemple, j’ai utilisé la persuasion sur certains pirates de l’espace pour les amener à libérer un otage simplement en les convainquant qu’il serait ennuyeux de garder l’otage dans les parages.

Puisque Starfield se déroule dans l’espace, il existe naturellement des vaisseaux spatiaux. Il y en a un qui vous est attribué au début du jeu, mais vous n’êtes pas obligé de le conserver. Le moyen le plus direct d’obtenir un nouveau vaisseau est d’en acheter un dans un chantier stellaire ou un port spatial, mais cela peut coûter très cher. Une autre option consiste à voler un navire aux pirates de l’espace, mais leur recherche peut prendre un certain temps.

Ce que j’ai fait pour obtenir un meilleur vaisseau, c’est d’accomplir dès le début une mission sur un héros spatial connu sous le nom de Mantis. Pensez à Batman, mais dans l’espace. Je l’ai fait bien plus tôt que recommandé, mais ma récompense était un ensemble d’armures rares et un superbe vaisseau. Cela en vaut la peine.

Capture d’écran par Oscar Gonzalez/CNET

Pour les moments où je n’avais pas envie d’explorer ou de faire des missions, j’avais la possibilité de créer mon propre avant-poste. Cela peut être fait sur de nombreuses planètes et peut être un moyen d’obtenir des ressources pour l’artisanat. Je ne suis pas un grand fan de cette activité de type Sims, mais je vois des gens passer beaucoup de temps à créer leurs propres colonies qui abriteront les membres de leur équipage.

Le revers de la médaille d’être si ambitieux est que les jeux Bethesda sont connus pour leurs bugs, et j’ai rencontré divers problèmes dans Starfield. Les plus courants impliquent des objets et des personnes flottant juste au-dessus du sol, mais il y avait aussi des cas où les ennemis et les personnages ne bougeaient tout simplement pas ou ne répondaient pas. J’ai eu quelques plantages et un bug presque révolutionnaire où un compagnon commençait une conversation pour ne jamais la terminer, ce qui bloquait le jeu en attendant qu’il parle. La solution, j’ai trouvé, était de coller le personnage sur un avant-poste avant de pouvoir entamer une conversation avec moi.

Il y a également eu des pertes d’images évidentes sur la Xbox Series X sur laquelle je jouais, les joueurs sur PC doivent donc être conscients que cela se produira probablement également sur la version PC, en fonction de leur matériel.

Même avec ces problèmes, j’ai toujours aimé Starfield. Je peux facilement le voir comme le jeu de l’année et comme l’une des meilleures raisons d’avoir un abonnement Game Pass.

Starfield a été mis en ligne le 6 septembre sur les consoles PC et Xbox Series X et S.